Межрегиональный форум «Молодые аграрии» в Липецкой области собрал 150 студентов из 9 регионов страны

В Лебедянском округе проходит Межрегиональный форум молодых аграриев.

Масштабное событие, организованное Российским союзом сельской молодежи (РССМ) при поддержке областного правительства и ведущих сельхозпроизводителей, объединило 150 студентов аграрных вузов и колледжей из 9 регионов страны — от Краснодарского края до Тверской области и Мордовии.Форум — один из инструментов создания устойчивого кадрового резерва для бурно развивающегося агропромышленного комплекса страны и региона.— Сложности с кадрами есть в любой отрасли, но мы создаем условия для комфортной жизни на селе: строим жилье, школы, сады... Очень надеемся, что сможем заразить вас нашей любовью к сельскому хозяйству, — сказала студентам глава Минсельхоза региона Екатерина Маркова.15 мая участники форума решали реальные задачи от предприятий-партнеров, охватывающие цифровизацию сельского хозяйства, продвижение локальных брендов и выстраивание связей между отраслевыми вузами и бизнесом.Побывали они и на экскурсии в передовых агропредприятиях Лебедянского округа. Например, в садах, где выращивают эко-яблоки, на роботизированных линиях предприятия «Лебедянь молоко».— Липецкая область по праву входит в число регионов-лидеров АПК страны. Наша задача — не просто познакомить молодежь с передовыми технологиями, но и дать им реальные инструменты для запуска собственных успешных проектов, — отметил заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин.16 мая на пленарном заседании «От профориентации до первого трудоустройства в АПК» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина рассказала студентам о совместной работе законотворцев и союза сельской молодежи. По словам Юлии Оглоблиной, сейчас один из приоритетов такой работы — ранее включения в практику студентов-аграриев.Образовательная цепочка, от школьных агроклассов до вузов, уже выстроена, но многое упирается в законодательство, которое ограничивает молодежь в ранней практике или трудоустройстве на предприятия аграрного сектора.— Когда я встречалась с директорами ссузов, они озвучили наболевшую проблему: студент выпускается в 17 лет и не может получить права тракториста, чтобы сразу начать работать. Он вынужден работать в другой сфере, потом многие ребята уходят в армию и в сельское хозяйство уже не возвращаются. Поэтому считаю крайне важным восстановить практику обучения по программам подготовки трактористов-машинистов категории B, C и F с 14 лет. Предусмотреть выдачу им до 18 лет временных удостоверений тракториста-машиниста, — сказала Юлия Оглоблина.По словам депутата, на каждой встрече аграриев с депутатами говорят и об упрощении трудового законодательства, которое помогло бы без проволочек давать работу несовершеннолетним в каникулы.— По моему глубокому убеждению требования, актуальные 25 лет назад, давно пора менять. Например, в тепличном хозяйстве остро ощущается нехватка кадров, однако бытует мнение, что подросткам работать там опасно, и работать в теплицах по трудовому законодательству можно только с 18 лет. Современное тепличное хозяйство — это высокотехнологичная отрасль. Автоматизированные системы полива и поддержания микроклимата, а также использование механизированных средств для подъема грузов практически полностью исключают риски для здоровья молодых сотрудников. Тем временем, ситуация с кадровым дефицитом в сегменте производства овощей достигает 25 тысяч вакансий. Примечательно, что 15 тысяч из них теоретически могли бы закрыть подростки. Это стало бы бесценным практическим опытом для профильных студентов и будущих специалистов аграрного сектора,— считает Юлия Оглоблина.На форуме прозвучали интересные мнения самих студентов. Их истории показывают разнообразие мотиваций и подходов к выбору профессии.— Я живу в городе, в Туле, но выбрала для себя профессию агронома. Этот выбор обусловлен желанием следовать семейной линии. Мои родители мечтали заниматься земледелием, но обстоятельства сложились иначе, а теперь они все больше хотят заниматься сельским хозяйством, и, может, переехать в деревню. А бабушка моя живет в деревне, и я хочу тоже вносить свой вклад в развитие семейного хозяйства. Но, возможно, свое будущее свяжу с тепличным хозяйством. И еще мечтаю выращивать цветы, — говорит студентка Тульского сельскохозяйственного техникума Арина.Активный участник форума Александр Жуков представил на хакатоне проект своей команды, направленный на восстановление интереса к учёбе среди студентов сельхозвузов, и работников АПК потерявших мотивацию.Команда предложила комплексное решение проблемы, включающее систему небольших заданий, поощрений и организацию клубов по интересам.Сам Александр учится в Тверской государственной сельскохозяйственной академии на специальности «Информационно управляющие системы». Его привлекает перспектива работы с современными технологиями, такими как беспилотные системы контроля посевов, выявления вредителей и точного внесения удобрений.Александр считает важными для привлечения молодёжи в сельские регионы, развитие их транспортной доступности и инфраструктуры.— Отсутствие досуга и высоких зарплат становится серьёзным препятствием для желающих остаться жить и работать в деревнях. Если в Липецкой области и зарплаты в АПК высокие, и регион компактный, то у нас в Тверской области расстояния совсем иные. Из села приехать в город большая проблема и все упирается именно в оторванность сельхозрайнов от городов, поэтому молодежь неохотно идет в АПК. Мы проговоривали на форуме и эти проблемы. Необходимо создавать для молодежи условия в сельских районах и регионах, или повышать их мобильность, чтобы они не чувствовали себя оторванным от мира. Это не только общественный транспорт, но и личный. Другими словами, нужно молодым давать возможность хорошо зарабатывать на селе, чтобы они имели свой транспорт, на котором могли бы поехать куда угодно.— Современные реалии заставляют пересмотреть стереотипы о сельском хозяйстве, как устаревшей сфере. Сейчас фермы оснащены высокотехнологичным оборудованием, позволяющим автоматизировать большинство процессов. Зарплаты в аграрном секторе Липецкой области достигают значительных сумм. Например, трактористы получают около ста пятидесяти тысяч рублей в месяц. Такие условия делают профессию привлекательной для молодёжи, стремящейся к стабильному доходу и комфортному образу жизни вдали от мегаполисов, — считает председатель Липецкого регионального отделения Российского союза сельской молодёжи Максим Бутов.По результатам форума организаторы сформируют пакет конкретных предложений молодежи о развитии сельских территорий. Кроме того, многие студенты получили приглашения на практику и стажировку на предприятиях агропромышленного комплекса Липецкой области.