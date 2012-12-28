«Почти пришли», — сказал Сусанин, кокос срывая на ходу

Итоги. Март

Заканчивается растянувшийся аж на шесть календарных недель март, преподнесший немало сюрпризов. И главные из них — погодные. 2 марта в Липецке было еще 10°С ниже нуля, и. А уже на первой полной неделе месяца температура воздуха в Липецке доходила до +20! С начала марта из-за аномального тепла спасатели МЧС ежедневно тушили палы сухой травы. В то же время необычайно рано покинувшая нас зима напомнила о себе тремя трагедиями. Так, умер пенсионер, на которого 28 февраля. Также на второй неделе мартаиз Лебедянского района.Необычайно рано активизировались клещи. Самый первый укус насекомого, который может инфицировать человека смертельно опасными заболеваниями, зарегистрировали еще 10 марта (о снятом с себя кровопийце в соцсетях рассказала). По состоянию на 27 марта, 29 из них — дети. И это только официально зарегистрированные случаи. В медлаборатории покусанные принесли 63 насекомых. 12 из них оказались инфицированными возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (болезнью Лайма), семь были носителями гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза. Чтобы не заболеть опасными инфекциями, необходима экстренная профилактика в первые три дня с момента укуса такими клещами. Также раньше, не в апреле, а в марте,. План нужен для минимизации последствий идущего потепления: за 10 лет средняя годовая температура воздуха на территории Липецкой области выросла на 0,61 градуса. Климатические изменения уже привели к чрезвычайной пожароопасности, карстовым провалам, эрозии почвы, засухам, заморозкам в вегетационный период.Самой популярной новостью минувшей недели стало заявление губернатора Игоря Артамонова о том, что. «Считаю, что это достойное продолжение истории знакового для города здания», — заявил губернатор Артамонов в присутствии федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко. Министр не возражал. Более того, все одобрил. Глава региона пообещал, что новый вуз заработает уже в сентябре. Очевидно,, о чем летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме объявил липецкий губернатор (липчанам также пообещали возвести для его студентов кампус на фундаментах «Катящихся камней» в Молодежном парке).— Замечательно. И аббревиатуру ЦУМ на здании можно не снимать — Центральночерноземный университет медицины))) — улыбнулась в комментариях к новостиТак исторически сложилось, что во всех соседних областях есть медицинские вузы: в Воронеже, Орле, Курске и даже Тамбове. У нас нет. Поэтому с врачами и даже с медсестрами в регионе полный швах. На сайте любого медучреждения висит список свободных вакансий. Не смотря на все предпринимаемые меры, в том числе заманивании длинным рублем медиков из других регионов, проблема не решается. Состоится ли липецкий медицинский, идею которого продвигает губернатор? Пока же кузницей исключительно терапевтов остается лишь открытый несколько лет назад при елецком университете медицинский факультет. Поэтому пока ставка сделана на студентов-целевиков, обучающихся за счет регионального бюджета в медвузах страны. Но эта ставка сыграет не в каждом случае: GOROD48 уже рассказал с десяток историй о выпускниках-целевиках, которые, учась на бюджетные средства, или, илиПоэтому, конечно, хорошо, что в «Елецком», огромном, еще строящемся микрорайоне Липецка,, но в ней, как и везде, дефицит и терапевтов, и врачей узких специальностей.С 1 марта в городе остались всего две амбулатории — №1 и №4. В правительстве области оптимизировали поликлиническую сеть,. Под крышу «единички» попали поликлиники №1 на Советской, №2 — на Петра Смородина и №5 — на Проспекте Победы. Главврач этого юрлица — Мария Гулевская, экс-руководитель поликлиники на Советской. Под зонтик «четверки» попали собственно эта амбулатория на улице Гагарина, поликлиника №7 улице Меркулова и новостройка в «Елецком». Главврачом этого юрлица назначен Игорь Волкорезов, возглавлявший ранее 7-ю поликлинику.Также с 1 марта. На улице Ленина остались общая педиатрическая помощь и дневной стационар. Специализированная медпомощь переехала в областную детскую больницу на Московскую. Все городские детские поликлиники, входящие в состав городской больницы, продолжили работу в прежнем режиме.