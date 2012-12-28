Спортсменка из Липецкой области выиграла чемпионат Европы по стрельбе

Успех действительно международный, а потому - редкий.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва им. А.М.Никулина из Конь-Колодезя Елена Кретинина примерила «золотую» медаль первенства Европы среди юниоров и юниорок по стрельбе из малокалиберного оружия, которое проходило в хорватском Осиеке.

Наша землячка выиграла командные соревнования по стрельбе лёжа из малокалиберной винтовки с 50 метров.

Елена, а также Мария Круглова из Красноярска и Анастасия Сорокина из подмосковного Сергиева Посада на троих выбили больше всех очков – 1846,8 балла. Второй финишировала сборная Чехии – 1843,7, замкнули «тройку» спортсменки ФРГ – 1841,9.

Пьедестал почёта

Конь-колодезьскую чемпионку подготовила тренер Анастасия Подкаура.

Чемпионат завершился сегодня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
