Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Неделя 48
490
сегодня, 08:00
2
«Почти пришли», — сказал Сусанин, кокос срывая на ходу
Итоги. Март
Необычайно рано активизировались клещи. Самый первый укус насекомого, который может инфицировать человека смертельно опасными заболеваниями, зарегистрировали еще 10 марта (о снятом с себя кровопийце в соцсетях рассказала дочь экс-мэра Липецка и сенатора Евгении Уваркиной). По состоянию на 27 марта «Клещами покусаны уже 66 человек», 29 из них — дети. И это только официально зарегистрированные случаи. В медлаборатории покусанные принесли 63 насекомых. 12 из них оказались инфицированными возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (болезнью Лайма), семь были носителями гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза. Чтобы не заболеть опасными инфекциями, необходима экстренная профилактика в первые три дня с момента укуса такими клещами. Также раньше, не в апреле, а в марте, «Липецкие парки начали обрабатывать от клещей».
«В Липецкой области разрабатывают план адаптации к изменению климата». План нужен для минимизации последствий идущего потепления: за 10 лет средняя годовая температура воздуха на территории Липецкой области выросла на 0,61 градуса. Климатические изменения уже привели к чрезвычайной пожароопасности, карстовым провалам, эрозии почвы, засухам, заморозкам в вегетационный период.
— Мы все умрем, — кричит Виталик
в кроватке детской по ночам,
но мать его не понимает
и грудью затыкает рот
Самой популярной новостью минувшей недели стало заявление губернатора Игоря Артамонова о том, что «В липецком ЦУМе разместится мединститут». «Считаю, что это достойное продолжение истории знакового для города здания», — заявил губернатор Артамонов в присутствии федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко. Министр не возражал. Более того, все одобрил. Глава региона пообещал, что новый вуз заработает уже в сентябре. Очевидно, это будет филиал Российского университета медицины, о чем летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме объявил липецкий губернатор (липчанам также пообещали возвести для его студентов кампус на фундаментах «Катящихся камней» в Молодежном парке).
— Замечательно. И аббревиатуру ЦУМ на здании можно не снимать — Центральночерноземный университет медицины))) — улыбнулась в комментариях к новости Землячка.
Так исторически сложилось, что во всех соседних областях есть медицинские вузы: в Воронеже, Орле, Курске и даже Тамбове. У нас нет. Поэтому с врачами и даже с медсестрами в регионе полный швах. На сайте любого медучреждения висит список свободных вакансий. Не смотря на все предпринимаемые меры, в том числе заманивании длинным рублем медиков из других регионов, проблема не решается. Состоится ли липецкий медицинский, идею которого продвигает губернатор? Пока же кузницей исключительно терапевтов остается лишь открытый несколько лет назад при елецком университете медицинский факультет. Поэтому пока ставка сделана на студентов-целевиков, обучающихся за счет регионального бюджета в медвузах страны. Но эта ставка сыграет не в каждом случае: GOROD48 уже рассказал с десяток историй о выпускниках-целевиках, которые, учась на бюджетные средства, или были отчислены за неуспеваемость, или после получения диплома отказались возвращаться в Липецк и область.
Поэтому, конечно, хорошо, что в «Елецком», огромном, еще строящемся микрорайоне Липецка, во время визита Мурашко открыли новую красавицу-поликлинику, но в ней, как и везде, дефицит и терапевтов, и врачей узких специальностей.
С 1 марта в городе остались всего две амбулатории — №1 и №4. В правительстве области оптимизировали поликлиническую сеть, слив все существующие в два юрлица. Под крышу «единички» попали поликлиники №1 на Советской, №2 — на Петра Смородина и №5 — на Проспекте Победы. Главврач этого юрлица — Мария Гулевская, экс-руководитель поликлиники на Советской. Под зонтик «четверки» попали собственно эта амбулатория на улице Гагарина, поликлиника №7 улице Меркулова и новостройка в «Елецком». Главврачом этого юрлица назначен Игорь Волкорезов, возглавлявший ранее 7-ю поликлинику.
Также с 1 марта в Липецке переформатирована городская детская больница. На улице Ленина остались общая педиатрическая помощь и дневной стационар. Специализированная медпомощь переехала в областную детскую больницу на Московскую. Все городские детские поликлиники, входящие в состав городской больницы, продолжили работу в прежнем режиме.
