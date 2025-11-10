Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик

В двух местах на стенах перехода образовались потеки.

Сегодня в социальных сетях появились фото подземного перехода под Петровским спуском, реконструкция которого завершилась накануне Дня города. Одна из стен перехода, ближе к выходу в Нижний парк, уже в потеках мутной воды. Над протечкой, расположена клумба.GOROD48 обнаружил на противоположной стороне перехода еще одну протечку, вода из которой сочиться по стене. Над ней, точнее неподалеку люк какого-то коллектора.— В настоящее время подрядная организация, проводившая ремонт подземного перехода у Нижнего парка, выясняет, почему появилась течь. Как только причина будет установлена, компания в рамках гарантийных обязательств устранят проблему и все её последствия, — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.Контракт на капитальный ремонт перехода обошелся городу в 20 миллионов рублей. Затем, к этому контракту добавились еще два — на 5,9 и на 8,5 миллиона рублей. Первый предполагал устройство дополнительной гидроизоляции стыков плит перекрытия под установленным над переходом памятным знаком: «Тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого». Второй — дополнительные работы на входных группах.Подземный переход на Петровском спуске открылся в 1975 году. По данным липецкого областного краеведческого портала, его строительство инициировали первый секретарь горкома КПСС Александр Путря и председатель горисполкома Николай Яхонтов. Для реализации проекта пришлось снести часть исторических зданий, включая гостиницу курорта и дом директора Минеральных вод.Переход, построенный за 10 месяцев по проекту архитектора Юрия Серова, стал завершающим элементом ансамбля: Нижний парк – курорт – площадь Ленина – площадь Революции. Его стены украсили мозаики в технике «брекчия», отражавшие историю Липецка. Идею такого оформления липчане позаимствовали в Ростове-на-Дону, где в подземных переходах использовался сюжет романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».Переход получил название «Петровский» и считался неформальным филиалом областного краеведческого музея.Последние годы переход находился в плачевном состоянии. Его мозаику разрушали и разрисовывали вандалы