Общество
52 минуты назад
В Косыревке отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 18 мая в селе Косыревка жители временно останутся без холодной воды, сообщили в «РВК-Липецк». Холодной воды также не будет у потребителей прилегающей к селу части улицы Юношеской.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
18 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 22 по улице Писарева, №№ 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 по улице Центральной, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, а также на Трансформаторе № 2.
