Синоптики прогнозируют метель и дождь.

24 и 25 ноября южный циклон принесёт в Липецкую область умеренные, местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер местами усилится до 17 м/с. 26 ноября в тыловой части этого циклона похолодает, пройдёт небольшой снег.Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 ноября — от −1 до +1 градуса, что на 2 градуса выше нормы; 25 и 26 ноября — 3–4 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области облачно, сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами налипание мокрого снега. Ветер ночью восточный, днём западный, 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днём составит от +2 до −3 градусов.В Липецке облачно, сильные осадки в виде снега и мокрого снега, днём налипание мокрого снега. Ночью на улице от 0 до −2 градусов, днём — около 0.Самым тёплым этот день в Липецке стал в 2024 году: тогда термометры показывали +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений 24 ноября было в 1941 году — 18 градусов мороза.