С тех пор, как принят на работу
нематерящийся прораб,
не передать проблем на стройке
масштаб
ЦУМ закрыли в 2016-м. Строительство многофункционального спортцентра «Катящиеся камни» окончательно заморозили в марте 2019 года. До сих пор не сдан в эксплуатацию спорткомплекс в Ельце, хотя по планам его должны были возвести к концу 2023 года, а потом — в сентябре 2024-го. С опозданием на год сдан новый оперблок в областном онкодиспансере. Не построен вовремя, к концу 2024-го, хирургический корпус в областной детской больнице. До сих пор не открылись после ремонтов детская поликлиника на Пушкина и взрослая — на Советской, которые должны были заработать в январе. С опозданием открыли и новую поликлинику в «Елецком» и отремонтированную — на Соколе…
Долгострои стали нашей фишкой. Липчане уже осенью перестали замечать людей в желтых жилетах на трамвайных путях, которые перекладывает по концессии «Мовиста Регионы Липецк». Оказывается, из-за роста цен нет ни рельсов, ни шпал! Но в мэрии посчитали, что план модернизации-2024 даже перевыполнен на 22%! Этой компании в марте администрация Липецка как концедент выделила 575,8 млн рублей на исполнение своих обязательств. И это — плюсом к 3,8 миллиардам, заплаченным за работы в 2023-2024 годах. Что город получил взамен? 46 новых вагонов, из которых ежедневно используются лишь шесть — они бегают с 20 июня по единственной заново построенной 9-километровой ветке. И кучу брошенных на разных этапах долгостроев. И.о. председателя дептранса мэрии Александр Лукинов заявил, что на реконструкцию двух трамвайных веток из шести денег уже нет. Поэтому не известно, будет ли концессионер прокладывать трамвайные пути через новые спальные микрорайоны.
Выбилась из сроков концессия «РВК-Липецк» на обновление станции аэрации. Только в марте мэрия объявила конкурс на проектирование пятого аэротенка на городских очистных. Проект должен быть готов к 1 апреля 2026-го. А ведь еще надо и построить этот самый аэротенк, без которого, как оказалось, невозможно модернизировать хозяйство бывшего МУП «ЛиСА». И в изначальном проекте концессии этого объекта не было.
Выяснилось и то, что мэрия принимает от застройщиков сети и энергообъекты без документов. В новых жилых массивах, «Европейском», «Победе», «Звездном», одна и та же проблема — застройщики строят сети на тяп-ляп со всеми вытекающими последствиями. Как с этим быть, энергетики не понимают, а это влияет на сроки ликвидаций аварий на сетях. Да что там сети! Даже новые лифты от ФКР отказываются работать как надо! А «Лифты-убийцы в доме на улице Катукова привлекли внимание Александра Бастрыкина». Уже пять человек из дома №4 обратились за медицинской помощью после того, как рискнули в них зайти.
Грачи сегодня прилетели,
Саврасов умер и теперь
всю крутизну и хайп момента
уже никто не отразит
Из-за ранней весны Липецк начали мыть раньше срока. Обычно поливальную технику на уборку выводили 15 апреля, но в этот раз она вышла на месяц раньше. Необычайно рано начались и весенние субботники. Первые из них прошли уже 13 числа. Мэрия сообщила, что на них пришли полторы тысячи человек. Глава города Роман Ченцов присоединился к молодежи — ученикам 46-й школы и студентам в сквере Маркова. 13-го же марта начали отмывать от грязи остановки. Позже их чистят от надписей краской и фломастерами специальными растворителями.
— Липецк — это пещера, дыра и безнадёга! Раскопки, порывы, грязь и пыль. Люди то с бешеными счетами за электричество, то без отопления, то по нескольку дней без воды! Детские площадки в парках — убожество! За последние шесть лет только велосипедные дорожки нарисовали да платные парковки! Каменный век на улицах Липецка! — диагностировал среднюю температуру по больнице Не святой Валентин.
Это так. Не успели в Липецке завершить установку 28 бетонных укрытий на случай воздушной тревоги на остановках общественного транспорта, на приобретение которых было потрачено 10 миллионов, как некоторые из них уже стали уличными туалетами. А в публикации «Раскопки и вандалы испортили Липецк» мы обратили внимание еще на две беды нашей «Жемчужины Черноземья». Но если восстановлению благоустройства на местах раскопок энергетикам мешает нехватка рабочих рук, то чего не хватает властям для прекращения вандализма? Недавно в Ярославле задержанным за размалёванные дом и трамвай трем парням из Липецка насчитали ущерб на миллион. GOROD48 попытался разобраться, почему такого не происходит в расписанном вдоль и поперек городе, в публикации «Наскальная живопись 2.0: уличные художники превращают Липецк в пещеру». В марте по 214-й статье УК, за вандализм, вынесли лишь один приговор: 38-летнему мужчине, разбившему стекло остановки на Доватора. Ему назначены 210 часов обязательных работ.
Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Эта поговорка верна в отношении двух объектов городской культуры, доставшихся потомкам от шефов в 80-е. От строителей — кирпичный детский игровой городок «Крепость» в 20 микрорайоне, от металлургов — спортивный городок «Старт» в 16-м, изюминкой которого является металлическая горка трехметровой высоты с 18-метровой длиной спуска. В марте стало ясно, что превращенную маргиналами и вандалами в большую мусорку «Уникальную липецкую «Крепость» все же снесут» несмотря на то, что за ее сохранение в прошлом году проголосовало немало липчан. А вот жители улицы Неделина заявили: «Мы спасем нашу легенду!», не желая отдавать свою горку под снос.