ЦУМ закрыли в 2016-м. Строительство многофункционального спортцентра «Катящиеся камни». До сих пор не сдан в эксплуатацию спорткомплекс в Ельце, хотя по планам его должны были возвести к концу 2023 года, а потом — в сентябре 2024-го. С опозданием на год сдан новый оперблок в областном онкодиспансере. Не построен вовремя, к концу 2024-го, хирургический корпус в областной детской больнице. До сих пор не открылись после ремонтов детская поликлиника на Пушкина и взрослая — на Советской, которые должны были заработать в январе. С опозданием открыли и новую поликлинику в «Елецком» иДолгострои стали нашей фишкой. Липчане уже осенью перестали замечать людей в желтых жилетах на трамвайных путях, которые перекладывает по концессии «Мовиста Регионы Липецк». Оказывается, из-за роста цен нет ни рельсов, ни шпал! Но в мэрии посчитали, чтоЭтой компании в марте администрация Липецка как концедентна исполнение своих обязательств. И это — плюсом к 3,8 миллиардам, заплаченным за работы в 2023-2024 годах. Что город получил взамен? 46 новых вагонов, из которых ежедневно используются лишь шесть — они бегают с 20 июня по единственной заново построенной 9-километровой ветке. И кучу брошенных на разных этапах долгостроев. И.о. председателя дептранса мэрии Александр Лукинов заявил, что на реконструкцию двух трамвайных веток из шести денег уже нет. Поэтому не известно, будет ли концессионер прокладывать трамвайные пути через новые спальные микрорайоны.Выбилась из сроков концессия «РВК-Липецк» на обновление станции аэрации. Толькона городских очистных. Проект должен быть готов к 1 апреля 2026-го. А ведь еще надо и построить этот самый аэротенк, без которого, как оказалось, невозможно модернизировать хозяйство бывшего МУП «ЛиСА». И в изначальном проекте концессии этого объекта не было.Выяснилось и то, что. В новых жилых массивах, «Европейском», «Победе», «Звездном», одна и та же проблема — застройщики строят сети на тяп-ляп со всеми вытекающими последствиями. Как с этим быть, энергетики не понимают, а это влияет на сроки ликвидаций аварий на сетях. Да что там сети!. Уже пять человек из дома №4 обратились за медицинской помощью после того, как рискнули в них зайти.Из-за ранней весны. Обычно поливальную технику на уборку выводили 15 апреля, но в этот раз она вышла на месяц раньше. Необычайно рано начались и весенние субботники. Первые из них прошли уже 13 числа. Мэрия сообщила, что на них пришли полторы тысячи человек.— ученикам 46-й школы и студентам в сквере Маркова. 13-го же марта начали отмывать от грязи остановки. Позже их чистят от надписей краской и фломастерами специальными растворителями.— Липецк — это пещера, дыра и безнадёга! Раскопки, порывы, грязь и пыль. Люди то с бешеными счетами за электричество, то без отопления, то по нескольку дней без воды! Детские площадки в парках — убожество! За последние шесть лет только велосипедные дорожки нарисовали да платные парковки! Каменный век на улицах Липецка! — диагностировал среднюю температуру по больницеЭто так. Не успели в Липецке завершить установку 28 бетонных укрытий на случай воздушной тревоги на остановках общественного транспорта, на приобретение которых было потрачено 10 миллионов, как. А в публикациимы обратили внимание еще на две беды нашей «Жемчужины Черноземья». Но если восстановлению благоустройства на местах раскопок энергетикам мешает нехватка рабочих рук, то чего не хватает властям для прекращения вандализма? Недавно в Ярославле задержанным за размалёванные дом и трамвай трем парням из Липецка насчитали ущерб на миллион. GOROD48 попытался разобраться, почему такого не происходит в расписанном вдоль и поперек городе, в публикации. В марте по 214-й статье УК, за вандализм, вынесли лишь один приговор:. Ему назначены 210 часов обязательных работ.Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Эта поговорка верна в отношении двух объектов городской культуры, доставшихся потомкам от шефов в 80-е. От строителей — кирпичный детский игровой городок «Крепость» в 20 микрорайоне, от металлургов — спортивный городок «Старт» в 16-м, изюминкой которого является металлическая горка трехметровой высоты с 18-метровой длиной спуска. В марте стало ясно, что превращенную маргиналами и вандалами в большую мусоркунесмотря на то, что за ее сохранение в прошлом году проголосовало немало липчан. А вот жители улицы Неделина заявили:, не желая отдавать свою горку под снос.