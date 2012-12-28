В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
В Липецке к концу года отремонтируют проезды в 19-м микрорайоне
Мэрия нашла для этого 2 миллиона рублей.
Как выяснил GOROD48, речь идет о 19-м микрорайоне. Подрядчику предстоит заделать ямы дорожного покрытия еще летним, а не зимним литым, асфальтом. Но возможно ли это, если контракт в лучшем случае будет заключен лишь 20 ноября, а с 21-го, судя по прогнозу погоды, температура воздуха опуститься ниже ноля?
Заказчик уверен, что все у него получится и работы будут выполнены раньше указанного в контракте срока.
