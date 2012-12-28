Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Общество
136
15 минут назад
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
12 человек с помощью шести единиц техники устраняют аварию на улице Катукова.
«РВК-Липецк» прикладывает максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть воду в дома горожан. Выполнение ремонтных работ осложняется обводнением грунта, периодическим подтоплением котлована и размытием грунта. После откачки воды и обнаружения участка поврежденного водовода, специалисты смогут приступить к его замене», — сообщили в компании.
1
0
3
1
0
Комментарии