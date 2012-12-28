В Липецкой области проснулись клещи: уже покусаны 33 человека

Напомним, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Клещевой энцефалит на территории Липецкой области не циркулирует.В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе трёх лабораторий: в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, в Липецком областном кожно-венерологическом диспансере.Не стоит забывать о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами. Обрабатывайте одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить на кожу, необходимо строго соблюдать инструкцию по применению. Заправляйте брюки в носки, водолазку – в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само - и взаимоосмотры для обнаружения клещей.Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить, как можно раньше, в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.