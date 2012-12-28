Новогодним Липецк станет к середине декабря

Город уже начали украшать к главному народному празднику.



«Липецкгорсвет» начал монтаж новогодней иллюминации. Уже размещены гирлянды на елях у театра драмы имени Толстого и здания горсовета на Советской.Как рассказали в мэрии, в сквере на улице Ворошилова снова установят светящиеся арки-часы, зимние узоры и пирамиду. На берег Комсомольского пруда вернутся композиция «С Новым годом», оркестр снеговиков и сказочная карета, на Театральную площадь — «Шар желаний», на Советскую и Зегеля — малые архитектурные формы.«Фонтаны на Ленина и спуске от Соборной площади засияют праздничными огнями. Световые шары украсят кольцевые развязки, а Плехановский спуск – светящиеся чаши. Проспекты Мира, 60 лет СССР, Елецкое шоссе и Первомайская засияют благодаря перетяжкам. На Московской появятся «Карамельные деревья», а у Областного центра культуры – арт-объект «Летучая мышь», — рассказали в администрации Липецка.Полностью город будет готов к встрече Нового года к середине декабря.