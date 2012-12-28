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Здоровье
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51 минуту назад
В Липецкой области проснулись клещи: уже покусаны 33 человека
Самый первый покус зарегистрирован 10 марта.
По данным на 17 марта, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 33 человека.
Например, вчера о присасывании клеща публично рассказала в своих соцсетях липецкий блогер Людмила Уваркина (дочь бывшего мэра Евгении Уваркиной).
Напомним, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Клещевой энцефалит на территории Липецкой области не циркулирует.
В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе трёх лабораторий: в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, в Липецком областном кожно-венерологическом диспансере.
Не стоит забывать о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами. Обрабатывайте одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить на кожу, необходимо строго соблюдать инструкцию по применению. Заправляйте брюки в носки, водолазку – в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само - и взаимоосмотры для обнаружения клещей.
Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить, как можно раньше, в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.
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