Спорт
635
сегодня, 11:09
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
В свое время он был чуть ли не первым «крашем» нашей команды.
В 1999 году уроженец подмосковного Егорьевска и спартаковский воспитанник Романов провел за «Металлург» 18 матчей и забил два гола в первой лиге при тренерах Станиславе Берникове и Сергее Савченкове.
— Приехал в Липецк с осветленными волосами, не очень типичными для парней из провинции в те времена. Чуть ли не первый крашенный футболист в нашей команде. Запомнился тем, что постоянно стремился сыграть в «стенку», — вспоминают полузащитника в липецком клубе.
Романов-игрок выступал также за «Химки», «Орёл», хабаровскую «СКА-Энергию», повесил бутсы на гвоздь в 2011 году.
Мало кто верит, что Вадим Юрьевич задержится во главе самой популярной команды России, но факт исторический — ещё никто из бывших «сталеваров» не становился во главе топ-клубов. Ему могут дать доработать до конца первой части чемпионата, чтобы потом подобрать тренера, соответствующего реноме «Спартака» — всего две игры, но зато обе — одни из главных в сезоне «дерби» с ЦСКА и «Динамо».
В последние годы Романов тренировал юношей в Академии «Спартака». Один из его воспитанников — недавний лидер липчан Антон Рощин.
Комментарии