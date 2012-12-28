В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей

35-летний и 38-летний мужчины — в больнице.

Накануне в соцсетях распространилось видео с поножовщиной в баре «Пенная бухта» на улице Виктора Музыки, 3.«Инцидент произошел еще 3 ноября. А 4 ноября по факту нанесения телесных повреждений двум мужчинам было принято процессуальное решение — возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что между посетителями бара произошел конфликт на улице. После чего один из них — 41-летний липчанин, достал нож и напал на посетителей заведения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.41-летний липчанин задержан сотрудниками ППС и доставлен в полицию. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 35-летний и 38-летний мужчины — в больнице. Устанавливают причинённый здоровью пострадавших ущерб.