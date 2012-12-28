Все новости
Общество
585
56 минут назад
6

Более 30 домов в Липецке сегодня отключат от отопления

Дома на проспекте Победы, улицах Механизаторов и Папина останутся без горячей воды и тепла на время ремонта сетей.

«РИР-Энерго» сообщает о ремонте теплосети на проспекте Победы, 63А. До семи вечера горячая вода и отопления будут отключены по следующим адресам:

проспект Победы, 100, 102, 63А, 65А, 88, 90, 90А, 92, 92А, 94, 96, 98, 98А, 69А, 92Б, 92В, 92Г, 92Д,

ул. Механизаторов, 1, 3, 3А, 5,

ул. Папина, 15, 17, 17Б, 19Б, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/2, 25, 27.
отключение отопления
0
1
3
0
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Васёк
6 минут назад
Догнивает жемчужина. Вот липыча на банерах понавешают тогда все испрааиться.
Ответить
Виктория
7 минут назад
Это только начало интересно даже что будет этой зимой ?
Ответить
В
13 минут назад
Это полноценный перезапуск отопления. Щас вся система опять разрегулируется и воздуха с грязью опять нагонят в трубы. Так что опять нормализуется все в домах в лучшем случае через неделю. А ещё холодов не было и та зима пожалела всех.
Ответить
Внушаемый
32 минуты назад
В 1815 г. Крылов написал басню Тришкин кафтан ! Жаль что он про трубы не сможет написать.А сатиры другой нет уже
Ответить
Риторический вопрос
45 минут назад
А нафига тогда на всё лето отключать горячую воду, если сезон ремонтов у ресурсников совпадает с началом отопительного сезона? Летом они что делают, балду пинают? Зато плату платящим по нормативу приносят как за полный месяц.
Ответить
Зимушка-зима
45 минут назад
"Кабы не было зимы в городах и сёлах, не узнали б никогда этих дней весёлых... "
Ответить
