Межрегиональный форум «Молодые аграрии» в Липецкой области собрал 150 студентов из 9 регионов страны
Спорт
28
10 минут назад
Спортсменка из Липецкой области выиграла чемпионат Европы по стрельбе
Успех действительно международный, а потому - редкий.
Наша землячка выиграла командные соревнования по стрельбе лёжа из малокалиберной винтовки с 50 метров.
Елена, а также Мария Круглова из Красноярска и Анастасия Сорокина из подмосковного Сергиева Посада на троих выбили больше всех очков – 1846,8 балла. Второй финишировала сборная Чехии – 1843,7, замкнули «тройку» спортсменки ФРГ – 1841,9.
Пьедестал почёта
Конь-колодезьскую чемпионку подготовила тренер Анастасия Подкаура.
Чемпионат завершился сегодня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
0
0
0
3
0
Комментарии