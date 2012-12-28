Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»

В свое время он был чуть ли не первым «крашем» нашей команды.



В российском футболе на все лады обсуждают громкую отставку главного тренера «Спартака» серба Деяна Станковича. Его преемником с приставкой и. о. стал 47-летний Вадим Романов, которому в своё время аплодировали и липецкие трибуны.В 1999 году уроженец подмосковного Егорьевска и спартаковский воспитанник Романов провел за «Металлург» 18 матчей и забил два гола в первой лиге при тренерах Станиславе Берникове и Сергее Савченкове.— Приехал в Липецк с осветленными волосами, не очень типичными для парней из провинции в те времена. Чуть ли не первый крашенный футболист в нашей команде. Запомнился тем, что постоянно стремился сыграть в «стенку», — вспоминают полузащитника в липецком клубе.Романов-игрок выступал также за «Химки», «Орёл», хабаровскую «СКА-Энергию», повесил бутсы на гвоздь в 2011 году.Мало кто верит, что Вадим Юрьевич задержится во главе самой популярной команды России, но факт исторический — ещё никто из бывших «сталеваров» не становился во главе топ-клубов. Ему могут дать доработать до конца первой части чемпионата, чтобы потом подобрать тренера, соответствующего реноме «Спартака» — всего две игры, но зато обе — одни из главных в сезоне «дерби» с ЦСКА и «Динамо».В последние годы Романов тренировал юношей в Академии «Спартака». Один из его воспитанников — недавний лидер липчан Антон Рощин.