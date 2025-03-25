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Спорт
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11 минут назад
«Металлург» попросил побед у Бога
Перед стартом сезона футболисты отправились в паломничество.
В «Русский Иерусалим» уже много лет перед началом сезона или в особенно трудные моменты. Бывали случаи, когда «Металлург» буквально преображался после паломничеств. Так, в 2007 году команда никак не могла выиграть, а после визита к святым местам в Задонск в следующем матче одержала одну из самых крупных побед в своей истории над новомосковсим «Доном» - 8:1.
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Первую официальную игру-2025 «сталевары» проведут уже в эту субботу, 29 марта, в гостях у белгородского «Салюта». Любопытно, что место проведения матча до сих пор неизвестно: он может быть перенесён из Белгорода в Старый Оскол.
А в четверг, 27 марта, «Металлург» проведёт ещё одну важную встречу – со своими болельщиками. В 18:00 в пресс-центре Центрального стадиона на вопросы любителей футбола ответят руководители клуба Вадим Банных и Андрей Овчинников, главный тренер Дмитрий Бугаков и капитан команды Дмитрий Пахомов.
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