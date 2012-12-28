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55 минут назад
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С отчисленной студентки медвуза взыскали 64 тысячи рублей

Ельчанка училась в университете по целевому направлению, но провалила сессию.

Елецкий городской суд рассмотрел иск Управления здравоохранения Липецкой области (со вчерашнего дня — уже Министерства здравоохранения Липецкой области) к отчисленной из Курского государственного медицинского университета студентки о взыскании денежных средств, неустойки и штрафа. Ельчанка училась в университете по целевому направлению, но провалила сессию.

«Между Управлением здравоохранения и ельчанкой был заключен договор о целевом обучении, в соответствии с которым она обязалась освоить образовательную программу специалитета в Курском государственном медицинском университете, успешно пройти государственную итоговую аттестацию и заключить трудовой договор с Елецкой городской больницей № 2, отработав там три года. В свою очередь Управление здравоохранения предоставляло девушке меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 1340 рублей и должно было организовать прохождение практики. Но студентка была отчислена в связи с неликвидированной в установленные сроки академической задолженностью», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

На банковский счёт студентки за период обучения было перечислено более 60 тысяч рублей. По договору в случае неисполнения обязательств девушка должна в течение трёх месяцев перечислить в бюджет Липецкой области выплаченную ей сумму, но отчисленная студентка этого не сделала.

В результате уже по решению суда с бывшей студентки в пользу Управления здравоохранения Липецкой области взысканы 60300 рублей, а в доход бюджета Ельца — государственная пошлина в 4000 рублей.
медицина
вуз
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Комментарии (3)

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Кузя
1 минуту назад
С 2022 стипендия от облздрава 6900. С кем поделили? А возмещение за само обучение она платила? Или это другой суд? Или она чьято протеже? Походу малойкровью за целевое отделалась
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...
25 минут назад
Вовремя убрали, а то неизвестно какая врач была, если учиться не захотела.
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щедро
42 минуты назад
1340 рублей стипендия. Странно, что она учиться не захотела.
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