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Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
Общество
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сегодня, 13:18
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Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
В горсовете поправили Устав Липецка.
Также городской Конституцией отныне не разрешено быть депутатом горсовета тому, кого Минюстом счел иноагентом.
В Уставе города появилась новая глава: «Межмуниципальное сотрудничество, международные и внешнеэкономические связи органов местного самоуправления», четко регламентирующая взаимодействие муниципалитета с другими регионами и странами. А еще администрация Липецка сможет учреждать не только печатные, но и сетевые издания для публикации правовых актов и важной информации.
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