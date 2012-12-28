Все новости
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
Два объекта благоустройства этого года в Липецке еще не доведены до ума
Общество
Участники РОРП ЛО обсудили кибератаки на основе социальной инженерии
Общество
Общество
372
сегодня, 14:10
4

У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году

В мэрии надеются на финансовую поддержку со стороны правительства области.

Департамент развития территории администрации Липецка готов в следующем году благоустроить сразу 54 двора в разных районах города. Об этом было заявлено на прошедшем заседании комиссии по отбору заявок на составление адресного перечня территорий для включения в муниципальную программу «Мой двор». Однако в список включили всего два двора: между домами по улице Кривенкова, 29, улице Мистюкова, 12 и 14, а также общий — для домов по улице Желябова, 14, 16, 28а и улице Гагарина, 33.

И все. На благоустройство остальных дворов в городском бюджете денег нет.

В мэрии выражают уверенность, что это ситуация временная и надеются на финансовую помощь правительств области, которое ежегодно с момента появления муниципальной программы «Мой двор» выделяла на нее львиную долю средств.

— Утверждение перечня других территорий для их благоустройства по программе «Мой двор» перенесено на 2026 год. Если правительство области выделит на нее средства, то мы тут же проведем второй этап отбора из числа подавших заявку дворов, обсчитаем сметы и объявим торги на поиск подрядчиков, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в профильном департаменте мэрии.

Напомним, что и без сложностей с финансированием «Мой двор» даже, по мнению самих чиновников, все эти годы был самым проблемным из более чем двух десятков муниципальных программ. Ее исполнение всегда сопровождалось сложностями работы с горожанами, которым требовались месяцы, чтобы прийти к согласию насчет благоустройства дворов, и вызванных этим трудностей с подрядчиками, или отказывавшимся от исполнения обязательств, или не успевавших выполнить работы вовремя.
программа «Мой двор»
благоустройство
0
0
2
1
3

Комментарии (4)

чтобы
9 минут назад
дела пошли,надо бороться с коррррупцией.а кто с ней будет боротся,все повязаны.
51 минуту назад
Работы - на сотню лет вперёд!
От туда
57 минут назад
Молодцы по два двора в год к 2072 году всё благоустроим, главное трудится ударными темпами
Ну вот
сегодня, 14:43
Если по камерам отслеживать вандалов и взыскивать с них стоимость ремонта, то деньги девать некуда будет
