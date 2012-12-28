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Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
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Общество
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47 минут назад
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Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
Новая норма облегчит школьникам путь в профессию.
«Мы долго добивались включения региона в пилотный проект. Это важно для нашей области. Мы серьёзно пересмотрели программы среднего профессионального образования. Готовим специалистов по востребованным специальностям, сотрудничаем с предприятиями. Бизнес участвует в укреплении материальной базы колледжей и техникумов, студентам оплачивают практику и стажировку. И таких компаний всё больше. Рабочих мест много, нужны кадры. Уверен, что включение в пилотный проект сильно поможет региону», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
Глава Липецкой области поблагодарил за поддержку депутата Госдумы Татьяну Дьяконову — она, по его словам, многое сделала для включения региона в проект.
«Сегодня мы в Госдуме приняли закон об этом в третьем чтении с внесенной поправкой. Напомню, изначально в перечне значилось пять регионов, Липецкая область в нем не присутствовала. Подготовили с командой губернатора обоснования для участия в проекте, после чего я внесла поправку об этом (…)
Высокая оценка уровня образования в регионе, данная правительством РФ, мотивирует нас с командой губернатора Липецкой области еще больше сфокусироваться на этом направлении», — рассказала Татьяна Дьяконова.
В Липецкой области уже несколько лет выстраивается профориентационная схема «школа - колледжи – предприятия». Новая норма поможет молодым людям облегчить путь в профессию.
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