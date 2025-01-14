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Здоровье
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35 минут назад
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В Липецке число поликлиник сократят до двух
Весной в городе останутся всего две амбулатории — №1 и №4. Они вберут в себя все остальные поликлиники.
Поликлиника №1 вберет в себя поликлиники №1 на улице Советской, №2 на улице Петра Смородина и №5 на проспекте Победы. Предполагается, что главврачом этого юрлица станет Мария Гулевская, ныне главврач до сих пор находящейся в капремонте поликлиники на Советской.
Под зонтик поликлиники №4 попадет собственно эта амбулатория на улице Гагарина, поликлиника №7 на улице Меркулова и до сих пор не сданная в эксплуатацию поликлиника-новостройка в микрорайоне «Елецкий» (ее строительство должны были завершить к концу прошлого года). Главврачом этого юрлица могут назначить Игоря Волкорезова, возглавляющего 7-ю поликлинику.
Вся остальная сеть городских поликлиник как была, так и останется в составе трех больниц — скорой медицинской помощи, сокольской и тракторозаводской.
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