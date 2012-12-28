С утра на улице Московской — сотни мигрантов: иностранцы предпочитают живую очередь онлайн-записи
«Люди не умеют летать»: жители липецкого анклава требуют обеспечить проход к остановкам через железнодорожные пути
«Лучший контролер — совесть»: управление главного смотрителя Липецка призывает бережно относиться к укрытиям
«Люди не умеют летать»: жители липецкого анклава требуют обеспечить проход к остановкам через железнодорожные пути
Сегодня в Липецке: книги, которые помогут разбогатеть, и липчане с трудом узнают своих бабушек и дедушек
С утра на улице Московской — сотни мигрантов: иностранцы предпочитают живую очередь онлайн-записи
Происшествия
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29 минут назад
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Началось: 18-летний электросамокатчик попал под автомобиль
Авария произошла на проспекте 60-летия СССР. Юноше понадобилась медицинская помощь.
26 марта на дорогах области пострадали еще два человека.
В селе Куймань Лебедянского района 41-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель госпитализирован.
Вечером в Липецке на проспекте 60-летия СССР столкнулись «Лада Веста» под управлением 42-летнего водителя и «Фольксваген» с 39-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала 6-летняя пассажирка «Фольксвагена» — девочку госпитализировали.
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