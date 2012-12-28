Все новости
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
«РИР Энерго» пересчитало плату за горячую воду жильцам 283 многоквартирных домов
Общество
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Большая ветка оборвала провод и упала на дорогу
Общество
В Ельце столкнулись «Лада» и «Тойота», после чего иномарка врезалась в столб
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
«Я знаю пароль»: ельчанка продала машину и перевела деньги мошенникам
Происшествия
В Липецке к концу года отремонтируют проезды в 19-м микрорайоне
Общество
В половине дома на улице Гагарина до сих пор нет отопления
Общество
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
Происшествия
750
44 минуты назад
5

Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка

На номере грузовика буква «С» дорисована до «О», таким образом два госномера полностью совпали.

Липчанин Кирилл в последние полгода только тем и занимается, что отписывается от штрафов, которые получает его отец-пенсионер на свою машину.



Первый штраф — за превышение скорости пришел летом. При этом выяснилось, что отец Кирилла — владелец «Солярис КРХ» с госномером Р092ОН 48 получил штраф за грузовик «Скания» с госномером P092СН 48. На фотографиях комплекса фиксации, которые сопровождали извещение о штрафе, можно рассмотреть, что на номере грузовика буква «С» дорисована до «О».

Первый штраф кто-то оплатил, Кирилл считает, что владелец грузовика таким образом проверял, работает ли схема с подделанным номером.

Потом были еще четыре штрафа: за непристегнутый ремень, выезд на встречную полосу — этот оказался самым крупным — 7 500 рублей, он пришел из Крыма. На днях пришел еще один штраф — в 1500 рублей за неоплаченный проезд по платной дороге.

Кирилл отменяет штрафы через «Госуслуги». Но делать это хлопотно. Например, отменить штраф за проезд по платной дороге через «Госуслуги» нельзя, Кирилл обратился в Росавтодор и Ространснадзор, и ждет ответы.

Липчанин обратился в Госавтоинспекцию с просьбой «привлечь к ответственности водителя автомобиля Scania г/н Р092СН48 за внесение изменений в госномер (замена на Р092ОН48). Внеся изменения в госномер водитель автомобиля допускает грубые нарушения ПДД. Судя по продолжающим поступать штрафам, водитель намеренно внес изменения в госномер и это не является ошибками комплексов видеофиксации». Это обращение пока рассматривается. На днях Кирилл отправил заявление в прокуратуру.

— Получается по России ездит фура с поддельными номерами и никому до этого нет дела? — негодует Кирилл.

В Госавтоинспекции GOROD48 пояснили, что в истории надо разбираться индивидуально и предложили владельцу автомобиля прийти на улицу Неделина, 2.

Между тем, за управление транспортным средством с поддельными номерами предусмотрена административная ответственность: по статье 12.2 ч.4 КоАП такое деяние наказывается лишением прав на срок от шести месяцев до одного года. Но для этого надо поймать нарушителя с поличным.
штрафы
1
0
7
2
0

Комментарии (5)

Сначала новые
Алкан лтз
5 минут назад
Не знал что так можно было
Ответить
Вова с камаза
6 минут назад
Вы за перегруз и негабарит штрафы видели???? 600000 р. Скоро вообще будут с другими номерами ездить
Ответить
12351
1 минуту назад
в чем проблема не перегружать и соблюдать правила? для профи это наверно выше его ума
Ответить
Злой.
12 минут назад
Что значит поймать с поличным. Установить хозяина по номеру. И дальше плевое дело. Может на сотрудника гаи зарегистрирован. И волокита.
Ответить
горожанин
14 минут назад
А почему обязательно с поличным, если там даже водитель виден? - после доп. обработки фото вполне можно личность идентифицировать, а номер фуры, получается, уже известен.
Ответить
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
