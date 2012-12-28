Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года

На обновление школы для особенных детей выделены 72 миллиона.

Управление строительства администрации Липецка выделило на капитальный ремонт находящейся на улице Циолковского 16-й школы 71 948 970 рублей. Подрядчик должен начать работу 1 марта, а закончить — к 1 сентября следующего года.В 16-й школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В пресс-службе департамента образования сообщили, что пока организация, в которой они будут проходить обучение в последней четверти года выбирается.Таким образом, в следующем году под обновление попадут восемь школ: №№ 14, 16, 37, 41, 50, 55, 64, 66. Во всех них работы должны начаться в начале весны, а закончиться к концу лета. Не стоит забывать, что еще в двух школах — 21-й и 48-й — ремонты начнутся с 1 мая и должны завершиться к 20 ноября следующего года. В настоящее время с опережающими темпами ведется капремонт еще четырех школ — №№ 40, 49, 51, 72 — со сроком сдачи в августе следующего года.Так что по факту за 2026 год в Липецке обновят рекордное количество школ — сразу 14! Львиная доля средств на ремонты выделена Министерством просвещения РФ.Напомним, что сейчас подходят к концу капремонты школ №4 и №5 — они должны открыть двери ученикам сразу же после новогодних каникул.