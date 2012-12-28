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772
сегодня, 13:18
11

Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»

В горсовете поправили Устав Липецка.

Сегодня сессия горсовета утвердила поправки более чем в десять статей Устава Липецка. В нем появились новые основания для прекращения полномочий мэра в случае приобретения им статуса иностранного агента, систематического недостижения показателей эффективности работы органов власти, отрешения от должности губернатором, если в течение месяца после предупреждения глава города не принял должных мер по устранению нарушений.

Также городской Конституцией отныне не разрешено быть депутатом горсовета тому, кого Минюстом счел иноагентом.

В Уставе города появилась новая глава: «Межмуниципальное сотрудничество, международные и внешнеэкономические связи органов местного самоуправления», четко регламентирующая взаимодействие муниципалитета с другими регионами и странами. А еще администрация Липецка сможет учреждать не только печатные, но и сетевые издания для публикации правовых актов и важной информации.
Устав города
глава города
губернатор
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
менеджер
9 минут назад
а остальные все эффективные
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Гость
10 минут назад
У народа вообще все права отобрали.
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Пессимист
11 минут назад
Также городской Конституцией отныне не разрешено ....... Я не понял, мы что, по примеру ДНР/ЛНР независимость провозглашаем? Вы что там, спятили? Свою конституцию уже липецким правительством изобрели?
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ЮВП
15 минут назад
Это типа " приносит мало" , пошёл на ..й ? И даже в сенаторы и депутаты не поедет ?
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А если
16 минут назад
Кто квартиры за границей имеет,это иноагент тоже?
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СССР
30 минут назад
Пора Липецкую область перевести в разряд государства. Будет Липецкое государство.!!!
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Гость
52 минуты назад
Неужели давно уже пора.
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Елена П.
59 минут назад
Не эффективный управленец! Долой !
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сегодня, 13:35
Хоть что-то!
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де-факто
сегодня, 13:34
Теперь даже формальной процедуры с партией власти "ЕР" не нужно устраивать. Написал губернатор приказ: уволить и свободен!
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