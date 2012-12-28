Общество
В Липецке дорожает сахар

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов снизился в цене на 56 рублей 40 копеек. Мы нашли недорогие сливочное масло и яйца.



Корзина с дорогими продуктами также подешевела — на 76 рублей 35 копеек. Снижаются цены на свинину.



При этом нас неприятно удивили цены сахар. Они остались прежними только в одном из посещаемых нами магазинов. В другом, подешевле можно было купить до пяти килограммов, а в третьем без вариантов килограмм стоил аж 69 рублей 99 копеек — 70 рублей без копейки!



На Центральном рынке килограмм по-прежнему продают за 90 рублей. Никакого ажиотажа у прилавков мы не увидели.

Возможно, причина подорожания в том, что близится сезон заготовок. Однако специалисты называют еще одну — сахар дорожает и в других странах, в связи с  возможным дефицитом этого продукта. Стоит добавить, что Липецкой области дефицит явно не грозит. В регионе работают шесть сахарных заводов, урожаи свеклы только растут.

Апельсины, цены на которые на прошлой неделе, можно сказать, рухнули, начали расти в цене. Самые дешевые, из тех, что мы нашли, продавали по 80 рублей 40 копеек за килограмм.

Зато порадовали цены на яблоки в одном из магазинов. Килограмм стоит всего 59 рублей 99 копеек.



На соседних овощных полках мы нашли за такую же цену огурцы. Хотя несколько месяцев назад цены на них резко выросли.



На Центральном рынке уже пахнет клубникой, хотя местная еще не созрела. Продавцы предлагают клубнику из Кубани и Краснодара. В зависимости от размера ягод — от 350 до 500 рублей за килограмм.



— Уже хочется клубники! Дорого, конечно, но что делать, — объяснила покупку липчанка.

В магазинах клубнику продают с 42% скидкой, но все равно выходит дороже рыночной. Цена 69 рублей 99 копеек указана за 100 граммов.

Никита
46 минут назад
Зарплаты, пенсии бешеные, народ выдержит
