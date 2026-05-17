Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью над Липецкой областью сбивали беспилотники
Происшествия
В Данкове группа молодых людей дважды за ночь напала на мужчин
Происшествия
Сергей Курбатов: «План хорош до первой битвы»
Общество
В Липецкой области температура перешагнет отметку в +30
Погода в Липецке
В парках Липецка отменены все мероприятия из-за красного уровня
Общество
Снова сирены: в Липецкой области — красный уровень
Происшествия
У нас с дорогами проблемы, а с дураками нет проблем
Неделя 48
Жительница Грязей уговорила 11-летнюю девочку стать воровкой
Происшествия
В Липецке дорожает сахар
Общество
В Липецкой области отменили красный уровень
Общество
Читать все
Сергей Курбатов: «План хорош до первой битвы»
Общество
Жительница Грязей уговорила 11-летнюю девочку стать воровкой
Происшествия
Ночью над Липецкой областью сбивали беспилотники
Происшествия
В парках Липецка отменены все мероприятия из-за красного уровня
Общество
В Косыревке отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области отменили красный уровень
Общество
Липчанин выиграл первенство России по новому жёсткому виду единоборств
Спорт
Снова сирены: в Липецкой области — красный уровень
Происшествия
Спортсменка из Липецкой области выиграла чемпионат Европы по стрельбе
Спорт
Межрегиональный форум «Молодые аграрии» в Липецкой области собрал 150 студентов из 9 регионов страны
Общество
Читать все
Спорт
249
сегодня, 14:43
1

Липчанин выиграл первенство России по новому жёсткому виду единоборств

Гагик Агаджанов вошёл в сборную России и выступит в первенстве мира в Турции.

В Махачкале липецкие спортсмены завоевали «золотую» и «бронзовую» медали первенства России по джутайдо – молодого вида полноконтактных единоборств.

Героем турнира среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 60 кг стал Гагик Агаджанов. Липчанин провёл три победных боя и завоевал медаль высшей пробы, причём дважды ему пришлось противостоять хозяевам ковра из Дагестана. Любой, кто занимался единоборствами, подтвердит, что это максимально сложно – встречаться с местными спортсменами, да ещё на Кавказе. Гагику помогло высокое мастерство, которое по достоинству оценили и организаторы чемпионата, помимо «золотой» награда вручив ему и специальную медаль «За лучшую технику».

photo_2026-05-17_14-18-20.jpg

Гагик выше всех на пьедестале

Николай Карпушин среди юношей 16-17 лет выступал в категории до 65 кг, провёл 4 боя с соперниками из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, итог – 3 победы, 1 поражение и «бронзовая» медаль.

photo_2026-05-17_14-19-23.jpg

Карпушкин крайний справа

Гагик Агаджанов официально вошёл в сборную России и теперь будет готовиться к первенству мира по джутайдо, которое состоится 22-25 октября в турецком Стамбуле.

photo_2026-05-17_14-18-51.jpg

Оба липецких медалиста занимаются в «Академии Спортивных Единоборств 48», которая была создана на базе знаменитой Школы Игоря Воротынцева. Призёров подготовил тренер Павел Кузнецов.

photo_2026-05-17_14-19-09.jpg

Трофеи липецких бойцов

Джутайдо было признано официальным видом спорта в России 30 января 2025 года, теперь по этому направлению проводят чемпионата, первенства и кубки России, создана национальная сборная. Название переводится с японского, как «Путь свободных версий», по сути – это модификация ранних классических версий каратэ, в особенности – стиля киекусинкай, дополненная новым арсеналом технических приёмов, которые делают бои более жёсткими и зрелищными.
Джутайдо
Гагик Агаджанов
40
0
23
2
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиса из парка
14 минут назад
киииияяяя
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить