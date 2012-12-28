Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка

На номере грузовика буква «С» дорисована до «О», таким образом два госномера полностью совпали.

Липчанин Кирилл в последние полгода только тем и занимается, что отписывается от штрафов, которые получает его отец-пенсионер на свою машину.Первый штраф — за превышение скорости пришел летом. При этом выяснилось, что отец Кирилла — владелец «Солярис КРХ» с госномером Р092ОН 48 получил штраф за грузовик «Скания» с госномером P092СН 48. На фотографиях комплекса фиксации, которые сопровождали извещение о штрафе, можно рассмотреть, что на номере грузовика буква «С» дорисована до «О».Первый штраф кто-то оплатил, Кирилл считает, что владелец грузовика таким образом проверял, работает ли схема с подделанным номером.Потом были еще четыре штрафа: за непристегнутый ремень, выезд на встречную полосу — этот оказался самым крупным — 7 500 рублей, он пришел из Крыма. На днях пришел еще один штраф — в 1500 рублей за неоплаченный проезд по платной дороге.Кирилл отменяет штрафы через «Госуслуги». Но делать это хлопотно. Например, отменить штраф за проезд по платной дороге через «Госуслуги» нельзя, Кирилл обратился в Росавтодор и Ространснадзор, и ждет ответы.Липчанин обратился в Госавтоинспекцию с просьбой «привлечь к ответственности водителя автомобиля Scania г/н Р092СН48 за внесение изменений в госномер (замена на Р092ОН48). Внеся изменения в госномер водитель автомобиля допускает грубые нарушения ПДД. Судя по продолжающим поступать штрафам, водитель намеренно внес изменения в госномер и это не является ошибками комплексов видеофиксации». Это обращение пока рассматривается. На днях Кирилл отправил заявление в прокуратуру.— Получается по России ездит фура с поддельными номерами и никому до этого нет дела? — негодует Кирилл.В Госавтоинспекции GOROD48 пояснили, что в истории надо разбираться индивидуально и предложили владельцу автомобиля прийти на улицу Неделина, 2.Между тем, за управление транспортным средством с поддельными номерами предусмотрена административная ответственность: по статье 12.2 ч.4 КоАП такое деяние наказывается лишением прав на срок от шести месяцев до одного года. Но для этого надо поймать нарушителя с поличным.