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Общество
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55 минут назад
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С отчисленной студентки медвуза взыскали 64 тысячи рублей
Ельчанка училась в университете по целевому направлению, но провалила сессию.
«Между Управлением здравоохранения и ельчанкой был заключен договор о целевом обучении, в соответствии с которым она обязалась освоить образовательную программу специалитета в Курском государственном медицинском университете, успешно пройти государственную итоговую аттестацию и заключить трудовой договор с Елецкой городской больницей № 2, отработав там три года. В свою очередь Управление здравоохранения предоставляло девушке меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 1340 рублей и должно было организовать прохождение практики. Но студентка была отчислена в связи с неликвидированной в установленные сроки академической задолженностью», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
На банковский счёт студентки за период обучения было перечислено более 60 тысяч рублей. По договору в случае неисполнения обязательств девушка должна в течение трёх месяцев перечислить в бюджет Липецкой области выплаченную ей сумму, но отчисленная студентка этого не сделала.
В результате уже по решению суда с бывшей студентки в пользу Управления здравоохранения Липецкой области взысканы 60300 рублей, а в доход бюджета Ельца — государственная пошлина в 4000 рублей.
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