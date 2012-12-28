Есть у революции начало, нет у революции конца!

Липчанин Николай Лысов попросил прокурора области изъять котлован на площади Победы у собственника в связи с многолетним нецелевым использованием земельного участка, а в ответ получил письмо вице-мэра о том, что у проектов планировки и межевания нет конца.