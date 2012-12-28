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47 минут назад
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Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ

Новая норма облегчит школьникам путь в профессию.

18 марта Госдума приняла закон о новом порядке итоговой аттестации девятиклассников. Эксперимент коснется Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области: в этих трёх субъектах поступающие в колледжи и техникумы девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам вместо четырёх — по русскому языку и математике.  

«Мы долго добивались включения региона в пилотный проект. Это важно для нашей области. Мы серьёзно пересмотрели программы среднего профессионального образования. Готовим специалистов по востребованным специальностям, сотрудничаем с предприятиями. Бизнес участвует в укреплении материальной базы колледжей и техникумов, студентам оплачивают практику и стажировку. И таких компаний всё больше. Рабочих мест много, нужны кадры. Уверен, что включение в пилотный проект сильно поможет региону», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Глава Липецкой области поблагодарил за поддержку депутата Госдумы Татьяну Дьяконову — она, по его словам, многое сделала для включения региона в проект.

«Сегодня мы в Госдуме приняли закон об этом в третьем чтении с внесенной поправкой. Напомню, изначально в перечне значилось пять регионов, Липецкая область в нем не присутствовала. Подготовили с командой губернатора обоснования для участия в проекте, после чего я внесла поправку об этом (…) 

Высокая оценка уровня образования в регионе, данная правительством РФ, мотивирует нас с командой губернатора Липецкой области еще больше сфокусироваться на этом направлении», — рассказала Татьяна Дьяконова.  

В Липецкой области уже несколько лет выстраивается профориентационная схема «школа - колледжи – предприятия». Новая норма поможет молодым людям облегчить путь в профессию.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Нервная мать
14 минут назад
Можно совсем ничему не учить. Так управлять проще. Еще моя начальница 20 лет назад говорила:''Умных не любят. Встревают они везде. Мешают дела делать только. " А тут закончил 9 классов да ПТУ 2 года, которые вернуть хотят. И все. Работник есть, а проблем с ним нет. Никто не мешает, никто не встревает.
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Где ????
38 минут назад
Горячая линия школьного образования ?
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