Да что там говорить о горке, если на площади Победы восемь с лишним лет зияет огражденная забором яма! Липчанин Николай Лысов попросил прокурора области изъять этот котлован у собственника в связи с многолетним нецелевым использованием земельного участка, а в ответ получил письмо вице-мэра о том, что у проектов планировки и межевания нет конца.
Кстати, «Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы». Это — одна из новых поправок Устава Липецка, за которые проголосовала сессия горсовета. А спросить с мэра всегда есть за что. Например, за печальное состояние градостроительства.
— Земли в России-матушке ВАГОН. Отчего же мы строим друг у друга на голове? Вот вопрос без ответа! — воскликнула Муза после прочтения статьи «Там будет скоро душегубка!» В которой GOROD48 рассказал о плачевных перспективах относительно дорог, парковок и социальных объектов активно застраиваемого района между нефтебазой и Быхановым садом. Где по завершении всех проектов появится до 300 тысяч кв. метров жилья, в котором будут жить 10 тысяч человек.
Кстати, «С 1 мая вырастет цена парковки в центре Липецка». На два рубля — для обычных легковых машин. Также отдельно вводится плата для машин весом свыше 3500 килограммов — час парковки для них установлен в 54 рубля.
Седой учитель, не учи нас.
Чему ты можешь научить?
Как жизнь свою прожить нелепо,
пытаясь жить учить других?
В марте нас посетил еще и председатель правления «Сбербанк» Герман Греф. Он и его бывший заместитель, липецкий губернатор, открыли в одном из самых красивых исторических зданий Липецка, на Зегеля, 1, «Школу 21» — школу цифровых технологий, в которой совершенно бесплатно человеку любого возраста можно получить ИT-профессию.
Стало известно, что нынешних девятиклассников будут экзаменовать как в Москве и Санкт-Петербурге. Госдума приняла законопроект о новом порядке итоговой аттестации девятиклассников в трех субъектах РФ. Поступающие в колледжи и техникумы девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам вместо четырёх: русский язык и математику. «Это важно для нашей области. Мы серьёзно пересмотрели программы среднего профессионального образования. Готовим специалистов по востребованным специальностям, сотрудничаем с предприятиями. Рабочих мест много, нужны кадры. Уверен, что включение в пилотный проект сильно поможет региону», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
… А еще приметой этой весны можно считать раннее появление самокатов, мопедов, питбайков, квадроциклов. Уже 9 марта в Липецке на улице Циолковского произошло первое в этом году ДТП с участием мототранспорта: столкнулись машина и мопед. Потом «Квадроцикл раздавил липчанину грудную клетку» в логу на территории липецкого СНТ «Строитель-3». На этой неделе «Пьяный подросток опрокинулся на мотоцикле под Липецком», жутко изуродовав себе лицо. 16-летний байкер не имел прав, а мотоцикл не стоял на учете. А на проспекте 60-летия СССР «18-летний электросамокатчик попал под автомобиль».
Вот-вот начнутся массовые происшествия с участием средств индивидуальной мобильности, ведь уже послезавтра, 1 апреля, официально начнется сезон проката электросамокатов. Столичная компания «ВУШ» запросила у мэрии согласование на 294 места размещения прокатного инвентаря.
В 45 местах скорость самокатов, кстати, законодательно снижена до 10 км/ч. Их список можно найти в публикации «В Липецке запретили пользование электросамокатами во всех парках кроме Молодежного». Кстати, для любителей активного отдыха «Еще один скейт-парк оборудуют в Липецке». Мэрия готова заплатить за работу 5,2 млн рублей. Срок сдачи объекта — 1 августа.
А на пустоши у Нижнего парка установят 11 аттракционов для детей и взрослых. Незаурядный проект, анонсированный главой города Романом Ченцовым сразу же после его вступления в должность, будут воплощать в жизнь поэтапно. К осени у т.н «взлетки» установят аттракционы, проложат сеть пешеходных дорожек, смонтируют электросеть. Прогулочные зоны, арт-объекты, дополнительные места отдыха и развлечений там появятся в 2026 году.
— Смысл — создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа, Зеленого острова с его спортивным ядром, — заявил мэр.
Кстати, в излучине Воронежа у Центрального пляжа продолжится строительство кафе: предприниматель Денис Шадрин сумел оспорить иск прокуратуры в суде.
Ну и ну!
«Металлург» попросил побед у Бога». Перед стартом сезона футболисты совершили традиционную поездку в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь.
— Крылов же написал, если мне не изменяет: А вы друзья как ни молитесь, Всё в футболисты не годитесь, — вспомнил классика Андрей.
— Просто надо на вертолёте облететь стадион и окропить бразильской или испанской водой, — съязвил Просто.
— Хоккеистов чо с собой не взяли? — поинтересовался Не зря.
И то верно. МХК «Липецк» стал официально худшей командой в истории последней лиги России. В сезоне 2024/25 «Липецк» установил «вечный» рекорд — 36 поражений подряд со старта чемпионата. А ещё липчане «обошли» кишиневскую «Платину», которая в сезоне 2012/13 набрала всего три очка. Наши парни набрали два.
1
0
0
3
1
Комментарии (2)