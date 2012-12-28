Все новости
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Общество
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
Происшествия
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
Происшествия
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Общество
«РИР Энерго» пересчитало плату за горячую воду жильцам 283 многоквартирных домов
Общество
Общество
Большая ветка оборвала провод и упала на дорогу
Общество
Общество
На буйного посетителя елецкой поликлиники составлен протокол о мелком хулиганстве
Происшествия
Происшествия
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Происшествия
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
Спорт
В Липецке к концу года отремонтируют проезды в 19-м микрорайоне
Общество
Общество
В Ельце столкнулись «Лада» и «Тойота», после чего иномарка врезалась в столб
Происшествия
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
Общество
Общество
127
35 минут назад
1

В Липецке к концу года отремонтируют проезды в 19-м микрорайоне

Мэрия нашла для этого 2 миллиона рублей.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии объявило о поиске подрядчика на ремонт проездов на дворовых территориях со стартовой ценой контракта в 2 млн рублей. Сроком его исполнения указано 15 декабря.

Как выяснил GOROD48, речь идет о 19-м микрорайоне. Подрядчику предстоит заделать ямы дорожного покрытия еще летним, а не зимним литым, асфальтом. Но возможно ли это, если контракт в лучшем случае будет заключен лишь 20 ноября, а с 21-го, судя по прогнозу погоды, температура воздуха опуститься ниже ноля?

Заказчик уверен, что все у него получится и работы будут выполнены раньше указанного в контракте срока.
ремонт дорог
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
смотритель зоопарка
20 минут назад
в снег и песок, тема, класс)
Ответить
