У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году

В мэрии надеются на финансовую поддержку со стороны правительства области.

Департамент развития территории администрации Липецка готов в следующем году благоустроить сразу 54 двора в разных районах города. Об этом было заявлено на прошедшем заседании комиссии по отбору заявок на составление адресного перечня территорий для включения в муниципальную программу «Мой двор». Однако в список включили всего два двора: между домами по улице Кривенкова, 29, улице Мистюкова, 12 и 14, а также общий — для домов по улице Желябова, 14, 16, 28а и улице Гагарина, 33.И все. На благоустройство остальных дворов в городском бюджете денег нет.В мэрии выражают уверенность, что это ситуация временная и надеются на финансовую помощь правительств области, которое ежегодно с момента появления муниципальной программы «Мой двор» выделяла на нее львиную долю средств.— Утверждение перечня других территорий для их благоустройства по программе «Мой двор» перенесено на 2026 год. Если правительство области выделит на нее средства, то мы тут же проведем второй этап отбора из числа подавших заявку дворов, обсчитаем сметы и объявим торги на поиск подрядчиков, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в профильном департаменте мэрии.Напомним, что и без сложностей с финансированием «Мой двор» даже, по мнению самих чиновников, все эти годы был самым проблемным из более чем двух десятков муниципальных программ. Ее исполнение всегда сопровождалось сложностями работы с горожанами, которым требовались месяцы, чтобы прийти к согласию насчет благоустройства дворов, и вызванных этим трудностей с подрядчиками, или отказывавшимся от исполнения обязательств, или не успевавших выполнить работы вовремя.