«Металлург» попросил побед у Бога

Перед стартом сезона футболисты отправились в паломничество.

В «Русский Иерусалим» уже много лет перед началом сезона или в особенно трудные моменты. Бывали случаи, когда «Металлург» буквально преображался после паломничеств. Так, в 2007 году команда никак не могла выиграть, а после визита к святым местам в Задонск в следующем матче одержала одну из самых крупных побед в своей истории над новомосковсим «Доном» - 8:1.









Лучший бомбардир команды прошлого сезона москвич Антон Рощин впервые в "Русском Иерусалиме". К слову, присоединяемся к поздравлениям полузащитника со вчерашним 20-летием

Липецкие футболисты совершили традиционную поездку в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь.Первую официальную игру-2025 «сталевары» проведут уже в эту субботу, 29 марта, в гостях у белгородского «Салюта». Любопытно, что место проведения матча до сих пор неизвестно: он может быть перенесён из Белгорода в Старый Оскол.А в четверг, 27 марта, «Металлург» проведёт ещё одну важную встречу – со своими болельщиками. В 18:00 в пресс-центре Центрального стадиона на вопросы любителей футбола ответят руководители клуба Вадим Банных и Андрей Овчинников, главный тренер Дмитрий Бугаков и капитан команды Дмитрий Пахомов.