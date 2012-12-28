Все новости
Происшествия
819
сегодня, 14:56
1

В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош

Разбушевавшегося ельчанина успокоил пациент, бывший охранник.

В социальных сетях опубликовано видео из поликлиники №2 Ельца. На нем пьяный мужчина угрожает одному из пациентов:

«Я тебе голову отобью. Всю. Клянусь. Тебя больше не узнают. Будешь голосить потом».

Как рассказали GOROD48 в региональном минздраве, пьяный мужчина пришел на прием к врачу и начал дебоширить — пытался запинать в лифт стул и сломал стойку администратора.

X9DHlP9Xj4TywLZDwMG3JnlEGPI8S5z3ldXj0TNjm0ZrZszdTjAwJzsabcds19uUygJfyUR9UoklOR0Aq-xu7KEx.jpg
Фото vk.com

Один из пациентов, бывший охранник, его угомонил и вызвал полицию. Но буйному пациенту удалось скрыться до приезда полицейских и ГБР ЧОПа. Полицейские зафиксировали показания свидетелей, причиненный ущерб, установили личность дебошира, и передали информацию участковому.

В УМВД России по Липецкой области сообщили, что в полиции Ельца организовано проведение проверки по данному факту.
дебош
0
0
7
0
5

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
9 минут назад
Он то плакал, то смеялся, То щетинился как ёж — Он над ними издевался… Ну сумасшедший — что возьмёшь!
Ответить
