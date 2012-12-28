Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Более 30 домов в Липецке сегодня отключат от отопления
Дома на проспекте Победы, улицах Механизаторов и Папина останутся без горячей воды и тепла на время ремонта сетей.
проспект Победы, 100, 102, 63А, 65А, 88, 90, 90А, 92, 92А, 94, 96, 98, 98А, 69А, 92Б, 92В, 92Г, 92Д,
ул. Механизаторов, 1, 3, 3А, 5,
ул. Папина, 15, 17, 17Б, 19Б, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/2, 25, 27.
