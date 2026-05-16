Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью над Липецкой областью сбивали беспилотники
Происшествия
В Данкове группа молодых людей дважды за ночь напала на мужчин
Происшествия
Сергей Курбатов: «План хорош до первой битвы»
Общество
В Липецкой области температура перешагнет отметку в +30
Погода в Липецке
В парках Липецка отменены все мероприятия из-за красного уровня
Общество
Снова сирены: в Липецкой области — красный уровень
Происшествия
У нас с дорогами проблемы, а с дураками нет проблем
Неделя 48
Жительница Грязей уговорила 11-летнюю девочку стать воровкой
Происшествия
В Липецке дорожает сахар
Общество
В Липецкой области отменили красный уровень
Общество
Читать все
Сергей Курбатов: «План хорош до первой битвы»
Общество
Жительница Грязей уговорила 11-летнюю девочку стать воровкой
Происшествия
Ночью над Липецкой областью сбивали беспилотники
Происшествия
В парках Липецка отменены все мероприятия из-за красного уровня
Общество
В Косыревке отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области отменили красный уровень
Общество
Липчанин выиграл первенство России по новому жёсткому виду единоборств
Спорт
Снова сирены: в Липецкой области — красный уровень
Происшествия
Спортсменка из Липецкой области выиграла чемпионат Европы по стрельбе
Спорт
Межрегиональный форум «Молодые аграрии» в Липецкой области собрал 150 студентов из 9 регионов страны
Общество
Читать все
Общество
121
52 минуты назад

Межрегиональный форум «Молодые аграрии» в Липецкой области собрал 150 студентов из 9 регионов страны

В Лебедянском округе проходит Межрегиональный форум молодых аграриев. 

Масштабное событие, организованное Российским союзом сельской молодежи (РССМ) при поддержке областного правительства и ведущих сельхозпроизводителей, объединило 150 студентов аграрных вузов и колледжей из 9 регионов страны — от Краснодарского края до Тверской области и Мордовии.

Форум — один из инструментов создания устойчивого кадрового резерва для бурно развивающегося агропромышленного комплекса страны и региона.

— Сложности с кадрами есть в любой отрасли, но мы создаем условия для комфортной жизни на селе: строим жилье, школы, сады... Очень надеемся, что сможем заразить вас нашей любовью к сельскому хозяйству, — сказала студентам глава Минсельхоза региона Екатерина Маркова.

15 мая участники форума решали реальные задачи от предприятий-партнеров, охватывающие цифровизацию сельского хозяйства, продвижение локальных брендов и выстраивание связей между отраслевыми вузами и бизнесом.

Побывали они и на экскурсии в передовых агропредприятиях Лебедянского округа. Например, в садах, где выращивают эко-яблоки, на роботизированных линиях предприятия «Лебедянь молоко».

IMG_3501.JPG+2026-05-16-13.30.34+niz.jpg

— Липецкая область по праву входит в число регионов-лидеров АПК страны. Наша задача — не просто познакомить молодежь с передовыми технологиями, но и дать им реальные инструменты для запуска собственных успешных проектов, — отметил заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин.

IMG_3449.JPG+2026-05-16-13.30.34+niz.jpg

16 мая на пленарном заседании «От профориентации до первого трудоустройства в АПК» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина рассказала студентам о совместной работе законотворцев и союза сельской молодежи. По словам Юлии Оглоблиной, сейчас один из приоритетов такой работы — ранее включения в практику студентов-аграриев.

Образовательная цепочка, от школьных агроклассов до вузов, уже выстроена, но многое упирается в законодательство, которое ограничивает молодежь в ранней практике или трудоустройстве на предприятия аграрного сектора.

— Когда я встречалась с директорами ссузов, они озвучили наболевшую проблему: студент выпускается в 17 лет и не может получить права тракториста, чтобы сразу начать работать. Он вынужден работать в другой сфере, потом многие ребята уходят в армию и в сельское хозяйство уже не возвращаются. Поэтому считаю крайне важным восстановить практику обучения по программам подготовки трактористов-машинистов категории B, C и F с 14 лет. Предусмотреть выдачу им до 18 лет временных удостоверений тракториста-машиниста, — сказала Юлия Оглоблина.

