Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Происшествия
В Липецке объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Стоявший на кондиционере мужчина, приезжий из Мурманска, вернулся в квартиру
Происшествия
Мурманчанина, вылезшего в Липецке из окна на кондиционер, доставили в полицию
Происшествия
В Липецке утром поезд сбил мужчину
Происшествия
В Лев-Толстовском районе похоронили мобилизованного участника СВО
Общество
Сегодня в Липецке: грачи прилетели, главные признаки скорого увольнения
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
По встречной через две сплошные на красный свет
Общество
В Липецкой области сдуло остановку
Общество
Читать все
Два раза в одну реку: и. о. министра молодежной политики снова назначена Юлия Меркулова
Общество
По встречной через две сплошные на красный свет
Общество
В Лев-Толстовском районе похоронили мобилизованного участника СВО
Общество
Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!
Общество
48-летнего липчанина задержали в аэропорту Сургута: он пытался войти в кабину пилота самолёта
Происшествия
В Липецкой области сдуло остановку
Общество
11 человек пострадали в авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад
Здоровье
Поезд сбил 54-летнего мужчину
Общество
В Липецкой области проснулись клещи: уже покусаны 33 человека
Здоровье
Читать все
Здоровье
134
51 минуту назад

В Липецкой области проснулись клещи: уже покусаны 33 человека

Самый первый покус зарегистрирован 10 марта.

Липчан предупреждают о начале сезона активности клещей. По сообщению управления Роспотребнадзора по Липецкой области, первый покус клещом зарегистрирован 10 марта (в прошлом году он пришёлся на 21 марта).

По данным на 17 марта, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 33 человека.  

Например, вчера о присасывании клеща публично рассказала в своих соцсетях липецкий блогер Людмила Уваркина (дочь бывшего мэра Евгении Уваркиной). 

50CCA238-84FF-4663-A897-F349AA558E48.jpeg

F250F843-9EE0-4301-BD2F-BED956FE6E4A.jpeg

Напомним, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Клещевой энцефалит на территории Липецкой области не циркулирует.

В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе трёх лабораторий: в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, в Липецком областном кожно-венерологическом диспансере.

Не стоит забывать о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами. Обрабатывайте одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить на кожу, необходимо строго соблюдать инструкцию по применению. Заправляйте брюки в носки, водолазку – в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само - и взаимоосмотры для обнаружения клещей.

Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить, как можно раньше, в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.

клещи
0
0
2
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить