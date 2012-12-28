В половине дома на улице Гагарина до сих пор нет отопления

Между тем, в конце недели могут начаться ночные заморозки.

Половина жильцов дома № 104 по улице Гагарина сильно завидует другой половине. Дело в том, что отопление есть только в части здания.Жильцы, которые пожаловались GOROD48 на холод в квартирах, рассказали, что летом «РИР-Энерго» ремонтировало возле дома сети. И что-то, по всей видимости, сделано не так.Кстати, жильцы уже получили платежки за отопление, которого нет. За двушку в 50 квадратных метров «РИР-Энерго» насчитало 2 380 рублей.В УК «Комфорт-Л» GOROD48 рассказали, что в доме система отопления в полном порядке. Проблема с сетями «РИР-Энерго». Коммунальщики уже обратились к энергетикам, те обещали включить отопление еще на прошлой неделе, но так этого и не сделали.В пресс-службе Липецкого филиала компании «РИР-Энерго» заявили, что проверили параметры теплосети: подача теплоносителя и обратка соответствуют нормам, давление и температура в порядке.«Проблема находится внутри самого дома. В нём два элеваторных узла: один подключён корректно, другой — с нарушением. В результате подача и обратка перепутаны местами, что делает невозможной нормальную циркуляцию теплоносителя. Мы неоднократно выезжали на место вместе с представителями управляющей компании и подробно объясняли, в чём причина неисправности и как её устранить. Однако исправить внутридомовую систему — это зона ответственности управляющей организации», — добавили в энергокомпании.Ситуация типичная. Пока коммунальщики кивают на энергетиков, энергетики — на коммунальщиков, липчане продолжают мерзнуть.GOROD48 спросил в мэрии, сколько домов в Липецке до сих пор без тепла? Ведь время на наладку гидравлических систем (до 7 ноября) закончилось. Ответ мы получили опекаемый.«В настоящее время во все дома Липецка ресурсоснабжающие организации подали отопление. Однако возникают аварийные ситуации как на внешних, так и на внутренних сетях. В связи с этим возможны отключения плановые (например, для ремонта или подключения) и аварийные (порыв трубы, проблемы на котельной и т. д.). Проблему которых энергетики оперативно устраняют. Мэрия при необходимости координирует работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций».