Красный уровень — детей в школу вести не надо
В министерстве образования Липецкой области
разъяснили план действий родителей при угрозе атаки беспилотников.
«Если сигнал застал вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. По возможности не покидайте квартиры до отбоя тревоги», — говорится в разъяснении.
При объявлении жёлтого уровня «Воздушной опасности» образовательные организации региона работают в штатном режиме. Родители могут оставить детей дома, проинформировав об этом классного руководителя или администрацию образовательного учреждения.
