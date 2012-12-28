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Происшествия
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сегодня, 20:13
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Врезавшийся в машину с липецкими тренером и спортсменами водитель арестован
По ходатайству следствия он на два месяца заключен под стражу.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ.
«Из материалов, представленных суду, следует, что авария произошла 1 апреля в Тихорецком районе. Фигурант, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другой машиной, в которой ехали спортсмены-велосипедисты в возрасте от 12 до 17 лет и их тренер. В результате ДТП тренер, управлявший автомобилем, скончался на месте. Подростки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Также в больницу была доставлена и пассажирка обвиняемого», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Краснодарского края.
Фото, видео – vk.com/club217495875
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