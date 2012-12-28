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382
29 минут назад
2

Началось: 18-летний электросамокатчик попал под автомобиль

Авария произошла на проспекте 60-летия СССР. Юноше понадобилась медицинская помощь.

В Липецке произошло первое в этом году ДТП с участием электросамоката: вчера около четырех часов дня на проспекте 60-летия СССР столкнулись 18-летний парень на самокате и автомобиль «Хендай» под управлением 62-летнего водителя. Юношу доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

26 марта на дорогах области пострадали еще два человека.

В селе Куймань Лебедянского района 41-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель госпитализирован.

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Вечером в Липецке на проспекте 60-летия СССР столкнулись «Лада Веста» под управлением 42-летнего водителя и «Фольксваген» с 39-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала 6-летняя пассажирка «Фольксвагена» — девочку госпитализировали.

Авария
ДТП
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Комментарии (2)

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Да
4 минуты назад
Напишите подробнее про аварию с самокатом
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Вовчик.
5 минут назад
Началось. Мотоциклисты самокатчики. Автомобилисты не кончались. Будте все внимательны.
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