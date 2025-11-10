Все новости
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты»
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Липчане перечислили в негосударственные пенсионные фонды более трёх миллиардов рублей
Экономика
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мэрия ищет подрядчиков на ремонт еще пяти школ: №№ 14, 37, 41, 50 и 55
Общество
80-летний мужчина пострадал при пожаре в Тербунском округе
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты»
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Общество
1069
сегодня, 09:59
11

Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне

Владельцев грузовичков разово оштрафуют, но они плевать на это хотели.

Житель дома №8а по улице Шуминского Александр прислал в редакцию GOROD48 фотографии развороченного газона в своем дворе и сообщил, что предприниматели заставили его коммерческим транспортом:

— На возражения жителей они отвечают, что им плевать на власть, что они готовы просто платить штрафы единоразово и будут продолжать ставить в нашем дворе свои «ГАЗели», ведь им это удобно. Водители паркуются даже на детской площадке. Их машины переезжают через бюрдюры, разбили нам газон.

388f2caf-5dd3-469a-9c22-2eb4b8c1d51c.jpg+2025-11-10-09.10.34+niz.jpg

b82ec67f-8a7b-4927-bb8f-7bfa205f51ab.jpg+2025-11-10-09.10.04+niz.jpg

Мы переправили фотографии в департамент развития территории, а вскоре получили такой ответ: «По словам жильцов дома, беседы с нерадивыми представителями бизнеса ни к чему не привели. Дело в том, что здесь расположены торговые точки, для которых и привозят товар небольшие грузовички, которые паркуются и разгружаются на ранее обустроенной территории».

Заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина сообщила, что во дворе использован мобильный комплекс «Дозор», который позволяет привязывать снимки нарушителей городских правил благоустройства к конкретным координатам. Во время рейда проверяющие обнаружили две «ГАЗели», ждавшие разгрузки на бывшем газоне. Владельцы этих машин получат постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.10 КоАП Липецкой области за размещение транспортных средств вне специально оборудованных мест.

В мэрии напомнили, что штраф для такого вида правонарушений, составляет от 500 до 3 000 рублей на физическое лицо, от 3 000 до 10 000 — на должностное, от 10 000 до 50 000 — на юридическое. Всего по двум статьям КоАП Липецкой области (5.10 и 5.11, карающей штрафом за препятствия механизированной уборке дворовых территорий), с начала года были наказаны владельцы 2 399 транспортных средств, оштрафованные на 1 400 800 рублей.

Все это, конечно, хорошо. А что дальше? Владельцы «ГАЗелей», уничтоживших двор на улице Шуминского, 8а, прямо говорят, что готовы платить единовременные штрафы, но будут парковаться там, где им удобно. Получается, разовыми штрафами решить проблему не удается. Может, тогда мэрии нужно делать свою работу по выявлению и «обилечиванию» автохамов ежедневной рутиной, отказавшись от разовых кавалерийских наскоков?

С другой стороны, еще в 2024 году глава города Роман Ченцов поручил городскому департаменту градостроительства и архитектуры инвентаризировать все фактически существующие места стоянок машин во дворах, чтобы максимально их легализовать. Мы уже трижды обращались в мэрию с вопросом о результатах этой работы, но ни разу не получили ответов со ссылкой на занятость сотрудников департамента другими делами. В итоге такие картины, как на этих фотографиях, повсеместны.

Двадцатилетняя парковка на углу домов №32, 38, 40 на улице Катукова:

89de01a3-e1aa-4b9d-aee3-a09fe7bbcbe0.jpg+2025-11-10-09.10.04+niz.jpg

8261f7e6-b33e-4668-beb0-d1a0bb42854e.jpg+2025-11-10-09.10.04+niz.jpg

Стихийная стоянка у дома №29 на улице Кривенкова:

5ae2427e-fc84-4919-9e3f-da742f9cf3de.jpg+2025-11-10-09.10.34+niz.jpg

ffd0dab4-1eb1-4114-becb-592b7a28d7bd.jpg+2025-11-10-09.10.34+niz.jpg

Двор между детсадом №20 и детсадом №30 на улице Мистюкова:

02fb6e4c-139b-4cfa-b622-b787e2690c6e.jpg+2025-11-10-09.10.04+niz.jpg

4eb36616-1c77-48bd-8ed4-ae6e8d77631f.jpg+2025-11-10-09.10.34+niz.jpg

5ec009d2-3f6d-4b85-9445-7ba1330d56a9.jpg+2025-11-10-09.10.04+niz.jpg



Комментарии (11)

Сначала новые
ГИБДД не работают
14 минут назад
Нарушителей полно, цыгане без ВУ гоняют и хоть бы что.
Ответить
Губернатор колхоза
23 минуты назад
В руководстве города нет ни одного хозяйственника, как говорил тов. Райкин, засилие бездарных по записке, а каком порядке может идти речь.
Ответить
Дед
37 минут назад
Сделайте заборчики по бордюрам и все !
Ответить
Виктор
44 минуты назад
Может надо задать вопрос администрации и главному архитектору почему в городе столько не благоустроенных территорий фактически пустырей внутри любого микрорайона
Ответить
Житель
45 минут назад
На Елецком сделали новые парковки недавно, только мест для машин на них стало меньше, чем было до благоустройства. Бордюрами перегородили все
Ответить
Лип
55 минут назад
Как удобно. Вместо того, чтобы обеспечивать жителей парковочными местами - власть идет по наиболее простому пути - запретить, оштрафовать, а не решать проблему. Люди плохие видите ли. А сами провоцируют.
Ответить
Автохам
сегодня, 10:17
Где бесплатные комфортабельные парковки?
Ответить
Жииель
сегодня, 10:14
С каждой новой новостью убеждаюсь какие ГАДКИЕ люди живут в г. Липецке. И к сожалению их много. Ломают все подрят, портят имущество, все кругом исписано, мусорят, избивают людей на улицах, можно бесконечно перечислять " поступки". Люди одумайтесь куда мы катимся. Стыдно за жителей города Липецк.
Ответить
3
сегодня, 10:05
приезжайте утром к 8 и вечером к 17 к дс 110 у пер Рудный 11, тут уже не газон, а придомовую территорию прикатали машинами те, кто привозит детей в дс. Причем рядом 2 асфальтированные стоянки, но нет, нам надо аж через бордюр залезть и встать на территорию палисадника, что б не дай Бог пройти лишние 3-4 шага от стоянки. Была трава, теперь сплошная грязь от колес, которую еще вытаскивают потом на асфальт на колесах!!!
Ответить
Владимир.
сегодня, 10:04
Правильно, дом на доме стоит, для 20 машин места сделали при загруженности дома в 200 квартир... И для детской площадки остается совсем ничего. Все свободное место стараются домами застроить, так дешевле.
Ответить
