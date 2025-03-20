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46 минут назад
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«Там будет скоро душегубка»!

В Липецком горсовете обсудили недостаток социальной инфраструктуры в активно застраиваемом районе между нефтебазой и Быхановым садом.

Сегодня вице-мэр-председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий на заседании комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию рассказала о перспективах развития транспортной и социальной инфраструктуры активно застраиваемого района между нефтебазой и Быхановым садом.

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В границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова с 2022 года компанией «Спецфундаментстрой» реализуется первый в Липецке проект комплексного развития территории, предполагающий снос к 2032 году 22 старых домов, на месте которых должны появиться высотки общей площадью 72 тысячи кв. м. и детсад на 150 мест. Внутри микрорайона компания построит все коммуникации за свой счет, а после передаст их в муниципальную собственность.

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Застройщик обязан за свой счет предоставить жильцам обреченных на снос домов 188 новых квартир. Но переселение затормозилось. Вот так сейчас выглядит дом, который изначально застройщик хотел возвести в 2024 году. 

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Проект предполагает строительство, в том числе самого длинного дома на улице Гагарина, где сейчас стоят желтые двухэтажки. Он растянется на 240 метров. В нем будет 20 подъездов. Дом на Гагарина будет разноэтажным. Максимальное количество этажей в секции – 10. 

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За этим районом как грибы растут многоэтажки других застройщиков, главным образом воронежских. По завершении всех проектов в границах Гагарина-Балмочных-Тельмана-Качалова-переулка Попова, по словам вице-мэра, появится до 300 тысяч кв. метров жилья, в котором будут жить порядка 10 тысяч человек. Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, который является депутатом от этого района города, считает, что новый жилой массив будет сопоставим с микрорайоном «Европейский». Но если в «Европейском» построены три детских сада и школа на 800 детей при необходимости строительства еще точно такой же, то в границах застраиваемого района пока есть лишь старый неработающий уже год двухэтажный детсад и 24-я школа 1954 года постройки, в которой в две смены учатся 536 детей.

— Школы неподалеку переполнены! — заявила депутат Вера Урываева, имея ввиду школы №№ 5,12, 19, 24, куда, по мнению вице-мэра, могли бы ходить дети из района-новостройки.

— Там будет скоро душегубка! — добавила огня председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова.

Светлана Сурмий попыталась заверить депутатов, что все будет не так. Например, в застраиваемом районе должна быть построена школа на 1200 мест. Она есть в Генплане развития Липецка со сроком действия до 2042 года. Но вот беда — если один из двух корпусов школы должен быть построен на месте нынешней 24-й, то второй — на земельном участке, принадлежащем Министерству обороны. И военные ни в какую не хотят передавать его муниципалитету!

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— Что делать в таком случае со школой, я не знаю, — сказала вице-мэр.

Если же говорить о детских садах, то, как мы сказали, один, на 150 мест, должна построить липецкая компания «Спецфундаментстрой».

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нынешний детсад на улице Мусоргского 

Остальные дошкольные образовательные учреждения — на 160, 100 и 90 мест — должны быть размещены на первых этажах многоэтажек или в пристройках к ним.

— Мы настояли на том, чтобы воронежские застройщики запланировали строительство помещений под детские сады, которые соответствуют всем необходимым образовательным нормативам, — уверила разочарованных депутатов Светлана Сурмий.

Скепсис депутатов понятен. В Липецке было уже минимум два публичных скандала, связанных с невыполненными обещаниями застройщиков предусмотреть места под детские сады в новостройках — на улице Водопьянова и на улице 50 лет НЛМК. Как будет в этот раз?

Светлана Сурмий попыталась снизить градус дискуссии заявлением о том, что Липецк в ближайшие годы ждет демографический кризис. Она сослалась на департамент образования, который посчитал, что в семь ближайших лет в Липецке будет все меньше первоклашек.

— А может, липчанки рожать начнут! — воскликнула депутат Урываева.

Другая проблема будущего «второго «Европейского» — парковки, дороги и пешеходные связи. Планами застройки предусмотрены без малого шесть тысяч мест для парковки машин, в том числе подземных. В районе появятся три новых улицы общей длиной в 1,2 километра. По улицам Тельмана и Балмочных должны будут ездить автобусы, но все это пока под вопросом, ведь в мэрии еще даже не обсуждали расширение существующих дорог до 7-8 метров под общественный транспорт. По существующим автобусы ездить не могут.

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улица Тельмана сегодня 

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— Уже сейчас нужно поставить задачу застройщикам думать о новых тротуарах. Администрации Липецка нужно не медля начать разрабатывать проекты организации дорожного движения, чтобы сделать комфортным будущий массив. Уверяю вас, что через два года мы столкнемся с массовым запросом новоселов на парковки, пешеходные зоны и дороги. Надо, как говорится, просто бежать в этой части, — сказал Борис Понаморев.
КРТ
реновация
благоустройство
жилье
ветхое жилье
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Комментарии (12)

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Сначала новые
катукова, 33
6 минут назад
вовремя спохватились. (нет)
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Александр
6 минут назад
Парадокс: население города и области сокращается, а жильё увеличивается. Кто жить там будет? Чебуреки?
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Липчанка
6 минут назад
Сделайте на улице Тельмана автомобильный мост, через железную дорогу , на Опытную.
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489
8 минут назад
И жильцы будут усуглублять пробки вместе с Опытной, к Кольцу Трубного!
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горожанин
15 минут назад
кто жить то там будет, новые районы, заселены наполовину, а судя по статистики численность населения сильно падает
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Липецк
16 минут назад
Как всегда через "одно место." Если первоклашек не ожидается,зачем тогда этот кошмар городить,выходит,что жить там некому будет.
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Р
20 минут назад
Интересно кому жить то, население вымирает стресмтельными темпами
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Сергей
23 минуты назад
С зачем думать о будущем? Дал разрешение на строительство и свалил, а другие пусть потом разгребают.
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Директор
27 минут назад
Нам там не жить. А вы притерпитесь!
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Леликов Сергей г. Липецк
28 минут назад
Кому в голову пришло на 10 сотках строить высотки.......... Это же безумие. А не благоустройство,или как там в их отчетах называется.
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