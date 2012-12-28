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Происшествия
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40 минут назад
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Сантехник обчистил клиента
Потерпевший обнаружил пропажу только через несколько дней.
По версии следствия, в декабре прошлого года сантехник приехал по вызову потерпевшего, и пока собственник квартиры уехал для покупки необходимых для ремонта материалов, мужчина похитил из гардероба сумку-клатч, в которой были 52 тысячи рублей. После окончания сантехнических работ обвиняемый с похищенным скрылся. Потерпевший обнаружил пропажу только через несколько дней и обратился в полицию.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Теперь сантехнику может грозить до 5 лет лишения свободы.
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