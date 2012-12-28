У нас с дорогами проблемы, а с дураками нет проблем
Итоги недели
— Сердце радуется, что мы можем подарить липчанам ещё одно прекрасное место, — едва не прослезилась врио мэра Светлана Бедрова.
Бизнесмен Николай Бобин, чьи деньги и был праздник, тут же предположил, что сюда потянутся молодожёны — символически начинать семейную жизнь с нуля. Краевед Александр Клоков идею поддержал: мол, есть на чем теперь воспитывать молодёжь.
Слушай, понедельник,
ты зачем пришёл?
Без тебя всем было
очень хорошо
Эта рабочая неделя была короткой — понедельник был выходным. До вечера всё было просто замечательно, кроме того, что между домами №13 и №15 на улице Гагарина два подряд мусоровоза увязли в засыпанной щебнем яме. А поздним вечером горожане узнали, что «В школах Липецка вводится двухдневный дистант» в связи с угрозой массовых атак БПЛА. Эта новость тут же стала вирусной — её только на сайте GOROD48 просмотрели 25 тысяч раз.
— Всё правильно! Давно пора полностью пересмотреть модель образования, сделать свободное посещение, а учителей переквалифицировать в видеоблогеров, — написала 47 хромосома.
Во вторник мы выяснили, что «Яму на Гагарина, в которую провалились минимум три машины, должны заделать к 15 мая». Раскопка числится за «Липецкэнерго». А потом уже «Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике». Губернатор объяснил решение о переводе школ на дистанционное обучение, сославшись на информацию оперативных служб о «возможных провокациях со стороны противника и вероятности массированной атаки БПЛА». Он призвал жителей области опираться на информацию из официальных источников.
— Если у нас к чему-то призывают, то это уже напрягает, — выразил свои опасения Реалист.
А мы спросили у горожан: «С какими проблемами вы сталкиваетесь при переводе школьников на дистант?» Большинство рассказало, что дети хуже учатся и зависают в гаджетах. Кто-то же не замечает разницы между дистанционным и очным обучением и даже приветствует дистанционку — у детей оценки становятся лучше.
Пингвин и курица похожи
неуловимо на людей:
одна — своим уменьем плавать
второй — способностью летать
Во вторник «В Липецке начались испытания тепловых сетей еще от двух котельных». 12 мая отключили подачу горячей воды в домах, запитанных от ТЭЦ-2, котельных «Депутатской» и «Октябрьской». А уже 13-го в Липецке из-под асфальта забили два коммунальных фонтана: в Кузнечном переулке (недалеко от здания областного правительства) и у Петровского рынка. Так себя проявили те самые гидравлические испытания.
Но от «РИР Энерго» в плане фонтанирования не отстала и компания «РВК-Липецк». 13 мая из-за порыва водопровода автобусы вновь стали объезжать улицу Фрунзе. Кстати, это была уже вторая крупная утечка с начала месяца. Первая случилась 7 мая, после чего на следующий день в коммунальный раскоп упал автомобиль «Мазда» под управлением пьяного водителя. А ещё 13 мая вновь порвало водопровод на улице Крайней.
— Наша водичка, чистая, как слеза! — вздохнул пожилой мужчина из рембригады «РВК», приехавшей откачивать воду из залитого под урез канализационного колодца. — У нас весь центр города сгнил.
Эта ремарка касалась замечания корреспондента GOROD48 о том, что с Крайней рембригада «РВК» в последний раз ушла ровно месяц назад, а этот порыв находится в десяти шагах от случившегося в середине апреля.
— Город преображается и всё больше становится похожим на рукотворную Венецию, — отвесил реверанс в сторону энергетиков Ё.
Липецк не вылезает из коммунальных проблем по двум причинам: общей ветхости сетей, менять которые до нормативного состояния энергетики просто не успевают, и из-за нехватки работников у подрядчиков для быстрых ремонтов.
Кстати, на этой неделе областной суд вынес новый приговор по резонансному уголовному делу об убийстве работника одной такой организации, ООО «Теплосфера», 40-летнего Сергея Коротаева. Вместо шести с половиной лет лишения свободы застрелившему слесаря Олегу Смыкову дали 10 лет. Напомним, что причиной убийства стал конфликт у дома №42 по улице Индустриальной — тогда Смыков высказал Коротаеву претензии из-за затруднённого коммунальной раскопкой проезда. После этого Смыков, охотник с большим стажем, зашёл в свою квартиру и из окна кухни выстрелил в слесаря из оснащённой оптическим прицелом пневматической винтовки «Леший-2». Пуля попала рабочему в живот слева и прошла навылет. От полученного ранения Коротаев умер на месте.
А ещё «На Петровском спуске образовался провал». Ирония судьбы в том, что дорогу на спуске заасфальтировали три недели назад. Провал на обновлённой дороге коварен тем, что водителям его не видно из-за солнечных бликов на ещё чёрном асфальте.
Хотелось праздника и Ольга
купила яйца, колбасу,
картофель, баночку горошка,
морковку, лук и майонез
«Перевозчики Липецка просят повысить стоимость проезда до 40 рублей».
