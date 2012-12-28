Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке

Три недостроенных высотки переданы в «ДОМ.РФ» для завершения строительства.

Сегодня в своем телеграм-канале экс-мэр Липецка, а ныне член Совета Федерации Евгения Уваркина сообщила «долгожданную новость для липчан»: в Военном городке достроят три многоквартирных дома, работы по возведению которых остановились 11 лет назад.«Все три высотки будут переданы в «ДОМ.РФ» для завершения строительства. Вырученные от продажи средства направят на жилье для военнослужащих из Липецка, что полностью закроет очередь. Соответствующее решение о передаче объектов подписано в Министерстве обороны РФ. Ожидаем, что до конца года правительственная комиссия утвердит документы, что позволит «ДОМ.РФ» как оператору выставить объекты на торги и завершить их строительство уже в следующем году», — сообщила сенатор.Напомним, что три высотки в Военном городке начали строить весной 2014 года и должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. У одной из них до сих пор цел баннер с указанием заказчика — заместителя министра обороны РФ, генерала армии Тимура Иванова, недавно приговоренного к 13 годам лишения свободы и 100 млн рублей штрафа по делу о растрате бюджетных средств на сумму более 4 млрд рублей. Стройка застыла, когда дома были почти готовы (два из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, на 74%, третий — на 91%). В 2022 году «заброшки» окружили заборами, поскольку здания подверглись тотальному грабежу.