Общество
427
сегодня, 14:50
4

Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом

В колодцах у 21-го дома в 15-м микрорайоне полно кипятка, а у его жителей — холодные батареи. Но причинно-следственной связи между этим в «РИР-Энерго» не видят.

С начала отопительного сезона жители 21-го дома в 15-м микрорайоне живут без горячей воды и отопления.

— Вчера батареи были абсолютно холодными, а сегодня еле теплые, — рассказала GOROD48 Лариса из 84-й квартиры.

У женщины — трое детей. Один — совсем кроха. Он плачет у мамы на плече, когда она рассказывает о наболевшем.

31 октября мы уже сообщали о чудесах в этой шестиподъездной пятиэтажке. Во время капремонта в доме поменяли все инженерные коммуникации и оборудование теплового узла. Казалось бы, в пятиэтажке должно быть тепло, ведь «РИР-Энерго» давно отчиталась, что подала теплоноситель до стен каждого дома. Но батареи у жильцов то теплеют, то опять остывают, с горячей водой та же история: если она есть, едва теплая, то батареи становятся холодными, если батареи чуть нагреваются, то пропадает горячая вода.

Жильцы все это время пишут жалобы в разные инстанции, но безрезультатно.

Сегодня о причинах проблем дома GOROD48 рассказали сотрудники компании «Технологии строительства», подрядчика Фонда капремонта, которые еще не передали хрущевку управляющей компании.

5231328617197932188.jpg+2025-11-11-14.10.15+niz.jpg

5231328617197932191.jpg+2025-11-11-14.10.15+niz.jpg

— Смотрите, давление теплоносителя на входе в дом — четыре атмосферы, а давление на обратке — пять. А все должно быть с точностью наоборот. Обратное давление передавливает входное. Вот жители и жалуются на холодные батареи. При таких параметрах теплоносителя оборудование теплового пункта может выдавать или отопление, или горячую воду. Одновременно подать и то, и другое в квартиры невозможно. Вот люди и жалуются, а ведь еще не было морозов.

5231328617197932190.jpg+2025-11-11-14.10.15+niz.jpg

Пол в тепловом пункте залит водой. Откуда она, если во время капремонта все коммуникации заменены?

— А пойдемте-ка, я вам все покажу на улице! — говорит словоохотливый сварщик.

Рабочий подводит корреспондента GOROD48 в канализационному люку у соседней девятиэтажки, дома №23. Когда он поднимает ломиком чугунную крышку, его обдает клубами пара. «Смотрите, в колодце полно кипятка! Вы слышите, как журчит горячая вода? Очевидно, ее не держит запорная арматура».

15-й микрорайон считается у энергетиков проблемным. Он — самый дальний от ближайшей котельной, и перед тем, как попасть в дома «пятнадцатого», теплоноситель проходит транзитом еще и через соседний 9-й микрорайон. По причинам разбалансированности системы теплоснабжения сначала ЛГЭКом, потом «Квадрой» и управляющими компаниями, в городе действует странный режим подачи теплоносителя от котельных — 130/70 градусов. Некоторые «управляшки» самовольно поставили дополнительные насосы на тепловых узлах, нарушив тем самым гидравлический режим всей системы. И это приводит к недотопам 15-го микрорайона.

Но это если смотреть на картину в целом. А конкретно кипяток, который от девятиэтажки течет по лоткам теплосети, заполняет под завязку колодец «РИР-Энерго», а оттуда попадает в подвал 21-го дому и заливает его. Подрядчик ФКР периодически откачивает кипяток через шланг на дорогу и тогда вода из подвала уходит.

— Сюда раз в два дня приезжают представители «РИР-Энерго», берут на анализ горячую воду из этого колодца и все никак не могут понять, чья она — их или «РВК»? — говорят рабочие.

Возможно, тут смешивается с горячей водой «РИР-Энерго» и питьевая «РВК»: в 15 метрах от колодца водой залита земля рядом с подстанцией «Россетей». Если присмотреться, можно увидеть, как бьет родник. Это значит, что здесь утечка горводоканала.



Итак, получился бермудский треугольник, в одном углу которого «РИР-Энерго», в другом - «РВК-Липецк», в третьем — пока еще ООО «Технологии строительства». Но как только подрядчик ФКР сдаст отремонтированный дом заказчику, что должно случится в декабре, это место в треугольнике займет печально известная УК «Маяк». И что будет тогда?
отопление
Комментарии (4)

Сначала новые
Марта
сегодня, 15:14
Людей жалко, призывать рожать,пропиариться это да,дело нехитрое, а вот создать условия уже родившимся, тут чиновники ни при чем, они свою миссию как бы выполнили, а дальше сами, сами. Вот так и живём.
Ответить
Оказывается
сегодня, 15:07
Под входом в дом живут мутанты с Чернобыля и поглощают всю воду
Ответить
Сантехник
сегодня, 15:07
Некоторые «управляшки» самовольно поставили дополнительные насосы на тепловых узлах, нарушив тем самым гидравлический режим всей системы. Ы! На фото теплового узла можно обнаружить этот самый насос (чёрная ребристая хреновина на верхней трубе). Ясное дело, после насоса давление больше.
Ответить
Вот
сегодня, 15:00
Кому не нравится? Переезжайте жить в другой раз со всеми удобствами.
Ответить