— Мы в глубокой яме! У нас очень низкая стоимость проезда! — заявили GOROD48 перевозчики.
Так ли это? В Курске поездка обходится в 32 рубля при оплате картой и 39 рублей — наличными, в Белгороде — 25 рублей по безналу и 30 рублей наличными, в Орле — 33 рубля и 36 рублей, в Тамбове — 30 рублей и 32 рубля, в Воронеже — 37 рублей и 40 рублей. В последний раз, кстати, цену проезда в Липецке повышали прошлым летом. Тогда расценки выросли на два рубля, как при безналичном, так и наличном расчёте, и составили 31 и 36 рублей соответственно.
Новость активно комментировали. В основном читатели GOROD48 высказывали недовольство перевозчикам, критикуя их за выпадения из графиков и грязь в салонах.
— А что все так ополчились!? Это и следовало ожидать. Бензин дорожает, материалы, всякие комплектующие дорожают, все товары и услуги дорожают, налоги увеличиваются, разумеется, что и перевозчик вынужден повысить цены, — вступился за перевозчиков читатель с ником @@@.
Тем временем GOROD48 вычислил самого высокооплачиваемого бюджетника Липецка. То, что это будет директор зоопарка, мы не сомневались — в последние годы Александр Осипов постоянно возглавляет этот хит-парад. Но по итогам 2025 года оказалось, что он официально зарабатывает больше мэра! Его среднемесячная зарплата составила 246,4 тысячи рублей. По году в целом без каких-то копеек Осипову начислили три миллиона.
А ещё в ТОП-5 самых работящих попал директор МУП «Липецктеплосеть» Дмитрий Бондаревский со своими 215 тысячами рублей зарплаты. Это удивительно, ведь его организация является планово-убыточной. Каждый год в горсовете выясняют, когда же этот МУП соскочит с иглы бюджетных субсидий, и всякий раз безрезультатно. При этом высокую зарплату в МУПе получает не только директор, но и его заместитель — 162 149 рублей, и главбух — 188 800 рублей. Нехило зарабатывают директора липецких школ. Несколько лет кряду в этом рейтинге лидирует директор 64-й гимназии Валерия Кушникова, зарплата которой — 206,7 тысячи. За ней следует директор 34-й школы Ольга Клименко (197,5 тысячи) и директор вечерней школы Елена Бирюкова (194,4 тысячи). В Липецке 64 образовательных учреждения (гимназии, лицеи, школы). От 150 тысяч рублей в месяц получали в прошлом году 22 директора! А ещё у нас — 67 детских садов. Ещё в 2022 году никто из заведующих ими не получал официально ста тысяч рублей. Но уже в 2023-м таких было пятеро, в 2024-м — 14, а в 2025 — 44 человека.
— А я, кажется, нашёл нового кандидата в липецкие мэры — Александра Осипова. Пусть идёт на этот пост с сохранением прежнего оклада. Зверями управлять умеет, думаю, с людьми как-то управится, — написал Есть идея.
«Липчане хранят в банках 330,5 миллиарда рублей». За последний год сумма вкладов выросла на 18%. На депозитах и накопительных счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц хранится более 137 миллиардов рублей — на 8,5% больше, чем годом ранее.
— Это же, если на всех поделить, сколько мне достанется? — спросил Интересно.
Отвечаем: 300 тысяч, если разбросать накопления физлиц на всех жителей области.
Мы шли к победе коммунизма,
теперь идём другим путём,
но суть процесса неизменна —
идём!
«Спорткомплекс на Зелёном острове откроют к началу пляжного сезона». То есть на полтора года позже заявленного изначально срока. Тормозит передачу его спортсменам строительный мусор. Всё пространство, на котором обустроен стадион, засыпано песком. И в этом песке чего только нет: какие-то сучья, окаменевшие куски бетона и шлака, щебень… Кстати, в прошлом году подрядчик мэрии — ульяновская компания «ДСК Стандарт» — использовала песок не той фракции, который был указан в проектно-сметной документации при строительстве пешеходных дорожек на Зелёном острове: он отсыпал под их основание 1,5 тысячи кубометров речного песка, а не привезённого из карьера, на чём хотел заработать миллион (это факт задокументировала Счётная палата Липецка).
Напомним, что только за спортивную часть огромного по меркам Липецка городка под открытым небом ульяновская компания «ДСК Стандарт» должна получить при окончательном расчёте 249 млн рублей. Но помимо этой суммы мэрия заплатила 110 миллионов за солнцезащитные навесы и трибуны, за прокладку электричества на остров, за свет в раздевалках и душевых, за камеры уличного наблюдения…
А вот и неожиданность: «Часть ТРЦ «Европа» на Советской отошла государству по иску Генпрокуратуры». Долей этого бизнеса владел экс-депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Фурса — партнёр липецкого коммерсанта, экс-депутата Госдумы от Липецка Владимира Чеботарёва. По иску прокуратуры имущество Фурсы национализировано — он оказался коррупционером. Прокуратура сочла все его активы, оценённые в 19 млрд рублей, нелегальными, незаконно сформированными в результате совместной деятельности с краснодарским предпринимателем Алексеем Сидюковым и бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой.
