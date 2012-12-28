«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»

Летом в магазине «Военторг» на улице Космонавтов сделали ремонт, после чего в восемь квартир над ним перестало поступать тепло.

В восьми квартирах дома № 3 по улице Космонавтов остаются холодными батареи по двум стоякам, а квартиры, к тому же угловые.«Слесарь сказал, что в системе нет воды, так как магазин на первом этаже «Военторг» сделал летом самостоятельную перепланировку. Мы неоднократно обращались в различные инстанции, но кроме отписок, ничего не получили. Трубы остаются ледяными, а скоро зима!» — возмущаются липчане.Еще 29 октября они обращались в Госжилинспекцию. Ответ получили довольно оперативно, 5 ноября, но ничего полезного в нем для себя не нашли. Им напомнили, что пусконаладочные работы систем отопления должны закончиться 7 ноября. Проверить же качество подачи тепла (что дает возможность сделать перерасчет, если в квартирах холодно) не представляется возможным, так как такие замеры проводятся при температуре наружного воздуха ниже -5 градусов. Все что могли сделать инспекторы, так это направить письмо в УК «Городище».И в прокуратуре Советского района горожанам ничем не помогли — сообщили, что направили заявление в структуры ЖКХ. Правда, конкретно в какие, не сообщили. А жильцы квартир именно это и хотят узнать, кто должен решить их проблему.В управляющей компании «Городище» о проблеме прекрасно знают и тоже считают, что стояки ледяные из-за летнего ремонта в «Военторге» — он врезался в общедомовую систему отопления без разрешения. Коммунальщики направили администрации магазина требование о восстановлении инженерных сетей. Теперь ждут ответ, если в положенное время его не получат, обратятся в суд. В управляющей компании не стали скрывать, что быстро восстановить подачу тепла не получится, но действовать она может только в правовом поле.В магазине «Военторг» подтвердили, что сделали ремонт, так как раньше тоже сильно мерзли. Как быть остальным жильцам, они не знают.