Началось: 18-летний электросамокатчик попал под автомобиль

Авария произошла на проспекте 60-летия СССР. Юноше понадобилась медицинская помощь.



В Липецке произошло первое в этом году ДТП с участием электросамоката: вчера около четырех часов дня на проспекте 60-летия СССР столкнулись 18-летний парень на самокате и автомобиль «Хендай» под управлением 62-летнего водителя. Юношу доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.26 марта на дорогах области пострадали еще два человека.В селе Куймань Лебедянского района 41-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель госпитализирован.Вечером в Липецке на проспекте 60-летия СССР столкнулись «Лада Веста» под управлением 42-летнего водителя и «Фольксваген» с 39-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала 6-летняя пассажирка «Фольксвагена» — девочку госпитализировали.