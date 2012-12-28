Все новости
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
В Липецкой области прекратятся дожди
Погода в Липецке
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
«Липовка вся в мусоре и никто не чистит ее»
Общество
Жительница Лебедяни родила в машине скорой по пути в липецкий роддом
Здоровье
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Общество
Маленькой Мирославе из Ельца нужна помощь
Общество
«Отопление включают на день-два»
Общество
Угонщик «ВАЗа» по пути врезался в стоящий на обочине грузовик «МАН»
Происшествия
Желтый уровнь опасности объявлен в области
Общество
В Липецкой области пройдут дожди с мокрым снегом
Погода в Липецке
Лесники освободили дорогу от поваленного ветром дерева
Общество
Общество
783
сегодня, 16:21
8

Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке

Три недостроенных высотки переданы в «ДОМ.РФ» для завершения строительства.

Сегодня в своем телеграм-канале экс-мэр Липецка, а ныне член Совета Федерации Евгения Уваркина сообщила «долгожданную новость для липчан»: в Военном городке достроят три многоквартирных дома, работы по возведению которых остановились 11 лет назад.

ackv7lc8qkopzsgrxanbrtta127fs2hb.jpg

«Все три высотки будут переданы в «ДОМ.РФ» для завершения строительства. Вырученные от продажи средства направят на жилье для военнослужащих из Липецка, что полностью закроет очередь. Соответствующее решение о передаче объектов подписано в Министерстве обороны РФ. Ожидаем, что до конца года правительственная комиссия утвердит документы, что позволит «ДОМ.РФ» как оператору выставить объекты на торги и завершить их строительство уже в следующем году», — сообщила сенатор.

Напомним, что три высотки в Военном городке начали строить весной 2014 года и должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. У одной из них до сих пор цел баннер с указанием заказчика — заместителя министра обороны РФ, генерала армии Тимура Иванова, недавно приговоренного к 13 годам лишения свободы и 100 млн рублей штрафа по делу о растрате бюджетных средств на сумму более 4 млрд рублей. Стройка застыла, когда дома были почти готовы (два из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, на 74%, третий — на 91%). В 2022 году «заброшки» окружили заборами, поскольку здания подверглись тотальному грабежу.
Евгения Уваркина
Военный городок
долгострой
1
0
1
6
9

Комментарии (8)

Сначала новые
почему
31 минуту назад
кто то должен помогать или область,город платить.все вопросы к министерству обороны.не хочет достраивать,пусть стоят.хотят сделать для себя кормушку,пока при власти,все развалили.
Ответить
Житель
46 минут назад
Так это жилье и есть для военных! Совсем уже забыли про это? Напоминаю, тобы больше не забывали, что военный городок и жилье строили именно для военных!
Ответить
Так ведь
28 минут назад
Но ведь Минобороны отказалось. Оно уже не для военных. И военный городок уже принадлежит городу, а не МО.
Ответить
нищеброд
51 минуту назад
Очень обеспеченные и уважаемые люди, давно живут в коттеджах за городом, им ваши коммуникации до лампочки.
Ответить
?
19 минут назад
Я живу в коттедже и хочу назад в город. Вот так.
Ответить
Горожанин
53 минуты назад
А какая необходимость продавать это жильё и покупать для военных другое? Это что не подходит или что? Для них же и строилось это жильё.
Ответить
Сантехник
сегодня, 16:41
А что с комуникациями.? Если дома дадут и запустят то одни порывы. Можно водоотведение в дог сбрасывать, на нем и с экономить.
Ответить
сенатор министру
сегодня, 16:35
Говорит попугай попугаю: я тебя, попугай, попугаю.
Ответить
