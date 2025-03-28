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сегодня, 20:33
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В липецком ЦУМе разместится мединститут

«Считаю, что это достойное продолжение истории знакового для города здания», — заявил губернатор Артамонов.

Во время сегодняшнего визита федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко, губернатор Игорь Артамонов представил здание, в котором откроется липецкий медицинский вуз.

«Бывший ЦУМ. Считаю, что это достойное продолжение истории знакового для города здания. Показали проект главе Минздрава России Михаилу Альбертовичу Мурашко. Министр такое решение одобрил», — написал губернатор в своем Telegram-канале. 

По словам губернатора, вуз заработает в сентябре:

«Уже понятно, где будут лектории, а где лаборатории и конференц-залы. Параллельно решаем юридические вопросы. Это будет возрождение легендарного места с новой, благородной миссией. Здесь будут готовить тех, кто призван спасать жизни — будущих врачей. В сентябре планируем делать первый набор студентов».

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О создании в Липецке медицинского вуза стало известно летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано соглашение с ректором Российского университета медицины Олегом Янушевичем об открытии филиала вуза в Липецкой области. 

«Готовить собираемся в первую очередь специалистов, в которых остро нуждаются наши больницы и поликлиники, — педиатров, терапевтов, неврологов, офтальмологов,  ревматологов, хирургов, неонатологов, анестезиологов, акушеров-гинекологов, онкологов»,  — сообщил тогда Игорь Артамонов.

Здание бывшего Центрального универмага находится на реконструкции с осени 2018 года. При начале ремонта предполагалось, что в нем разместится ТРЦ, затем — спортивный объект, офисный центр.

Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года. В 2004 году появился инвестиционный проект, предполагавший строительство на месте ЦУМа нового здания в три этажа, первый из которых должно было занять кафе. Инвестпроект тогда оценили в $1 000 000 (29,5 млн рублей по курсу на 1 января 2004 года), но он не состоялся. ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.

Злоключения ЦУМа начались со знаменитого бракоразводного процесса владельцев контрольного пакета ООО «ЦУМ» Николая и Эльвиры Бирюковых. Супруги делили все свои активы: землю, недвижимость, слитки золота, деньги и, конечно, акции. В 2014 году ЦУМ сменил акционеров, и контрольный пакет общества (52,08%) купил бизнесмен Илья Шатский. Потом совладельцем ЦУМа стал строитель и депутат областного Совета Михаил Захаров, позже сбежавший в Европу от уголовного преследования по обвинениям в махинациях при возведении микрорайона «Европейский». Затем ЦУМом владел другой экс-депутат областного Совета, предприниматель Константин Бадиков. После его трагической смерти ЦУМ унаследовал его сын Никита.

Фото пресс-службы правительства области

мединститут
ЦУМ
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Комментарии (41)

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Липецкий цирк
13 минут назад
ЦУМ - это магазин. Как может быть в магазине мединститут?! Батюшки, что творится в городе
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Ответ
14 минут назад
Вопрос, у нас 30 лет как страну украли, а Вы о ЦУМе
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Надя
15 минут назад
Когда закончится ремонт поликлиники на Советской??? Полгода ни одного строителя в здании!!! Все заброшено!!! Медицина в Липецке развалена!!! Медвуз в Липецке!!! Очередная афера!!!
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Липчанка
19 минут назад
В Липецке пустует здание бывшего муниципального института на пл.Героев, почему там не хотят открывать мед.институт? Во всех областных центрах есть ЦУМы! Походу скоро «наш Губер» покинет город и уедет в Москву, там есть и ЦУМ и ГУМ!
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Перспектива
22 минуты назад
С 2021 в ЕГУ им. И. А. Бунина открыт медицинский факультет - в 2024 был уже третьий набор студентов - медиков, теперь своих медиков будет набирать Липецкий филиал - УРА!!!
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кислая мина
26 минут назад
медленно вымирают
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Вот
27 минут назад
Пипецкий Медицинский Университет Имени Николая Бюрюкова и Сергея Федулова
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Народ
27 минут назад
Врачей будут готовить или торгашей?
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Сбербанк
14 минут назад
"Врачей торгашей"
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пр-р Преображенский
34 минуты назад
А кто оплатит оснащение кафедр оборудованием ? За чей счет банкет на миллиарды рублей ? Где возьмут профессорско-преподавательский состав ? У нас даже к терапевту очередь на 2 недели
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Юный медик
15 минут назад
С Воронежа и Рязани будут приезжать молодые специалисты, на доцентов и профессуру может не хватить оплаты. Или наши цумрвув будут в эти города на сессии ездить- так дешевле. А оборудование по интерактивной доске можно потрогать.
Ответить
Юный медик
19 минут назад
С Воронежа и Рязани будут приезжать молодые специалисты, на доцентов и профессуру может не хватить оплаты. Или наши цумрвув будут в эти города на сессии ездить- так дешевле. А оборудование по интерактивной доске можно потрогать.
Ответить
Михалыч
37 минут назад
А институт будет коммерческим?Два в одном!Место знаковое для города.
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