Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Заявляем всем мы, ждавшим ноября: «Зря его вы ждали, абсолютно зря!»
Итоги недели
Так, «В Липецк пришёл грипп». У 17-летней девушки выделен вирус типа А — самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа, который вызывает ежегодные эпидемии. Мэрия начала украшать город к Новому году. А в эти выходные дороги в Липецке впервые посыпали песком и солью: МБУ «Управление благоустройства Липецка» дождалось первого снега.
С ноября до марта
жизни теплота
требует усилий
пледов и кота
Между тем в Липецке до сих пор есть квартиры или целые дома без отопления. На этой неделе мы рассказали несколько таких историй.
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде жильцы дома № 3 по улице Космонавтов винят... «Военторг». Летом в магазине сделали капремонт с перепланировкой помещений, после чего в восемь угловых квартир над ним перестало поступать тепло. В УК «Городище» о проблеме прекрасно знают: управленцы направили администрации магазина требование о восстановлении инженерных сетей и ждут ответа. Если его не будет в положенное время, компания обратится в суд. В «Городище» не стали скрывать, что это дело не быстрое, но действовать УК может только в правовом поле.
Нет отопления и в половине дома на улице Гагарина, 104. Жильцы пожаловались GOROD48 на холод в квартирах и рассказали, что летом «РИР-Энерго» ремонтировало возле дома сети и, возможно, сделали что-то не так. Кстати, они уже получили платежки за отопление, которого нет. За двушку в 50 квадратных метров — 2 380 рублей. Здесь — классическая история: УК «Комфорт-Л» обвиняет в отсутствии отопления «РИР-Энерго», а энергетики валят на «управляшку»: в доме — два элеваторных узла, в одном из которых подача теплоносителя и обратка перепутаны местами.
А в 21-м доме в 15-м микрорайоне вообще Бермудский треугольник: в колодцах «РИР-Энерго» полно кипятка, а у жильцов дома — холодные батареи. Но причинно-следственной связи между этим в «РИР-Энерго» не видят. Более того, подозревают, что вода в их колодцы может попадать из утечки на водопроводе. Поэтому энергетики никак не поймут, кто топит дом. Слесари компании «Технологии строительства», подрядчика Фонда капремонта, говорят, что давление теплоносителя на входе в дом — четыре атмосферы, а давление на обратке — пять. А все должно быть с точностью наоборот. При таких параметрах одновременно подать в квартиры тепло и горячую воду невозможно.
Все эти истории объединяет одно: отсутствие жесткой реакции со стороны контролирующих органов. Ответы из них шаблонны: людям напоминают, что пусконаладочные работы систем отопления должны были закончиться 7 ноября, а проверить качество подачи тепла не представляется возможным, так как такие замеры проводятся при температуре наружного воздуха ниже -5 градусов.
— Людей призывать рожать, а вот создать условия уже родившимся, тут чиновники ни при чем, они свою миссию как бы выполнили, а дальше сами, сами. Вот так и живём, — прокомментировала ситуацию Марта.
Кстати, в мэрии не знают, сколько домов в Липецке до сих пор без тепла. А как знать, если те же энергетики продолжают латать сети, отключая тепло то в 30 домах за раз, а то и в сотне! И как их не отключать, если сети МУП «Липецктеплосеть» изношены на 70,7%, в «РИР-Энерго» — на 67,2%, водопроводные сети «РВК-Липецк» убиты на 59,1%, а канализационные на — 68,7%. По этой причине на сетях горводоканала в 2024 году зафиксировано 237 аварий со сроком ликвидации более суток. Кстати, во вторник «На улице Катукова лопнул изношенный водопровод» после проведения планового ремонта сети. Аварию устранили только ночью в среду (работы осложнялись подтоплением котлована и размытием грунта).
— Мужикам, которые выполняли работы, ОГРОМНАЯ благодарность за труд!!! — написал Житель района.
Когда ввели налог на радость
народ последнее отдал,
чтоб быть хоть чуточку весёлым
и не платить налог на грусть
«Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике». Известный аграрий, по мнению истца, начал строительство без разрешительной документации. Иск муниципалитета к «Экоптице» о сносе недостроя подан в арбитражный суд. На предварительных слушаниях ответчик был против. Он ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица министерства промышленности, инвестиций и науки Липецкой области, так как именно с ним было заключено соглашение от 09.08.2024 года о реализации масштабного инвестпроекта на городской окраине.
Меж тем «В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных». Такие решения приняла сессия областного Совета депутатов. Также депутаты проголосовали за повышение потенциально возможного годового дохода для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.
— 52 миллиона на б/у коляски и кроватки??? — изумилась Татьяна.
— Т.е. транспортный налог подорожает на 33%. Так бы росли пенсии и зарплаты, — высказал пожелание Гость.
— И как всегда по просьбе трудящихся, — резюмировал рост налогов реалист.
Уже никто не скрывает, что с бюджетом-2026 будут большие сложности. Не потому ли «Правительство области продает сразу 23 служебные машины»? Задача собственника всего этого списанного автопарка — как можно дороже продать его с торгов. Вырученные деньги попадут в областной бюджет.
— 20-годовалую Оку за «97 000 рублей — это просто смех! Ей цена 15 000, да и то если она своим ходом поедет, — удивился начальным ценам продаж автохлама Манагер.
Тем временем «Из Данковской инфекционки могут сделать школу искусств». Это отделение центральной районной больницы официально закроют в конце года по причине невостребованности (на этой неделе в ней лечили всего пятерых больных). Но и возвращать зданию прежний доковидный статус межмуниципального акушерско-гинекологического центра власти не хотят, утверждая, что жительницы района предпочитают рожать в областном перинатальном центре. А тем временем данковчанки регулярно рожают по дороге в Липецк. Кстати, на этой неделе «Жительница Лебедяни родила в машине скорой по пути в липецкий роддом».
И снова про деньги. «У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году». А в очереди на благоустройство стоят аж 54 двора. В мэрии надеются на финансовую поддержку со стороны правительства области. «Если правительство области выделит на нее средства, то мы тут же проведем второй этап отбора из числа подавших заявку дворов, обсчитаем сметы и объявим торги на поиск подрядчиков, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в профильном департаменте мэрии.
Куда лучше в Липецке обстоят дела с ремонтом школ, средства на которые выделяет Министерство просвещения РФ. В следующем году под обновление попадут сразу 14 общеобразовательных учреждений. Уже стартовали капремонты школ №№ 40, 49, 51, 72 со сроком сдачи в августе. В школах №№ 14, 16, 37, 41, 50, 55, 64, 66 работы должны начаться в начале весны, а закончиться к концу лета. В 21-й и 48-й ремонты начнутся 1 мая и должны завершиться к 20 ноября. Так что последняя четверть этого учебного года или весенний триместр — у кого как — станет настоящим испытанием детей, их родителей и системы образования города, ведь в момент пика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ ученики попавших в ремонты школ уплотнят соседние.
На фоне ежедневного воя сирен большой популярностью пользовалась новость: «Красный уровень — детей в школу вести не надо». «Если сигнал застал вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. По возможности не покидайте квартиры до отбоя тревоги», — говорится в разъяснении министерства образования Липецкой области.
— Родителям работу никто не отменял. Ребёнка в садик не принимают. Оставить не с кем. Беспредел, — написал телеграфной строкой Клон.
— 5-летнего токаря видели? Сегодня со мной пойдет деньгу зарабатывать, — сообщил Сергей.
В том мире, где мячи не тонут,
заменим мячик кирпичом
и будет Тане хоть поплакать
об чём
«У Романа Ченцова — новый заместитель». Вице-мэром Липецка назначен 30-летний директор ОБУ«Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области», председатель молодежного парламента области Владимир Посульченко. На новой должности он будет координировать деятельность департамента развития территории, управление внутренней политики, отдел взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории».
Таким образом, вакантной в администрации Липецка остается еще одна должность вице-мэра, куратора экономического блока. После ухода в июне Ирины Артемовой ее так никто и не занял.
Уже почти зима, в мэрии до сих пор не угомонились с ремонтом дорог. На этой неделе управление главного смотрителя объявило о поиске подрядчика на ремонт проездов на дворовых территориях со стартовой ценой контракта в 2 млн рублей. Сроком его исполнения указано 15 декабря. Но заказчик уверен, что все у него получится и что работы будут выполнены раньше указанного в контракте срока.
