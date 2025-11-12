На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича

Для жильцов аварийной многоэтажки на проспекте Победы, 106а такие истории — привычное дело.

Сегодня утром жильцы дома №106а на проспекте Победы услышали удар по металлу. И сразу поняли, что случилось — от фасада 17-этажки в который раз отвалился кусок облицовочного кирпича и упал на машину.В этот раз облицовка попала в стык крыши и стекла автомобиля «Джили Манджеро». На металле образовалась вмятина, стекло покрыто сеткой трещин. Владелец машины вызвал полицейских.Для жильцов этой многоэтажки на проспекте Победы такие случаи — привычное дело. Несмотря на относительную молодость, высотка 2010 года постройки давно фигурирует в департаменте ЖКХ мэрии как аварийная: с ее фасада обваливается облицовка.Куски полого кирпича отщелкиваются от стен и летят в разные стороны: пробивают поликарбонатные навесы коммерческих помещений первых трех этажей, выбивают вмятины на припаркованных у дома машинах. Если кусок кирпича весом в полкило прилетит с 10 этажа кому-то в голову, то убьет наповал. А таких кусков вокруг дома валяются десятки. Получается, что натянутые со стороны двора над входами в два подъезда защитные сети не спасают от разлета осколков.Пока же директора УК «КиТ» по протоколам Госжилинспекции оштрафовали по двум статьям КоАП РФ: по ч.2 ст. 14.1.3 за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований и по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор.Этот дом застройщик, компания «Жилстройторг», облицевала кирпичом «Тербунского гончара». В момент строительства здания завод имел все сертификаты качества. А по другому и быть не могло, ведь «Тербунский гончар» был любимым детищем в составе Липецкой ипотечной корпорации, на который не мог нахвалиться экс-губернатор Олег Королев. Позже после череды скандалов и ареста гендиректора крупнейшего регионального застройщика ЛИК обанкротили, а завод продали с аукциона.