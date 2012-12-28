Жительница Грязей уговорила 11-летнюю девочку стать воровкой

За покушение на кражу четырёх банок кофе девушке теперь грозит до 3--х лет лишения свободы.

В Грязях будут судить 18-летнюю местную жительницу за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, девушка задумала обворовать магазин в Грязах на улице 30-летия Победы и обратилась за помощью к знакомой, которой исполнилось всего 11 лет. Девочке было обещано денежное вознаграждение. Младшая подруга спрятала четыре банки кофе в подкладке пуховика, однако план провалился: подруг на выходе задержала охрана.Юной пособнице в итоге ничего не будет из-за малолетства, а старшей девушке за покушение на кражу и привлечение несовершеннолетней подруги грозит до 3-х лет лишения свободы.