В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош

Разбушевавшегося ельчанина успокоил пациент, бывший охранник.

В социальных сетях опубликовано видео из поликлиники №2 Ельца. На нем пьяный мужчина угрожает одному из пациентов:«Я тебе голову отобью. Всю. Клянусь. Тебя больше не узнают. Будешь голосить потом».Как рассказали GOROD48 в региональном минздраве, пьяный мужчина пришел на прием к врачу и начал дебоширить — пытался запинать в лифт стул и сломал стойку администратора.Один из пациентов, бывший охранник, его угомонил и вызвал полицию. Но буйному пациенту удалось скрыться до приезда полицейских и ГБР ЧОПа. Полицейские зафиксировали показания свидетелей, причиненный ущерб, установили личность дебошира, и передали информацию участковому.В УМВД России по Липецкой области сообщили, что в полиции Ельца организовано проведение проверки по данному факту.