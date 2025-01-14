В Липецке число поликлиник сократят до двух

Весной в городе останутся всего две амбулатории — №1 и №4. Они вберут в себя все остальные поликлиники.

В облздраве подготовили документ, который оставляет в Липецке всего две поликлиники — №1 и №4. Но не стоит хвататься за сердце — оно у нас одно, а поликлиник будет даже больше, чем сейчас за счет введенной в строй новой, в микрорайоне «Елецкий». Просто в правительстве области решили оптимизировать поликлиническую сеть, слив все существующие в два юридических лица.Поликлиника №1 вберет в себя поликлиники №1 на улице Советской, №2 на улице Петра Смородина и №5 на проспекте Победы. Предполагается, что главврачом этого юрлица станет Мария Гулевская, ныне главврач до сих пор находящейся в капремонте поликлиники на Советской.Под зонтик поликлиники №4 попадет собственно эта амбулатория на улице Гагарина, поликлиника №7 на улице Меркулова и до сих пор не сданная в эксплуатацию поликлиника-новостройка в микрорайоне «Елецкий» (ее строительство должны были завершить к концу прошлого года). Главврачом этого юрлица могут назначить Игоря Волкорезова, возглавляющего 7-ю поликлинику.Вся остальная сеть городских поликлиник как была, так и останется в составе трех больниц — скорой медицинской помощи, сокольской и тракторозаводской.