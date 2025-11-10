Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне

Владельцев грузовичков разово оштрафуют, но они плевать на это хотели.

Житель дома №8а по улице Шуминского Александр прислал в редакцию GOROD48 фотографии развороченного газона в своем дворе и сообщил, что предприниматели заставили его коммерческим транспортом:— На возражения жителей они отвечают, что им плевать на власть, что они готовы просто платить штрафы единоразово и будут продолжать ставить в нашем дворе свои «ГАЗели», ведь им это удобно. Водители паркуются даже на детской площадке. Их машины переезжают через бюрдюры, разбили нам газон.Мы переправили фотографии в департамент развития территории, а вскоре получили такой ответ: «По словам жильцов дома, беседы с нерадивыми представителями бизнеса ни к чему не привели. Дело в том, что здесь расположены торговые точки, для которых и привозят товар небольшие грузовички, которые паркуются и разгружаются на ранее обустроенной территории».Заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина сообщила, что во дворе использован мобильный комплекс «Дозор», который позволяет привязывать снимки нарушителей городских правил благоустройства к конкретным координатам. Во время рейда проверяющие обнаружили две «ГАЗели», ждавшие разгрузки на бывшем газоне. Владельцы этих машин получат постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.10 КоАП Липецкой области за размещение транспортных средств вне специально оборудованных мест.В мэрии напомнили, что штраф для такого вида правонарушений, составляет от 500 до 3 000 рублей на физическое лицо, от 3 000 до 10 000 — на должностное, от 10 000 до 50 000 — на юридическое. Всего по двум статьям КоАП Липецкой области (5.10 и 5.11, карающей штрафом за препятствия механизированной уборке дворовых территорий), с начала года были наказаны владельцы 2 399 транспортных средств, оштрафованные на 1 400 800 рублей.Все это, конечно, хорошо. А что дальше? Владельцы «ГАЗелей», уничтоживших двор на улице Шуминского, 8а, прямо говорят, что готовы платить единовременные штрафы, но будут парковаться там, где им удобно. Получается, разовыми штрафами решить проблему не удается. Может, тогда мэрии нужно делать свою работу по выявлению и «обилечиванию» автохамов ежедневной рутиной, отказавшись от разовых кавалерийских наскоков?С другой стороны, еще в 2024 году глава города Роман Ченцов поручил городскому департаменту градостроительства и архитектуры инвентаризировать все фактически существующие места стоянок машин во дворах, чтобы максимально их легализовать. Мы уже трижды обращались в мэрию с вопросом о результатах этой работы, но ни разу не получили ответов со ссылкой на занятость сотрудников департамента другими делами. В итоге такие картины, как на этих фотографиях, повсеместны.Двадцатилетняя парковка на углу домов №32, 38, 40 на улице Катукова:Стихийная стоянка у дома №29 на улице Кривенкова:Двор между детсадом №20 и детсадом №30 на улице Мистюкова: