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Общество
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Есть у революции начало, нет у революции конца!
Липчанин Николай Лысов попросил прокурора области изъять котлован на площади Победы у собственника в связи с многолетним нецелевым использованием земельного участка, а в ответ получил письмо вице-мэра о том, что у проектов планировки и межевания нет конца.
— Все как в известной песне: «Есть у революции начало, нет у революции конца!» — усмехается Николай Лысов. И продолжает:
— Яма на месте снесенного кинотеатра «Спутник» появилась в августе 2016 года. Ей уже больше восьми лет! Возмущение жителей домов, окна которых выходят на огороженный забором котлован, достигло предела. Не пора ли поставить точку в несостоявшемся коммерческом проекте и убрать этот позорный котлован с площади Победы, тем более что этот год в России объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Поэтому я и отправил коллективное письмо прокурору с просьбой изъять земельный участок у собственника, но ответа от него пока не получил. А что получил? Очередную отписку от мэрии.
В письме из департамента градостроительства и архитектуры за подписью председателя ведомства Светлана Сурмий говорится, что у органов государственного земельного надзора нет сведений о нецелевом использовании компанией «Поликолор» земельного участка.
— Но если восемь с половиной лет на месте бывшего «Спутника» — яма, а компания брала разрешение у мэрии всего лишь на реконструкцию кинотеатра, разве она не нарушила закон? Почему власти не вмешались в процесс сноса этого здания, когда к нему приехал экскаватор? Почему еще в том же 2016-м этот земельный участок не был изъят у собственника? — удивляется Николай Лысов.
Напомним, что летом прошлого года депутат горсовета депутат Евдокия Бычкова предложила мэрии другой способ ликвидации котлована – выкупить у собственника земельный участок и разбить на нем сквер.
— На этом месте собственник участка должен построить административно-торговый центр с летним кинотеатром и парковками. Но никакой документации он нам пока не представил, — сказала тогда депутату Светлана Сурмий.
В этот раз, после того, как в прокуратуру области ушла коллективная жалоба, пресс-служба мэрии сообщила GOROD48 о том, что в департаменте градостроительства и архитектуры завершается экспертиза проектной документации собственника земельного участка на площади Победы. «Кроме того, до 10 марта проходят слушания по получению разрешения на отклонение проекта от предельных параметров. Ориентировочно в конце апреля собственник обратится в департамент за получением разрешения на строительство».
… Компания «Поликолор» снесла на площади Победы обветшавшее 60-летнее здание кинотеатра «Спутник», после того, как обратилась в департамент градостроительства и архитектуры мэрии компания всего лишь за разрешением на реконструкцию здания. Алексей Дмитриев, учредитель и гендиректор компании (в которой, по данным бизнес-агрегаторов, числится лишь он один), заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс.
Эти планы сразу же забуксовали. Против уплотнения существующей застройки площади Победы выступила как мэрия, так и депутаты горсовета, которые назвали проект нового здания конюшней, предложив использовать территорию, которую ранее занимал «Спутник», под рекреационные цели. В 2021 году большинство участников общественных слушаний выступили против строительства торгового центра, предложив разбить на этом месте сквер.
К сожалению, у городской администрации не нашлось тогда 40 млн рублей на выкуп участка у собственника. Но, к счастью для горожан, у «Поликолора» не нашлось и денег для возведения казенной бетонно-стеклянной коробки. В итоге обнесенный глухим забором котлован на площади Победы зарос бурьяном и деревьями.
Позже собственник не отказался от своих планов, но сильно их изменил.
Проект был обновлен в части внешнего вида здания и уличного благоустройства, с увеличением количества парковочных мест. По данным GOROD48, новый административно-торговый центр площадью 687 кв.м. должен быть уже двухэтажным.
Хватит ли средств у Алексея Дмитриева реализовать этот проект с учетом нынешних цен и стоимости рабочей силы? По данным бизнес-агрегаторов, он является учредителем помимо компании «Поликолор» еще трех действующих и трех ликвидированных организаций. Если говорить о действующих, то чистая прибыль их всех в 2023 году — компаний «Поликолор», «Интерьер», «Мега Логистик» и «Ювемаст» — по данным все тех же бизнес-агрегаторов, составила 1,9 млн рублей.
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