Происшествия
1288
сегодня, 10:40
21
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Карта женщины оказалась в стоп-листе, и она выместила возмущение на водителе. Тот обратился в полицию.
«Женщина с ребёнком зашла в автобус №20 и не смогла оплатить проезд, так как карта в стоп-листе. Из-за чего она видимо очень разнервничалась и накрыла водителя автобуса матом, а также после начала движения завалилась через поручень и била его кулаками», — написал подписчик паблика.
Как рассказали GOROD48 в администрации Ельца, водитель обратился в полицию. В автоколонне №1419, где он работает, просматривают записи камер наблюдения, чтобы идентифицировать нервную пассажирку.
Комментарии (21)