По словам депутата, на каждой встрече аграриев с депутатами говорят и об упрощении трудового законодательства, которое помогло бы без проволочек давать работу несовершеннолетним в каникулы.

— По моему глубокому убеждению требования, актуальные 25 лет назад, давно пора менять. Например, в тепличном хозяйстве остро ощущается нехватка кадров, однако бытует мнение, что подросткам работать там опасно, и работать в теплицах по трудовому законодательству можно только с 18 лет. Современное тепличное хозяйство — это высокотехнологичная отрасль. Автоматизированные системы полива и поддержания микроклимата, а также использование механизированных средств для подъема грузов практически полностью исключают риски для здоровья молодых сотрудников. Тем временем, ситуация с кадровым дефицитом в сегменте производства овощей достигает 25 тысяч вакансий. Примечательно, что 15 тысяч из них теоретически могли бы закрыть подростки. Это стало бы бесценным практическим опытом для профильных студентов и будущих специалистов аграрного сектора,— считает Юлия Оглоблина.

IMG_3468.JPG+2026-05-16-13.30.34+niz.jpg

На форуме прозвучали интересные мнения самих студентов. Их истории показывают разнообразие мотиваций и подходов к выбору профессии.

— Я живу в городе, в Туле, но выбрала для себя профессию агронома. Этот выбор обусловлен желанием следовать семейной линии. Мои родители мечтали заниматься земледелием, но обстоятельства сложились иначе, а теперь они все больше хотят заниматься сельским хозяйством, и, может, переехать в деревню. А бабушка моя живет в деревне, и я хочу тоже вносить свой вклад в развитие семейного хозяйства. Но, возможно, свое будущее свяжу с тепличным хозяйством. И еще мечтаю выращивать цветы, — говорит студентка Тульского сельскохозяйственного техникума Арина.

Активный участник форума Александр Жуков представил на хакатоне проект своей команды, направленный на восстановление интереса к учёбе среди студентов сельхозвузов, и работников АПК потерявших мотивацию.

Команда предложила комплексное решение проблемы, включающее систему небольших заданий, поощрений и организацию клубов по интересам.

Сам Александр учится в Тверской государственной сельскохозяйственной академии на специальности «Информационно управляющие системы». Его привлекает перспектива работы с современными технологиями, такими как беспилотные системы контроля посевов, выявления вредителей и точного внесения удобрений.

Александр считает важными для привлечения молодёжи в сельские регионы, развитие их транспортной доступности и инфраструктуры.

— Отсутствие досуга и высоких зарплат становится серьёзным препятствием для желающих остаться жить и работать в деревнях. Если в Липецкой области и зарплаты в АПК высокие, и регион компактный, то у нас в Тверской области расстояния совсем иные. Из села приехать в город большая проблема и все упирается именно в оторванность сельхозрайнов от городов, поэтому молодежь неохотно идет в АПК. Мы проговоривали на форуме и эти проблемы. Необходимо создавать для молодежи условия в сельских районах и регионах, или повышать их мобильность, чтобы они не чувствовали себя оторванным от мира. Это не только общественный транспорт, но и личный. Другими словами, нужно молодым давать возможность хорошо зарабатывать на селе, чтобы они имели свой транспорт, на котором могли бы поехать куда угодно.

IMG_3395.JPG+2026-05-16-13.30.34+niz.jpg

— Современные реалии заставляют пересмотреть стереотипы о сельском хозяйстве, как устаревшей сфере. Сейчас фермы оснащены высокотехнологичным оборудованием, позволяющим автоматизировать большинство процессов. Зарплаты в аграрном секторе Липецкой области достигают значительных сумм. Например, трактористы получают около ста пятидесяти тысяч рублей в месяц. Такие условия делают профессию привлекательной для молодёжи, стремящейся к стабильному доходу и комфортному образу жизни вдали от мегаполисов, — считает председатель Липецкого регионального отделения Российского союза сельской молодёжи Максим Бутов.

IMG_3443.JPG+2026-05-16-13.30.34+niz.jpg

По результатам форума организаторы сформируют пакет конкретных предложений молодежи о развитии сельских территорий. Кроме того, многие студенты получили приглашения на практику и стажировку на предприятиях агропромышленного комплекса Липецкой области.
форум
23
0
10
2
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить