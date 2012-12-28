Все новости
Происшествия
3062
53 минуты назад
10

Красный уровень — детей в школу вести не надо

В министерстве образования Липецкой области разъяснили план действий родителей при угрозе атаки беспилотников.

С шести  утра на территории Липецкой области действует красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА». Отправлять детей в школы и детские сады во время действия такого режима не надо, разъяснили в министерстве образования региона.

«Если сигнал застал вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. По возможности не покидайте квартиры до отбоя тревоги», — говорится в разъяснении.

При объявлении жёлтого уровня «Воздушной опасности» образовательные организации региона работают в штатном режиме. Родители могут оставить детей дома, проинформировав об этом классного руководителя или администрацию образовательного учреждения. 

воздушная тревога
БПЛА
9
0
1
7
5

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зумер
6 минут назад
А за ванильным латте можно в кофейню идти?
Ответить
Алин
15 минут назад
А когда идти в школу ?
Ответить
Многодетный отец
16 минут назад
Очень хорошо.
Ответить
Житель Сокола
18 минут назад
А зачем было отключать мобильную связь, как мне теперь ребёнку позвонить?
Ответить
Гость
25 минут назад
Когда же уже всё это закончится, дайте бедным людям жить спокойно.
Ответить
Разъясните
30 минут назад
А учителям в школу идти или при опасности оставаться дома в укрытии , а не ходить по улицам ?
Ответить
Сергей
32 минуты назад
5 летнего токаря видели? Сегодня со мной пойдет деньгу зарабатывать
Ответить
Доброе
33 минуты назад
Утро сладеньким депутатам
Ответить
Клон
36 минут назад
Родителям работу никто не отменял. Ребёнка в садик не принимают. Оставить не с кем. Беспредел.
Ответить
А
43 минуты назад
Родителям то на работу надо идти. Работодатель не отменял. Вот и палка о двух концах
Ответить
