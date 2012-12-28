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сегодня, 14:37
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В Липецком горсовете призывали Фонд капремонта пересесть с «Жигулей» на «БМВ»

С продукцией отечественного автопрома депутат Вера Урываева сравнила постоянно выходящие из строя лифты Щербинского завода.

Сегодня в Липецком горсовете снова говорили произведенных в подмосковной Щербинке лифтах, купленных ФКР для программы замены подъемников, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.

— В обслуживании нашей компании находятся 89 таких лифтов. С ними — много проблем, — сообщил членам депутатской комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию гендиректор ООО «Липецклифт» Юрий Сорокин.

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Проблему подтвердил заместитель председателя департамент ЖКХ мэрии Алексей Жидков. Он сказал об увеличении числа жалоб горожан на работу новых лифтов. Причин тому две. Первая — напряжение не по ГОСТу, которое попадает в многоквартирные дома от энергокомпаний. Вторая — сверхчувствительность электроники щербинских лифтов к скачкам напряжения.

Однако представитель липецкой дочки «Россетей», компании «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков сообщил, что не соответствие ГОСТу параметров электроснабжения носят единичный характер. И это — не голословное заявление, а данные мониторинга электроснабжения проблемных лифтов. ГОСТ позволяет подавать электричество потребителям с 10-процентным скачком напряжения, а произведенные в Подмосковье подъемники отключаются при малейшем отклонении от напряжения в 200 вольт:

— Таких проблем нет ни у какого другого производителя лифтов в России или Белоруссии. Нам это совершенно очевидно. Довести до идеала напряжение в многоквартирных домах мы не можем из-за неравномерной нагрузки на сеть бытовых потребителей.

Вячеслава Горчакова поддержал гендиректор компании «НовитЭн» Сергей Воробцов, заметивший, что считает нецелесообразным для ФКР покупать лифты Щербинского завода.

Недавно, в феврале, эту же тему обсуждали в городском департаменте ЖКХ. Там присутствовали как энергетики, так и руководители тех «управляшек», чьи дома попали в региональную программу капремонтов и замен лифтов. На совещании обсуждались, в том числе, дома на улицах Неделина, 30, Ильича, 38а, Меркулова, 51а, Доватора 4 и 4/1, Стаханова 20, 44 и 46, Циолковского 8/2, Депутатской, 53а, Хорошавина, 11а, Московской, 31, 60 лет СССР, 41, проспекте Победы, 27. В некоторых случаях проблемы были решены заменой существующего электрооборудования силами УК и ресурсных компаний. Тогда же региональному Фонду капремонта рекомендовали обратиться к поставщикам лифтового оборудования с рекламациями на его работу.

То есть проблема не нова. Ровно год назад заместитель руководителя Фонда капремонта Роман Сапрыкин сказал, что комплектующие подъемников Щербинский завод после санкций стал получать из Китая, но оно оказалось крайне чувствительным к перепадам напряжения — новые лифты останавливаются при первом же скачке в сетях. А недавно вице-мэр Липецка Павел Кузнецов предложил заменить «китайско-подмосковные» лифты на безотказные белорусские.

Сегодня от ФКР в горсовет пришла заместитель его руководителя Лилия Чернышова. Она сообщила, что недавно, 13 марта, глава региона Игорь Артамонов направил Щербинскому лифтовому заводу рекламацию на качество продукции. Скоро Фонд объявит торги еще на 60 лифтов, которые заменят в тех домах, жители которой перешли с индивидуального накопительного счета на капремонт на общий, так называемый котловой. Но не допустить к новым торгам Щербинский завод невозможно — ФАС расценит это как нарушение закона о конкуренции.

На помощь Лилии Чернышовой пришел заместитель руководителя Госжилинспекции Сергей Музалевских:

— Жалобы на подъемники этого производителя носят системный характер. Их много как раз по новым лифтам. Мы предлагаем Фонду капремонта прописывать в техническом задании к конкурсам такие технические характеристики, которые бы позволяли приобретать лифты, работающие без отключений при допустимых по ГОСТу положительных и отрицательных отклонениях до 10% от номинального напряжения в 220 вольт. Также мы предлагаем Фонду заменить в течение пятилетнего гарантийного срока всю проблемную электронику лифтов, чтобы потом, по истечении этого срока, это не стало головной болью жителей многоэтажек.

Депутаты поддержали это предложение.

— Прекратите закупать эти лифты! — обратился к Лилии Чернышовой депутат Алексей Харин. А его коллега Вера Урываева, как обычно, не удержалась от образного выражения: «Покупка некачественных лифтов похожа на то, как если бы я заказала за пять миллионов «БМВ», а мне бы прислали «Жигули»!

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев также поинтересовался, почему подрядчик ФКР, компания «Трансэнерго», обязавшаяся завершить монтаж 181 лифта до середины февраля 2025 года, а потом попросившая отсрочку до 15 марта, не сдержал слова? Почему еще не запущены 25 лифтов?

Ответа по существу от представителя компании Дамира Зианшина не было. Взамен было дано новое слово — к концу марта запустить все новые «одиночные» лифты, а к концу апреля — так называемые спарки, пассажирский и грузовой лифты в подъездах домов высотой более 10 этажей.

Управляющим компаниям было рекомендовано следить за правильной эксплуатацией внутридомовых электросетей, а ресурсным компаниям — оперативно реагировать на жалобы с перебоями электроснабжения. В свою очередь, директор УК «Городище» Татьяна Черных попросила ФКР включать в капремонт сразу и замену лифтов, чтобы лишний раз не нервировать жителей, как это случается, если такие работы проводят в разное время.

лифты
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Не назвали
11 минут назад
Есть ещё много адресов! Зыбыли в отчёт добавить? Живём сами в таком доме. ФКР каждый день икать должны!
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Опять
15 минут назад
Значительно! Замалчиваете о проблеме! Где Ворошилова 11? Замучились с июня по октябрь, жуть какая-та. Уверены ещё есть куча адресов!
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Р
29 минут назад
Что они не делают не идут дела трамвай не ездит,лифты не работают
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Мимопроходил
49 минут назад
Можно подумать, могилевские лифты прямо эталон качества, у старых каждый второй лифт медленно открывается и закрывается, так ещё до кучи и сама кабина может дергаться при прибытии на этаж, у новых бывает двери открываются сразу же после закрытия, да и также работают неторопливо
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