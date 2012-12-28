Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела

Она опрокинула на себя кастрюлю щей.

В областной ожоговый центр госпитализирована 54-летняя жительница Данкова с ожогами 30% поверхности тела.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, со слов самой пациентки, она несла кастрюлю щей и поскользнулась на котёнке. В результате всё содержимое кастрюли оказалось на женщине.У пострадавшей обожжены туловище, руки, ноги. Медики напоминают о необходимости соблюдать осторожность в быту.