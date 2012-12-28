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Общество
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сегодня, 16:18
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На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила 80 миллионов рублей
Эти средства останутся в распоряжении департамента дорожного хозяйства и благоустройства в связи со значительной его недофинансированностью.
Самая большая сумма, 575,8 млн рублей, будет передана мэрией в виде ее финансовых обязательств на реализацию трамвайной концессии. Это вызвало недовольство депутатов Андрея Выжанова и Николая Двугрошева, заявивших, что мэрия свою часть сделки выполняет исправно, а горожане вот уже полгода не видят рабочих на трамвайных путях. «Старые рельсы сняли, а новых нет!»
Председатель департамента транспорта мэрии Александр Лукинов ответил, что концессионер, компания «Мовиста Регионы Липецк», испытывает финансовые трудности. Поэтому работы на объектах городского рельсового электротранспорта практически замерли. Но у него, у Лукинова, есть уверенность, что концессионер вскоре прибавит в активности.
— А что с проектом строительства новой ветки Октябрьского моста? Или мы успеем починить старые трамвайные пути, которые проходят по существующему аварийному мосту? — задал еще один вопрос Николай Двугрошев.
Александр Лукинов ничем не порадовал депутата в отношении ремонта путей на Октябрьском мосту. Но если силами МУП «Горэлектротранс» эту работу не сделать, то новые трамваи не смогут поехать с правого берега реки Воронеж на левый, даже если концессионер и подведет новые пути к этому полукилометровому путепроводу.
— Смета строительства новой ветки Октябрьского моста после пересчета составляет 7,2 миллиарда рублей. Это треть от всех доходов городского бюджета. Таких денег у мэрии на строительство моста нет. Мы сейчас изыскиваем возможность привлечения к реализации проекта средств регионального и федерального бюджетов, — добавила вице-мэр Светлана Сурмий.
Вторая по величине сумма — 360 млн рублей — будет потрачена на выполнение наказов избирателей. Эти средства мэрия безвозмездно получила от правительства области. Сумма равна той, которую потратили на выполнение наказов избирателей в прошлом году.
— Эти средства пока не распределены. Ждем от вас предложений со списком объектов, — обратилась к депутатам Татьяна Григорова.
262 млн рублей предложено потратить на ранее начавшееся строительство инженерной инфраструктуры в районе Тракторного, 180 миллионов — на проект мэра Романа Ченцова по строительству парка аттракционов на «взлетке» за Нижним парком.
— Проект парка разработан. Сейчас он проходит государственную экспертизу. На первом этапе в этом году на эти 180 миллионов закуплены 11 аттракционов. Ранее мы выделили 34 миллиона на подводку к месту их установки электросетей. Еще 20 миллионов на реализацию проекта передал наш департамент культуры и туризма как сэкономленные средства, — сказала Светлана Сурмий.
Также члены комиссии проголосовали за выделение 90 млн рублей на проектно-изыскательские работы, необходимые для строительства пятого аэротенка на городских очистных, 8,9 миллиона — на реконструкцию самого маленького автомобильно-пешеходного моста на улице Октябрьской, 11 миллионов — на обеспечение средствами пожарной безопасности детских садов и школ, 6 миллионов — на вывоз старых автопокрышек с территории города.
Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев попросил и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Стежина, во-первых, обеспечить оптимальную начальную максимальную цену контракта, во-вторых приоритетно убирать городскую территорию города, а не забирать оптом шины от шиномонтажек. У бизнеса должен быть собственный договор на их вывоз и утилизацию.
Также выяснилось, что на бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила 80 миллионов рублей. Эти средства, по словам Татьяны Григоровой, останутся в распоряжении департамента дорожного хозяйства и благоустройства в связи со значительной его недофинансированностью.
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