Пока же Липецк являет собой 50 оттенков серого. Буквального серого. В публикации «Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне» мы обратили внимание на проблему автохамства. С начала года паркующихся где ни попадя водителей уже ошкурили на 1 400 800 рублей, но проблема единовременными штрафами не решается. Может, тогда мэрии нужно делать свою работу по выявлению и «обилечиванию» автохамов ежедневной рутиной, отказавшись от разовых кавалерийских наскоков? С другой стороны, еще год назад глава города Роман Ченцов поручил департаменту градостроительства и архитектуры инвентаризировать все фактически существующие места стоянок машин во дворах, чтобы максимально их легализовать. GOROD48 уже трижды обращался в мэрию с просьбой рассказать о том, что сделано, но всякий раз мы получали ссылки на занятость департамента другими делами.
В среду «На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича». Для жильцов аварийной многоэтажки на проспекте Победы, 106а такие истории — привычное дело, ведь несмотря на относительную молодость, высотка 2010 года постройки уже фигурирует в департаменте ЖКХ мэрии как аварийная. Проблему осыпающегося фасада может решить капремонт. В этом году ФКР обсчитал работы в 171,5 млн рублей! Сам Фонд готов оплатить 64,5 миллиона. Где взять остальные деньги? Мэрия отказалась софинансировать расходы ФКР со ссылкой на нехватку средств в городском бюджете. Недостающие 107 миллиона предложено доплатить жильцам 17-этажки. За счет увеличения в разы взносов за капремонт, которые им нужно будет выплачивать до 2055 года.
Хорошо хоть одна проблема в Липецке будет решена: «Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке». Три недостроенных высотки переданы в «ДОМ.РФ» для завершения строительства уже в следующем году. Их начали строить весной 2014 года и должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. У одной из них до сих пор цел баннер с указанием заказчика — заместителя министра обороны РФ, генерала армии Тимура Иванова, приговоренного к 13 годам лишения свободы и 100 млн рублей штрафа по делу о растрате бюджетных средств на сумму более 4 млрд рублей. Стройка застыла, когда дома были почти готовы (два из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, на 74%, третий — на 91%).
А еще в Липецке «заплакал» мозаичный подземный переход у Нижнего парка, который капитально отремонтировали в этом году. А ведь контракт на капитальный ремонт перехода обошелся городу в 20 миллионов рублей, а позже подрядчику доплатили сначала 5,9 миллиона на дополнительную гидроизоляции стыков плит перекрытия, а потом 8,5 миллиона за дополнительные работы на входах.
На этой неделе «В липецком зоопарке осленку дали имя Макс». Сообщив об этом, мэрия предложила горожанам подписаться на одноименный мессенджер.
— У мэрии забот невпроворот! Каждому ослу надо имя дать! Где уж тут до РВК или до РИР,— шутканул Да.
— В России на всех ослов имен не хватит, — подхватил тему Хаха.
Ну и ну!
«Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга». Место скандально известного серба Деяна Станковича с приставкой и. о. стал 47-летний Вадим Романов, которому в своё время аплодировали и липецкие трибуны за 20 забитых этим полузащитником голов за «Металлург».
«В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей». 35-летний и 38-летний мужчины — в больнице, напавший на них — почему-то лишь под подпиской о невыезде.
«В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош»: пытался запинать в лифт стул и сломал стойку администратора. А еще «В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса»: банковская карта женщины оказалась в стоп-листе и она выместила возмущение на водителе, обматерила его и слегка поколотила.
«Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела». Она несла кастрюлю горячих щей и поскользнулась на котёнке. В результате первое суп оказался на женщине.
«Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка». На номере грузовика он дорисовал букву «С» до «О» и государственный знак совпал с автомобилем автомобиля «Солярис КРХ». Липчанин обратился в Госавтоинспекцию с просьбой привлечь к ответственности водителя грузовика «Скания», но пока продолжает получать штрафы от ГАИ. «Получается, по России ездит фура с поддельными номерами и никому до этого нет дела? — негодует липчанин.