Да что там говорить о горке, если на площади Победы восемь с лишним лет зияет огражденная забором яма! Липчанин Николай Лысов попросил прокурора области изъять этот котлован у собственника в связи с многолетним нецелевым использованием земельного участка, а в ответ получил письмо вице-мэра о том, чтоКстати,. Это — одна из новых поправок Устава Липецка, за которые проголосовала сессия горсовета. А спросить с мэра всегда есть за что. Например, за печальное состояние градостроительства.— Земли в России-матушке ВАГОН. Отчего же мы строим друг у друга на голове? Вот вопрос без ответа! — воскликнулапосле прочтения статьиВ которой GOROD48 рассказал о плачевных перспективах относительно дорог, парковок и социальных объектов активно застраиваемого района между нефтебазой и Быхановым садом. Где по завершении всех проектов появится до 300 тысяч кв. метров жилья, в котором будут жить 10 тысяч человек.Кстати,. На два рубля — для обычных легковых машин. Также отдельно вводится плата для машин весом свыше 3500 килограммов — час парковки для них установлен в 54 рубля.В марте нас посетил еще и председатель правления «Сбербанк» Герман Греф. Он и его бывший заместитель, липецкий губернатор, открыли в одном из самых красивых исторических зданий Липецка, на Зегеля, 1,, в которой совершенно бесплатно человеку любого возраста можно получить ИT-профессию.Стало известно, что. Госдума приняла законопроект о новом порядке итоговой аттестации девятиклассников в трех субъектах РФ. Поступающие в колледжи и техникумы девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам вместо четырёх: русский язык и математику. «Это важно для нашей области. Мы серьёзно пересмотрели программы среднего профессионального образования. Готовим специалистов по востребованным специальностям, сотрудничаем с предприятиями.. Уверен, что включение в пилотный проект сильно поможет региону», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.… А еще приметой этой весны можно считать раннее появление самокатов, мопедов, питбайков, квадроциклов. Уже 9 марта в Липецке на улице Циолковского произошло первое в этом году ДТП с участием мототранспорта:. Потомв логу на территории липецкого СНТ «Строитель-3». На этой неделе, жутко изуродовав себе лицо. 16-летний байкер не имел прав, а мотоцикл не стоял на учете. А на проспекте 60-летия СССРВот-вот начнутся массовые происшествия с участием средств индивидуальной мобильности, ведь уже послезавтра, 1 апреля, официально начнется сезон проката электросамокатов. Столичная компания «ВУШ» запросила у мэрии согласование на 294 места размещения прокатного инвентаря.В 45 местах скорость самокатов, кстати, законодательно снижена до 10 км/ч. Их список можно найти в публикации. Кстати, для любителей активного отдыха. Мэрия готова заплатить за работу 5,2 млн рублей. Срок сдачи объекта — 1 августа.для детей и взрослых. Незаурядный проект, анонсированный главой города Романом Ченцовым сразу же после его вступления в должность, будут воплощать в жизнь поэтапно. К осени у т.н «взлетки» установят аттракционы, проложат сеть пешеходных дорожек, смонтируют электросеть. Прогулочные зоны, арт-объекты, дополнительные места отдыха и развлечений там появятся в 2026 году.— Смысл — создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа, Зеленого острова с его спортивным ядром, — заявил мэр.Кстати, в излучине Воронежа: предприниматель Денис Шадрин сумел оспорить иск прокуратуры в суде.. Перед стартом сезона футболисты совершили традиционную поездку в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь.— Крылов же написал, если мне не изменяет: А вы друзья как ни молитесь, Всё в футболисты не годитесь, — вспомнил классика— Просто надо на вертолёте облететь стадион и окропить бразильской или испанской водой, — съязвил— Хоккеистов чо с собой не взяли? — поинтересовалсяИ то верно.. В сезоне 2024/25 «Липецк» установил «вечный» рекорд — 36 поражений подряд со старта чемпионата. А ещё липчане «обошли» кишиневскую «Платину», которая в сезоне 2012/13 набрала всего три очка. Наши парни набрали два.