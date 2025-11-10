Все новости
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
У двери подъезда заметили лису
Общество
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липчане перечислили в негосударственные пенсионные фонды более трёх миллиардов рублей
Экономика
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
Липецкая область оказалась на 51 месте в зарплатном рейтинге регионов России
Экономика
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
В конкурсе фирменных персонажей региона победил Липыч
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На каскадном фонтане у Соборной площади начали монтировать «Морской бриз»
Общество
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Общество
сегодня, 17:49
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик

В двух местах на стенах перехода образовались потеки.

Сегодня в социальных сетях появились фото подземного перехода под Петровским спуском, реконструкция которого завершилась накануне Дня города. Одна из стен перехода, ближе к выходу в Нижний парк, уже в потеках мутной воды. Над протечкой, расположена клумба.

photo_2025-11-10_17-11-59.jpg+2025-11-10-17.18.05.jpg

photo_2025-11-10_17-11-57.jpg+2025-11-10-17.18.05.jpg

photo_2025-11-10_17-11-59 (2).jpg+2025-11-10-17.18.05.jpg


GOROD48 обнаружил на противоположной стороне перехода еще одну протечку, вода из которой сочиться по стене. Над ней, точнее неподалеку люк какого-то коллектора.

— В настоящее время подрядная организация, проводившая ремонт подземного перехода у Нижнего парка, выясняет, почему появилась течь. Как только причина будет установлена, компания в рамках гарантийных обязательств устранят проблему и все её последствия, — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

Контракт на капитальный ремонт перехода обошелся городу в 20 миллионов рублей. Затем, к этому контракту добавились еще два — на 5,9 и на 8,5 миллиона рублей. Первый предполагал устройство дополнительной гидроизоляции стыков плит перекрытия под установленным над переходом памятным знаком: «Тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого». Второй — дополнительные работы на входных группах.

Подземный переход на Петровском спуске открылся в 1975 году. По данным липецкого областного краеведческого портала, его строительство инициировали первый секретарь горкома КПСС Александр Путря и председатель горисполкома Николай Яхонтов. Для реализации проекта пришлось снести часть исторических зданий, включая гостиницу курорта и дом директора Минеральных вод.

  Переход, построенный за 10 месяцев по проекту архитектора Юрия Серова, стал завершающим элементом ансамбля: Нижний парк – курорт – площадь Ленина – площадь Революции. Его стены украсили мозаики в технике «брекчия», отражавшие историю Липецка. Идею такого оформления липчане позаимствовали в Ростове-на-Дону, где в подземных переходах использовался сюжет романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Переход получил название «Петровский» и считался неформальным филиалом областного краеведческого музея.

Последние годы переход находился в плачевном состоянии. Его мозаику разрушали и разрисовывали вандалы
Комментарии (2)

Анна
5 минут назад
весной посмотрите какие подтеки будут
59 минут назад
можно объявить эту воду целебной и туда будут бегать бабки с канистрами
