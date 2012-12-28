Все новости
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
25-летний липчанин прокурил чужие две тысячи рублей и может сесть на шесть лет
Происшествия
20-летний липчанин промышлял кражами
Происшествия
Новая эра реабилитации: в липецкой больнице помогают детям с серьезными заболеваниями
Общество
У любителя пьяной езды конфисковали «ВАЗ», а самого отправили на полгода в колонию
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
Происшествия
1288
сегодня, 10:40
21

В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса

Карта женщины оказалась в стоп-листе, и она выместила возмущение на водителе. Тот обратился в полицию.

В паблике «Мой Елец | Новости» сообщается об инциденте в пассажирском автобусе: женщина набросилась на водителя с кулаками.

«Женщина с ребёнком зашла в автобус №20 и не смогла оплатить проезд, так как карта в стоп-листе. Из-за чего она видимо очень разнервничалась и накрыла водителя автобуса матом, а также после начала движения завалилась через поручень и била его кулаками», — написал подписчик паблика.

Как рассказали GOROD48 в администрации Ельца, водитель обратился в полицию. В автоколонне №1419, где он работает, просматривают записи камер наблюдения, чтобы идентифицировать нервную пассажирку.
Комментарии (21)

Бабка Первая
29 минут назад
Не, что б водитель не сказал, но замахиваться на него во время движения - это подвергать опасности всех, находящихся в автобусе. Лечить девушку надо. Может, рублём, может уколами...
Гость
13 минут назад
Именно так и есть !
Пассажир.
30 минут назад
А почему у многих пенсионеров и школьниках в подобных ситуациях карты по каким то проблемам попадают с стоп лист? Не смотря на то что некоторых эти карты являются пенсионными на которые они получают пенсии или зарплаты и не как не могут быть пустыми. Сколько раз внук попадал в подобную ситуацию, хотя на карте были деньги. КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ??????
Бабка Первая
15 минут назад
Точно! Водитель ту карту хакнул.
Леликову
32 минуты назад
Да, пассажир не знает, если вдруг закончились деньги на карте. Билет не дают в автобусах! А почему???? Дурят народ и издеваются! Довели женщину! Срыв!
Сидор
38 минут назад
Ездят на автобусах пенсионеры, больные, хромые.... И им создают проблемы этим стоплистом. Причем, пассажир не виноват., а потом езди, разбирайся. На время разборок нужно возить бесплатно, депутаты, займитесь этим вопросом!
щас
31 минуту назад
А водитель тебе как с этим поможет? Иди обращаяся подобным образом к тем, кто устроил эту систему, или сьрашно?
Я
47 минут назад
Нервная мА ть права 10000%. Придумали стоп лист и создают людям проблемы! Это как капремонт платим ни за что, а в доме все сгнило, течет, воняет. И концов не найти.
ты
37 минут назад
А банковской картой совесть не позволяет оплатить
Молодежь
22 минуты назад
А банковской картой совесть не позволяет оплатить Да вы что, как же они банковской картой будут платить, а вдруг там мульоны лежат! И водитель увидит их богатство, пока она на автобусе ездят
Вы
29 минут назад
А банковской картой совесть не позволяет оплатить И они по какой-то неведомой фигне оказываются в стоп-листе, хотя денег более чем хватает. Из-за этого и обидно.
Лиза
51 минуту назад
Какой пример эта тётка (по-другому её не могу назвать) подаёт своему ребёнку...
Леликов Сергей г. Липецк
51 минуту назад
Там выходит так:если денег нехватает,при прикладывании показывает что все прошло. После пополнения происходит списание,но при последующей оплате выскакивает стоп-лист. При этом что бы разблокировать нужно позвонить и сообщить номер карты по телефону.........что бы ее вывели из стоп листа. А пассажир это узнает только при оплате.
горожанин
16 минут назад
Неужели алгоритм действительно такой?.. Задумка - возить один раз в долг, мало ли, деньги забыл положить - понятная. Если второй раз едет в долг, в стоп лист заносить - тоже было бы понятно. Но вот если была оплата, и задолженности за картой нету, то вносить карту в стоп-лист - это просто косяк программиста, даже вряд ли постановщика задачи, потому что полная чушь.
Нервная мать
сегодня, 11:10
Это не люди озверели, а бюрократия озверела. Почему это я, имея карту, должна платить наличкой дороже. Не я в стоп- лист карту ставила. У бюрократов проблемы, пусть и решают они их. Водитель не виноват, но и требовать не может наличку. А то все умные такие. Если умные, то доставайте из кармана деньги и оплатите матери. А то языком лишь бы чесать, а рубль попроси- не дадут.
Ты неадекватная мать
38 минут назад
Устройся водителем и посмотри в каком состоянии будешь приползать домой с работы обплеванная матами и избитая из-за пары рублей.
Савелий
сегодня, 11:06
Полная деградация..
Лёля
сегодня, 10:59
Люди совсем озверели!!! При чём тут водитель? Его дело водить, а не за картами следить!!! Давайте будем добрее!
