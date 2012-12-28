Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: сбитый поездом, понижение ЖК «Турист» и клещ впился в Уваркину
Общество
Текущий на Вермишева из люка ручей – частных рук дело
Общество
За рулём повисшей между забором и столбом «Лады Приоры» был трезвый 25-летний водитель
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: выпускников хотят отправлять на отработки, хороший парень – это теперь профессия?
Общество
Баня на Неделина откроется на два года позже. И это в лучшем случае
Общество
Липчанка оскорбила судебного пристава и сбросила документы с его стола
Происшествия
84-летней пенсионерке подсунули фальшивую пятитысячную купюру
Происшествия
В Липецке ночью «разули» машину
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении легковушек и грузовика
Происшествия
Читать все
Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать 12 апреля
Общество
В Липецке ночью «разули» машину
Происшествия
Деревенский парень заплатил за «крышу» в Липецке взятые в кредит 150 000 рублей
Происшествия
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила 80 миллионов рублей
Общество
Пьяный водитель пошёл на таран: теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
В Липецкой области ночью похолодает до -13
Общество
Из пищевода четырёхлетнего мальчика достали застрявшую два года назад монету
Здоровье
«Рено» и «Ауди» столкнулись на улице Ленина: пострадал один из водителей
Происшествия
Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
Читать все
Общество
266
сегодня, 16:18
4

На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила 80 миллионов рублей

Эти средства останутся в распоряжении департамента дорожного хозяйства и благоустройства в связи со значительной его недофинансированностью.

Сегодня председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова рассказала членам комиссии по бюджету и муниципальной собственности о расходовании 1,3 млрд рублей, оставшихся в заначке муниципалитета с прошлого года, а также полученных из областного и федерального бюджетов.

ab62361f-7444-42da-b25a-3236184ff9d9.jpg

57d9918f-83cc-476d-9a42-48b21ec18e9f.jpg

Самая большая сумма, 575,8 млн рублей, будет передана мэрией в виде ее финансовых обязательств на реализацию трамвайной концессии. Это вызвало недовольство депутатов Андрея Выжанова и Николая Двугрошева, заявивших, что мэрия свою часть сделки выполняет исправно, а горожане вот уже полгода не видят рабочих на трамвайных путях. «Старые рельсы сняли, а новых нет!»

Председатель департамента транспорта мэрии Александр Лукинов ответил, что концессионер, компания «Мовиста Регионы Липецк», испытывает финансовые трудности. Поэтому работы на объектах городского рельсового электротранспорта практически замерли. Но у него, у Лукинова, есть уверенность, что концессионер вскоре прибавит в активности.

— А что с проектом строительства новой ветки Октябрьского моста? Или мы успеем починить старые трамвайные пути, которые проходят по существующему аварийному мосту? — задал еще один вопрос Николай Двугрошев.

Александр Лукинов ничем не порадовал депутата в отношении ремонта путей на Октябрьском мосту. Но если силами МУП «Горэлектротранс» эту работу не сделать, то новые трамваи не смогут поехать с правого берега реки Воронеж на левый, даже если концессионер и подведет новые пути к этому полукилометровому путепроводу.

— Смета строительства новой ветки Октябрьского моста после пересчета составляет 7,2 миллиарда рублей. Это треть от всех доходов городского бюджета. Таких денег у мэрии на строительство моста нет. Мы сейчас изыскиваем возможность привлечения к реализации проекта средств регионального и федерального бюджетов, — добавила вице-мэр Светлана Сурмий.

Вторая по величине сумма — 360 млн рублей — будет потрачена на выполнение наказов избирателей. Эти средства мэрия безвозмездно получила от правительства области. Сумма равна той, которую потратили на выполнение наказов избирателей в прошлом году.

— Эти средства пока не распределены. Ждем от вас предложений со списком объектов, — обратилась к депутатам Татьяна Григорова.

262 млн рублей предложено потратить на ранее начавшееся строительство инженерной инфраструктуры в районе Тракторного, 180 миллионов — на проект мэра Романа Ченцова по строительству парка аттракционов на «взлетке» за Нижним парком.

— Проект парка разработан. Сейчас он проходит государственную экспертизу. На первом этапе в этом году на эти 180 миллионов закуплены 11 аттракционов. Ранее мы выделили 34 миллиона на подводку к месту их установки электросетей. Еще 20 миллионов на реализацию проекта передал наш департамент культуры и туризма как сэкономленные средства, — сказала Светлана Сурмий.

Также члены комиссии проголосовали за выделение 90 млн рублей на проектно-изыскательские работы, необходимые для строительства пятого аэротенка на городских очистных, 8,9 миллиона — на реконструкцию самого маленького автомобильно-пешеходного моста на улице Октябрьской, 11 миллионов — на обеспечение средствами пожарной безопасности детских садов и школ, 6 миллионов — на вывоз старых автопокрышек с территории города.

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев попросил и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Стежина, во-первых, обеспечить оптимальную начальную максимальную цену контракта, во-вторых приоритетно убирать городскую территорию города, а не забирать оптом шины от шиномонтажек. У бизнеса должен быть собственный договор на их вывоз и утилизацию.

Также выяснилось, что на бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила 80 миллионов рублей. Эти средства, по словам Татьяны Григоровой, останутся в распоряжении департамента дорожного хозяйства и благоустройства в связи со значительной его недофинансированностью.
благоустройство
уборка города
аттракционы
бюджет
3
0
0
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алкан лтз
17 минут назад
Эти деньги растащат в ближайшее время! Завтра об них не кто не вспомнит!
Ответить
Пешеход
57 минут назад
Лучше бы это дорожное хозяйство потратило часть денег на асфальтовую дорожку между елецким и сырским, ходить там грязь месить надоело уже
Ответить
предлагаю
сегодня, 16:52
на всю сумму переложить тротуарную плитку в центре
Ответить
сегодня, 16:24
Не сэкономила, а не осуществляла работы по уборке и благоустройству городской среды.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить