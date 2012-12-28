В Косыревке отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 18 мая в селе Косыревка жители временно останутся без холодной воды, сообщили в «РВК-Липецк». Холодной воды также не будет у потребителей прилегающей к селу части улицы Юношеской.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр. 10, 50а по улице Юношеской, в селе Косыревка – в домах №№ 1а, 1б по улице Ленина, №№ 42, 42а, 48 по улице Орловской, №№ 61а, 61а стр. 3, 61а стр. 4, 61а стр. 5 по улице Советской, №№ стр. 1, 10, 10/1, 11, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16/1, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21 по улице Новой, в частном секторе улиц Советской, Ленина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 22 по улице Писарева, №№ 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 по улице Центральной, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, а также на Трансформаторе № 2.