На этой неделе «Госинспекция труда завершила расследование происшествия на заводе «Моторинвест» в Краснинском округе. Происшествие квалифицировано как несчастный случай на производстве: из-под завалов 19 февраля спасатели освободили восемь рабочих. В ведомстве резюмировали: «По ряду различных проектно-строительных причин произошло обрушение конструкции здания». Этот вывод — странный. Сродни тому, что если бы в акте о причинах смерти патологоанатомы написали: умер по ряду биологических причин.
С самого рожденья регулярно в жбан
бьёт до самой смерти жизни барабан
«56 Ев и 82 Михаила: с начала года в Липецкой области на свет появились 2467 малышей». 120 мальчишек и девчонок родились всего за пять дней: с 8 по 11 мая.
Впрочем, эта новость одновременно и печальна, если посмотреть на динамику рождаемости. Она неуклонно падает. Так, в 2019 году в январе-апреле в Липецке родилось 3 225 младенцев, в 2020-м — 2 879, в 2021-м — 2 841, в 22-м — 2 605, в 23-м — 2 586, в 24-м — 2 363, в 25-м — 2 287 малышей.
Липецкая мэрия готова трудоустроить на летних каникулах 3 729 школьников. 1 800 из них могут работать в школах на имеющихся вакантных ставках, а 1 929 — на предприятиях и в организациях. Для их трудоустройства из городского бюджета выделят почти 7 млн рублей целевых субсидий. «За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей». Продолжительность рабочего дня составит 3 часа 30 минут.
Как устроиться на работу несовершеннолетнему? Это можно сделать самостоятельно: подать заявление на временное трудоустройство через портал «Работа России» или обратиться в Центр занятости населения. Для трудоустройства требуются паспорт РФ, СНИЛС, согласие законного представителя (для школьников 14–15 лет), справка с места обучения, заявление о материальной поддержке, номер счёта (банковская карта «МИР»). Все вопросы можно уточнить по телефону горячей линии: +7 (4742) 37-02-37.
— 140 рублей в час? За этот мизерный мизер работать? Ну вы даёте, — воскликнул Патриот.
— Абсолютно правильная инициатива. Во-первых, школьников не заставляют, а во-вторых, прекрасная возможность иметь свои заработанные деньги в кармане. Пусть на сухарики и лимонад, зато свои. И в-третьих, труд ещё никого не испортил. Сейчас дети абсолютно не такие ленивые, как многие считают. А «лежебоками» их воспитывают родители, которые всё время чем-то недовольны. Иметь возможность заработать — прекрасная возможность и «школа жизни», — вступилась за летнее трудоустройство подростков Ирина.
Если ноль эмоций, ни проблем ни бед,
ты проверь, а может пульса больше нет
Несчастий на неделе хватило с лихвой. Так, 11 мая «Три человека погибли в столкновении «ГАЗа» и «Киа» на дороге Липецк – Данков». Водитель фургона и два пассажира «Киа» погибли на месте, водитель легковушки и ещё одна его пассажирка были госпитализированы.
«В Усмани муж и жена переливали спирт и получили сильнейшие ожоги». Спирт воспламенился от открытого огня. Супруги находятся в реанимации.
«Ельчанин пахал огород и борона культиватора вонзилась ему в ногу». Травма была очень серьёзной, но ногу пациенту спасли хирурги и травматологи Елецкой горбольницы имени Семашко.
«Мужчину снимали с пятого этажа на улице Бескрайней» в Липецке. Позже выяснилось, что неадекват — постоянный клиент наркодиспансера. Всякий раз, когда он уходит в запой, его жизнь превращается в квест с открытым финалом. Пока что благодаря бдительным липчанам все выходки мужчины заканчивались его госпитализациями на очередной курс лечения.
«Берёза насмерть придавила 46-летнего мужчину» на базе «Сосновый бор» в Грязинском округе. Когда дерево начало падать, двое пиливших его мужчин успели отскочить, а третий стал пятиться, замешкался, споткнулся — и дерево упало ему на грудь и голову. А в Чаплыгине из реки Ягодная Ряса достали утопленника, считавшегося пропавшим без вести с середины апреля.
Ну и ну!
15 мая в центре Липецка вновь ограничили движение, отдав улицы под легкоатлетическую эстафету. Вопрос: не пора ли прекратить такие забеги? Ведь бегать в Липецке есть где: на километровке у Нижнего парка или по улице Маяковского вдоль реки.
Липецкий областной суд рассмотрел уголовное дело 12 заключённых елецкой колонии по обвинению в организации деятельности экстремистской организации — им вменили назначение «положенца» и «смотрящих», создание «общака». Организатора «движухи», 42-летнего мужчину, осудили по трём статьям Уголовного кодекса — за занятие высшего положения в преступной иерархии, организацию деятельности экстремистской организации и сбор средств для её финансирования, приговорив к 12 годам лишения свободы. Остальные получили сроки от трёх до шести лет.
