Сантехник обчистил клиента

Потерпевший обнаружил пропажу только через несколько дней.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении в отношении сантехника, обвиняемого в краже из квартиры клиента.По версии следствия, в декабре прошлого года сантехник приехал по вызову потерпевшего, и пока собственник квартиры уехал для покупки необходимых для ремонта материалов, мужчина похитил из гардероба сумку-клатч, в которой были 52 тысячи рублей. После окончания сантехнических работ обвиняемый с похищенным скрылся. Потерпевший обнаружил пропажу только через несколько дней и обратился в полицию.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Теперь сантехнику может грозить до 5 лет лишения свободы.