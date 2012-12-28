Красный уровень — детей в школу вести не надо

В министерстве образования Липецкой области разъяснили план действий родителей при угрозе атаки беспилотников.



С шести утра на территории Липецкой области действует красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА». Отправлять детей в школы и детские сады во время действия такого режима не надо, разъяснили в министерстве образования региона.«Если сигнал застал вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. По возможности не покидайте квартиры до отбоя тревоги», — говорится в разъяснении.При объявлении жёлтого уровня «Воздушной опасности» образовательные организации региона работают в штатном режиме. Родители могут оставить детей дома, проинформировав об этом классного руководителя или администрацию образовательного учреждения.