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Общество
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сегодня, 20:33
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В липецком ЦУМе разместится мединститут
«Считаю, что это достойное продолжение истории знакового для города здания», — заявил губернатор Артамонов.
«Бывший ЦУМ. Считаю, что это достойное продолжение истории знакового для города здания. Показали проект главе Минздрава России Михаилу Альбертовичу Мурашко. Министр такое решение одобрил», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, вуз заработает в сентябре:
«Уже понятно, где будут лектории, а где лаборатории и конференц-залы. Параллельно решаем юридические вопросы. Это будет возрождение легендарного места с новой, благородной миссией. Здесь будут готовить тех, кто призван спасать жизни — будущих врачей. В сентябре планируем делать первый набор студентов».
О создании в Липецке медицинского вуза стало известно летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано соглашение с ректором Российского университета медицины Олегом Янушевичем об открытии филиала вуза в Липецкой области.
«Готовить собираемся в первую очередь специалистов, в которых остро нуждаются наши больницы и поликлиники, — педиатров, терапевтов, неврологов, офтальмологов, ревматологов, хирургов, неонатологов, анестезиологов, акушеров-гинекологов, онкологов», — сообщил тогда Игорь Артамонов.
Здание бывшего Центрального универмага находится на реконструкции с осени 2018 года. При начале ремонта предполагалось, что в нем разместится ТРЦ, затем — спортивный объект, офисный центр.
Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года. В 2004 году появился инвестиционный проект, предполагавший строительство на месте ЦУМа нового здания в три этажа, первый из которых должно было занять кафе. Инвестпроект тогда оценили в $1 000 000 (29,5 млн рублей по курсу на 1 января 2004 года), но он не состоялся. ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.
Злоключения ЦУМа начались со знаменитого бракоразводного процесса владельцев контрольного пакета ООО «ЦУМ» Николая и Эльвиры Бирюковых. Супруги делили все свои активы: землю, недвижимость, слитки золота, деньги и, конечно, акции. В 2014 году ЦУМ сменил акционеров, и контрольный пакет общества (52,08%) купил бизнесмен Илья Шатский. Потом совладельцем ЦУМа стал строитель и депутат областного Совета Михаил Захаров, позже сбежавший в Европу от уголовного преследования по обвинениям в махинациях при возведении микрорайона «Европейский». Затем ЦУМом владел другой экс-депутат областного Совета, предприниматель Константин Бадиков. После его трагической смерти ЦУМ унаследовал его сын Никита.
Фото пресс-службы правительства области
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