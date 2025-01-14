Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке создан прецедент: суд предписал снять кондиционер со стены многоэтажки
Общество
В Липецкой области задержаны 14 подозреваемых в мошенничестве с автостраховками
Происшествия
Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
Общество
«Что целый день чистит трактор на Водопьянова? Снега нет, только скребет асфальт»
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Общество
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Общество
На Воронежском шоссе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший
Общество
На проспекте Победы тушили автобус
Происшествия
Вертолет санавиации доставил в Липецке тяжелую пациентку из Усмани
Общество
Уроженец Казахстана устроил дебош в административном здании липецкой колонии №2
Общество
Читать все
Уроженец Казахстана устроил дебош в административном здании липецкой колонии №2
Общество
Сын легендарного футболиста забил невероятный гол Липецку
Спорт
В Липецке число поликлиник сократят до двух
Здоровье
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Общество
Вертолет санавиации доставил в Липецке тяжелую пациентку из Усмани
Общество
Липчанин пожаловался на бардак на улице 8 Марта
Общество
Сегодня в Липецке: Старый Новый Год, липчане просят разрешить брать на работу кошек и собак
Общество
Мебель и вещи горели в нежилом доме на улице Калинина
Общество
Водитель не удержал «Ниссан» на дороге: вместе с пассажиркой он оказался в больнице
Происшествия
У 34-летнего воловца нашли 4,5 килограмма конопли
Происшествия
Читать все
Здоровье
1028
35 минут назад
15

В Липецке число поликлиник сократят до двух

Весной в городе останутся всего две амбулатории — №1 и №4. Они вберут в себя все остальные поликлиники.

В облздраве подготовили документ, который оставляет в Липецке всего две поликлиники — №1 и №4. Но не стоит хвататься за сердце — оно у нас одно, а поликлиник будет даже больше, чем сейчас за счет введенной в строй новой, в микрорайоне «Елецкий». Просто в правительстве области решили оптимизировать поликлиническую сеть, слив все существующие в два юридических лица.

Поликлиника №1 вберет в себя поликлиники №1 на улице Советской, №2 на улице Петра Смородина и №5 на проспекте Победы. Предполагается, что главврачом этого юрлица станет Мария Гулевская, ныне главврач до сих пор находящейся в капремонте поликлиники на Советской.

6807cac5-f0a0-4bcf-b254-50849beb0690.jpg+2025-01-14-09.35.04+niz.jpg

Под зонтик поликлиники №4 попадет собственно эта амбулатория на улице Гагарина, поликлиника №7 на улице Меркулова и до сих пор не сданная в эксплуатацию поликлиника-новостройка в микрорайоне «Елецкий» (ее строительство должны были завершить к концу прошлого года). Главврачом этого юрлица могут назначить Игоря Волкорезова, возглавляющего 7-ю поликлинику. 

738121cc-d60d-4cfb-a251-73773caa1054.jpg+2025-01-14-09.35.04+niz.jpg

Вся остальная сеть городских поликлиник как была, так и останется в составе трех больниц — скорой медицинской помощи, сокольской и тракторозаводской.
поликлиника
4
3
5
1
2

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
вв
5 минут назад
А ОПТИМИЗАЦИЯ-это когда врачей и медсестёр не хватает,или когда болеть вдруг стали меньше ?))
Ответить
Даа
9 минут назад
В филиалах останутся только терапевты?
Ответить
Гостья
9 минут назад
Как только читаешь про отимизацию так сразу плеватся охота, как уже надоели эти оптимизаторы. Зато себя оптимизировоть не хотят министры местячковые.
Ответить
неадекв женщ со вкус
10 минут назад
Отличная идея. Надо её развить и объединить все регионы, пусть будет один мэр и один губернатор, я думаю, что этого хватит. Зато бюджет сэкономим.
Ответить
Сергей
11 минут назад
Всё время придумывают всякую бредятину, имитация своей работы.
Ответить
Ответ коммуниста
4 минуты назад
По телевизору про это говорят что у нас особый путь развития
Ответить
Житель
12 минут назад
Да зпчем они нужны ? Здоровы же все !
Ответить
Ник
12 минут назад
Отличный план. А еще лучше оставить одну поликлинику на всю область и оставить одного врача. Это верх оптимизации и экономия на налогах
Ответить
И так
13 минут назад
Во всем мире.
Ответить
И
14 минут назад
Когда открывается поликлиника на Елецком)?
Ответить
Лип
15 минут назад
Оптимизация это слово паразит, уже проходили, ничего хорошего для работников и пациентов не будет
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru