Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»

В горсовете поправили Устав Липецка.

Сегодня сессия горсовета утвердила поправки более чем в десять статей Устава Липецка. В нем появились новые основания для прекращения полномочий мэра в случае приобретения им статуса иностранного агента, систематического недостижения показателей эффективности работы органов власти, отрешения от должности губернатором, если в течение месяца после предупреждения глава города не принял должных мер по устранению нарушений.Также городской Конституцией отныне не разрешено быть депутатом горсовета тому, кого Минюстом счел иноагентом.В Уставе города появилась новая глава: «Межмуниципальное сотрудничество, международные и внешнеэкономические связи органов местного самоуправления», четко регламентирующая взаимодействие муниципалитета с другими регионами и странами. А еще администрация Липецка сможет учреждать не только печатные, но и сетевые издания для публикации правовых актов и важной информации.