сегодня, 14:50
Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом
В колодцах у 21-го дома в 15-м микрорайоне полно кипятка, а у его жителей — холодные батареи. Но причинно-следственной связи между этим в «РИР-Энерго» не видят.
— Вчера батареи были абсолютно холодными, а сегодня еле теплые, — рассказала GOROD48 Лариса из 84-й квартиры.
У женщины — трое детей. Один — совсем кроха. Он плачет у мамы на плече, когда она рассказывает о наболевшем.
31 октября мы уже сообщали о чудесах в этой шестиподъездной пятиэтажке. Во время капремонта в доме поменяли все инженерные коммуникации и оборудование теплового узла. Казалось бы, в пятиэтажке должно быть тепло, ведь «РИР-Энерго» давно отчиталась, что подала теплоноситель до стен каждого дома. Но батареи у жильцов то теплеют, то опять остывают, с горячей водой та же история: если она есть, едва теплая, то батареи становятся холодными, если батареи чуть нагреваются, то пропадает горячая вода.
Жильцы все это время пишут жалобы в разные инстанции, но безрезультатно.
Сегодня о причинах проблем дома GOROD48 рассказали сотрудники компании «Технологии строительства», подрядчика Фонда капремонта, которые еще не передали хрущевку управляющей компании.
— Смотрите, давление теплоносителя на входе в дом — четыре атмосферы, а давление на обратке — пять. А все должно быть с точностью наоборот. Обратное давление передавливает входное. Вот жители и жалуются на холодные батареи. При таких параметрах теплоносителя оборудование теплового пункта может выдавать или отопление, или горячую воду. Одновременно подать и то, и другое в квартиры невозможно. Вот люди и жалуются, а ведь еще не было морозов.
Пол в тепловом пункте залит водой. Откуда она, если во время капремонта все коммуникации заменены?
— А пойдемте-ка, я вам все покажу на улице! — говорит словоохотливый сварщик.
Рабочий подводит корреспондента GOROD48 в канализационному люку у соседней девятиэтажки, дома №23. Когда он поднимает ломиком чугунную крышку, его обдает клубами пара. «Смотрите, в колодце полно кипятка! Вы слышите, как журчит горячая вода? Очевидно, ее не держит запорная арматура».
15-й микрорайон считается у энергетиков проблемным. Он — самый дальний от ближайшей котельной, и перед тем, как попасть в дома «пятнадцатого», теплоноситель проходит транзитом еще и через соседний 9-й микрорайон. По причинам разбалансированности системы теплоснабжения сначала ЛГЭКом, потом «Квадрой» и управляющими компаниями, в городе действует странный режим подачи теплоносителя от котельных — 130/70 градусов. Некоторые «управляшки» самовольно поставили дополнительные насосы на тепловых узлах, нарушив тем самым гидравлический режим всей системы. И это приводит к недотопам 15-го микрорайона.
Но это если смотреть на картину в целом. А конкретно кипяток, который от девятиэтажки течет по лоткам теплосети, заполняет под завязку колодец «РИР-Энерго», а оттуда попадает в подвал 21-го дому и заливает его. Подрядчик ФКР периодически откачивает кипяток через шланг на дорогу и тогда вода из подвала уходит.
— Сюда раз в два дня приезжают представители «РИР-Энерго», берут на анализ горячую воду из этого колодца и все никак не могут понять, чья она — их или «РВК»? — говорят рабочие.
Возможно, тут смешивается с горячей водой «РИР-Энерго» и питьевая «РВК»: в 15 метрах от колодца водой залита земля рядом с подстанцией «Россетей». Если присмотреться, можно увидеть, как бьет родник. Это значит, что здесь утечка горводоканала.
Итак, получился бермудский треугольник, в одном углу которого «РИР-Энерго», в другом - «РВК-Липецк», в третьем — пока еще ООО «Технологии строительства». Но как только подрядчик ФКР сдаст отремонтированный дом заказчику, что должно случится в декабре, это место в треугольнике займет печально известная УК «Маяк». И что будет тогда?
