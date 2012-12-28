На трех улицах Липецка отключат холодную воду

А на шести улицах и в одном садоводчестве 6 апреля не будет электричества.

6 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на трех улицах.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 5а, 5а/1, 9, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл.3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 27, 27г, 29 по Боевому проезду, №№ 3, 4 по улице Ворошилова, № 34 по улице Первомайской. Цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 3 по улице Ворошилова. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 апреля работы по монтажу приборов учета будут проводить энергетики. В промежутке с 08:00 до 18:00 (не более, чем на три часа для каждого домовладения) не будет электричества на улице Фабричной и в садоводчестве «Дачный-4», а в промежутке с 09:00 до 17:00 – на улицах Боровой, Зои Космодемьянской, Добровской, Железногорской, Патриотической.