Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
Читать все
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
25-летний липчанин прокурил чужие две тысячи рублей и может сесть на шесть лет
Происшествия
20-летний липчанин промышлял кражами
Происшествия
Новая эра реабилитации: в липецкой больнице помогают детям с серьезными заболеваниями
Общество
У любителя пьяной езды конфисковали «ВАЗ», а самого отправили на полгода в колонию
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
Читать все
Общество
134
7 минут назад

На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича

Для жильцов аварийной многоэтажки на проспекте Победы, 106а такие истории — привычное дело.

Сегодня утром жильцы дома №106а на проспекте Победы услышали удар по металлу. И сразу поняли, что случилось — от фасада 17-этажки в который раз отвалился кусок облицовочного кирпича и упал на машину.

В этот раз облицовка попала в стык крыши и стекла автомобиля «Джили Манджеро». На металле образовалась вмятина, стекло покрыто сеткой трещин. Владелец машины вызвал полицейских.

1e8c239a-9c91-4d3a-8145-4529d59d40e6.jpg+2025-11-12-11.35.35+niz.jpg

2629b942-2ae7-4732-88f2-4c76348aa823.jpg+2025-11-12-11.30.34+niz.jpg

c4aa84df-3da5-4fa6-b3ad-085789b4e937.jpg+2025-11-12-11.30.34+niz.jpg

Для жильцов этой многоэтажки на проспекте Победы такие случаи — привычное дело. Несмотря на относительную молодость, высотка 2010 года постройки давно фигурирует в департаменте ЖКХ мэрии как аварийная: с ее фасада обваливается облицовка.

Куски полого кирпича отщелкиваются от стен и летят в разные стороны: пробивают поликарбонатные навесы коммерческих помещений первых трех этажей, выбивают вмятины на припаркованных у дома машинах. Если кусок кирпича весом в полкило прилетит с 10 этажа кому-то в голову, то убьет наповал. А таких кусков вокруг дома валяются десятки. Получается, что натянутые со стороны двора над входами в два подъезда защитные сети не спасают от разлета осколков.

zr45k1sh02q1ekm5xs3yzecm1wmajt8c.jpg+2025-11-12-11.32.04+niz.jpg

Пока же директора УК «КиТ» по протоколам Госжилинспекции оштрафовали по двум статьям КоАП РФ: по ч.2 ст. 14.1.3 за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований и по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор.

Этот дом застройщик, компания «Жилстройторг», облицевала кирпичом «Тербунского гончара». В момент строительства здания завод имел все сертификаты качества. А по другому и быть не могло, ведь «Тербунский гончар» был любимым детищем в составе Липецкой ипотечной корпорации, на который не мог нахвалиться экс-губернатор Олег Королев. Позже после череды скандалов и ареста гендиректора крупнейшего регионального застройщика ЛИК обанкротили, а завод продали с аукциона.


0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить