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Общество
1304
сегодня, 10:04
19

Есть у революции начало, нет у революции конца!

Липчанин Николай Лысов попросил прокурора области изъять котлован на площади Победы у собственника в связи с многолетним нецелевым использованием земельного участка, а в ответ получил письмо вице-мэра о том, что у проектов планировки и межевания нет конца.

11 февраля липчанин Николай Лысов отправил прокурору области Геннадию Анисимову коллективное обращение горожан об изъятии в муниципальную собственность земельного участка на площади Победы в связи с нецелевым его использованием с 2016 года, а вчера получил ответ… от вице-мэра Липецка Светланы Сурмий о том, что это невозможно. Цитата: «В соответствии с действующим законодательством срок реализации проектов планировки и проектов межевания территорий не установлен».

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— Все как в известной песне: «Есть у революции начало, нет у революции конца!» — усмехается Николай Лысов. И продолжает:

— Яма на месте снесенного кинотеатра «Спутник» появилась в августе 2016 года. Ей уже больше восьми лет! Возмущение жителей домов, окна которых выходят на огороженный забором котлован, достигло предела. Не пора ли поставить точку в несостоявшемся коммерческом проекте и убрать этот позорный котлован с площади Победы, тем более что этот год в России объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Поэтому я и отправил коллективное письмо прокурору с просьбой изъять земельный участок у собственника, но ответа от него пока не получил. А что получил? Очередную отписку от мэрии.

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В письме из департамента градостроительства и архитектуры за подписью председателя ведомства Светлана Сурмий говорится, что у органов государственного земельного надзора нет сведений о нецелевом использовании компанией «Поликолор» земельного участка.

— Но если восемь с половиной лет на месте бывшего «Спутника» — яма, а компания брала разрешение у мэрии всего лишь на реконструкцию кинотеатра, разве она не нарушила закон? Почему власти не вмешались в процесс сноса этого здания, когда к нему приехал экскаватор? Почему еще в том же 2016-м этот земельный участок не был изъят у собственника? — удивляется Николай Лысов.

Напомним, что летом прошлого года депутат горсовета депутат Евдокия Бычкова предложила мэрии другой способ ликвидации котлована – выкупить у собственника земельный участок и разбить на нем сквер.

— На этом месте собственник участка должен построить административно-торговый центр с летним кинотеатром и парковками. Но никакой документации он нам пока не представил, — сказала тогда депутату Светлана Сурмий.

В этот раз, после того, как в прокуратуру области ушла коллективная жалоба, пресс-служба мэрии сообщила GOROD48 о том, что в департаменте градостроительства и архитектуры завершается экспертиза проектной документации собственника земельного участка на площади Победы. «Кроме того, до 10 марта проходят слушания по получению разрешения на отклонение проекта от предельных параметров. Ориентировочно в конце апреля собственник обратится в департамент за получением разрешения на строительство».

… Компания «Поликолор» снесла на площади Победы обветшавшее 60-летнее здание кинотеатра «Спутник», после того, как обратилась в департамент градостроительства и архитектуры мэрии компания всего лишь за разрешением на реконструкцию здания. Алексей Дмитриев, учредитель и гендиректор компании (в которой, по данным бизнес-агрегаторов, числится лишь он один), заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс.

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Эти планы сразу же забуксовали. Против уплотнения существующей застройки площади Победы выступила как мэрия, так и депутаты горсовета, которые назвали проект нового здания конюшней, предложив использовать территорию, которую ранее занимал «Спутник», под рекреационные цели. В 2021 году большинство участников общественных слушаний выступили против строительства торгового центра, предложив разбить на этом месте сквер.

К сожалению, у городской администрации не нашлось тогда 40 млн рублей на выкуп участка у собственника. Но, к счастью для горожан, у «Поликолора» не нашлось и денег для возведения казенной бетонно-стеклянной коробки. В итоге обнесенный глухим забором котлован на площади Победы зарос бурьяном и деревьями.

Позже собственник не отказался от своих планов, но сильно их изменил.

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Проект был обновлен в части внешнего вида здания и уличного благоустройства, с увеличением количества парковочных мест. По данным GOROD48, новый административно-торговый центр площадью 687 кв.м. должен быть уже двухэтажным.

Хватит ли средств у Алексея Дмитриева реализовать этот проект с учетом нынешних цен и стоимости рабочей силы? По данным бизнес-агрегаторов, он является учредителем помимо компании «Поликолор» еще трех действующих и трех ликвидированных организаций. Если говорить о действующих, то чистая прибыль их всех в 2023 году — компаний «Поликолор», «Интерьер», «Мега Логистик» и «Ювемаст» — по данным все тех же бизнес-агрегаторов, составила 1,9 млн рублей.

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площадь Победы
«Спутник»
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Комментарии (19)

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Серега
2 минуты назад
Там уже сквер, а трубу порвет и фонтан в перспективе.
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Это Вы
10 минут назад
Ещё у нас в Ссёлках не были.Участки под ижс дали ,а они заросли бурьяном.Не уж то тяжело обкосить.А если пожар.Позор.
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ирина
20 минут назад
в центре города забор и свинарник! а у на 80 лет Победы!
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Катерина
42 минуты назад
Пусть воссоздают кинотеатр. Как обещали. В ДК НЛМК был когда-то замечательный народный театр и детская театральная студия, цирковая студия, для взрослых и детей. Танцевальная. Хор. Сейчас ничего этого нет. Хотя бы дом народного творчества сделайте. С мастер классами и народными ремеслами. И детям и взрослым будет, чем заняться в свободное время.
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Гость
51 минуту назад
Есть же закон , для владельцев земли типо ижс , не освоил за 3 года изъятие участка , или они небожители ?
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нигилист
сегодня, 11:09
Частная собственность на землю должна быть упразднена.
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ттт
сегодня, 11:08
ну а что, вполне себе симпатичная клумба получилась. Живой уголок так сказать в царстве асфальта и бетона. Забор можно и покрасивей поставить, ну а так нормально - котлован водой наполнится, пруд для уток и лягушек.
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Жесть
сегодня, 11:05
Не нужен здесь ещё один торговый центр. И так понатыкали их везде, где можно. Там нужен сквер и фонтан. В крайнем случае, маленькое, уютное кафе.
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Задолбали
сегодня, 10:59
А чем недовольны жители ? Выглянул в окно-ляпота! Зелень, утки крякают , лягухи квакают. А то загруженная дорога с висящим над ней смогом. Нормального , все равно, не построят, а это хоть глаз отдохнет. А забор можно размулевать или оклеить чем-нибудь. И вообще, можно как Том Сойер -рекламу клеить и деньги брать.
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Мимо проходила
сегодня, 10:55
Странная история получается. Организация взяла у города кинотеатр под восстановление, мало того, что не восстановила, но и полностью его разрушила. Организация ничего не собиралась восстанавливать, значит, это мошенничество. Почему город не может наказать за это и забрать этот участок?
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липчанин
37 минут назад
Да, это удивительно.
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