Здоровье
724
59 минут назад
4
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Она опрокинула на себя кастрюлю щей.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, со слов самой пациентки, она несла кастрюлю щей и поскользнулась на котёнке. В результате всё содержимое кастрюли оказалось на женщине.
У пострадавшей обожжены туловище, руки, ноги. Медики напоминают о необходимости соблюдать осторожность в быту.
0
6
2
0
0
Комментарии (4)