Липчанин выиграл первенство России по новому жёсткому виду единоборств
Гагик Агаджанов вошёл в сборную России и выступит в первенстве мира в Турции.
Героем турнира среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 60 кг стал Гагик Агаджанов. Липчанин провёл три победных боя и завоевал медаль высшей пробы, причём дважды ему пришлось противостоять хозяевам ковра из Дагестана. Любой, кто занимался единоборствами, подтвердит, что это максимально сложно – встречаться с местными спортсменами, да ещё на Кавказе. Гагику помогло высокое мастерство, которое по достоинству оценили и организаторы чемпионата, помимо «золотой» награда вручив ему и специальную медаль «За лучшую технику».
Гагик выше всех на пьедестале
Николай Карпушин среди юношей 16-17 лет выступал в категории до 65 кг, провёл 4 боя с соперниками из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, итог – 3 победы, 1 поражение и «бронзовая» медаль.
Карпушкин крайний справа
Гагик Агаджанов официально вошёл в сборную России и теперь будет готовиться к первенству мира по джутайдо, которое состоится 22-25 октября в турецком Стамбуле.
Оба липецких медалиста занимаются в «Академии Спортивных Единоборств 48», которая была создана на базе знаменитой Школы Игоря Воротынцева. Призёров подготовил тренер Павел Кузнецов.
Трофеи липецких бойцов
Джутайдо было признано официальным видом спорта в России 30 января 2025 года, теперь по этому направлению проводят чемпионата, первенства и кубки России, создана национальная сборная. Название переводится с японского, как «Путь свободных версий», по сути – это модификация ранних классических версий каратэ, в особенности – стиля киекусинкай, дополненная новым арсеналом технических приёмов, которые делают бои более жёсткими и зрелищными.
