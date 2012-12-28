В новом парке развлечений установят 11 аттракционов для детей и взрослых

Масштабный проект будут воплощать в жизнь поэтапно: к осени этого года между Нижним парком и «взлеткой» проложат сеть пешеходных дорожек, смонтируют электросеть и установят аттракционы.

Незаурядный проект строительства в Липецке парка аттракционов, анонсированный главой города Романом Ченцовым сразу же после его вступления в должность, сегодня обсудили в Центре управления регионом участники стратегической сессии.Вернуть Нижнему парку его прежнюю славу как места семейного отдыха можно было просто смонтировав на прежнем месте аттракционы, которые были вывезены во время его реконструкции. Но этот вариант Роман Ченцов отверг сразу, ведь тогда любимый горожанами парк с вековыми деревьями нужно было снова превратить в строительную площадку. Поэтому глава Липецка принял лучший вариант: оставить как есть, тихой и спокойной, центральную часть парка, к которой уже привыкли липчане, а новые аттракционы вынести за так называемую взлетку или километровку, где раньше было ложе пруда петровских железоделательных заводов, заросшее самосевом.Проект нового, пока безымянного парка аттракционов сегодня впервые показали липчанам. Проект обсудили с общественниками, творческой молодежью, многодетными отцами и матерями и представителями бизнеса. В мэрии хотели таким образом учесть интересы разных групп для воплощения в жизнь нового общественного пространства, отвечающего запросам липчан.Роман Ченцов объяснил участникам сессии идею нового пространства: Липецку необходим парк семейного отдыха, в котором было интересно каждому. Мэр сообщил, что 11 аттракционов, заказанных администрацией города, доставят в мае. Далее начнется монтаж площадки под аттракционы, освещения, прокладка паутины пешеходных дорожек. Главе города хотелось бы увидеть первый этап создания парка развлечений уже к осени:— Второй этап строительства парка будет реализован в следующем году. В нем появятся зоны променада, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений. Невозможно, хотя и хотелось бы, сделать все сразу из-за больших объемов работ и солидных затрат на реализацию проекта. Смысл всего замысла — создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа, Зеленого острова с его спортивным ядром.Решение построить парк аттракционов за памятником народовольцам принято еще и потому, что не придется рубить вековые деревья, которые являются визиткой Нижнего. При этом те деревья, которые будут снесены, подрядчик обязательно компенсирует посадками новых. Цель — дать новое наполнение нынешней неухоженной территории, которая будет соединена с Нижним парком, пляжем и Зеленым островом. «Выбор этой территории не случаен: проект поможет сохранить исторический облик Нижнего парка и его инфраструктуру, вписать современные аттракционы в существующий ландшафт».— Мы все делаем для вас и вместе с вами! — на этих словах Роман Ченцов передал микрофон директору МАУК «Культурные пространства» Михаилу Степанову.Хозяин всех парков города представил собравшимся концепцию парка развлечений, в котором шесть аттракционов для детей в возрасте до 12 лет и пять для подростков и взрослых: «Невесомость», экстремальные горки «Временная петля», «Авиаприключения», «Полет над Липецком» и «Железный гигант» — аттракцион, на котором можно испытать чувство свободного падения. Михаил Степанов уверен, что возле каждого будет стоять очередь:— Самый популярный запрос в городской департамент культуры и туризма — вернуть в Нижний парк аттракционы. Липчанам не хватает парка Победы, где они в основном и сосредоточены. Знаете, сколько было продано билетов на несколько аттракционов, которые работали на прошедшей Масленице? Пять тысяч!Участников стратегической сессии разделили на несколько групп, предложив им высказываться по предложенной концепции, согласно которой новый парк будет состоять из нескольких локаций. Первая — променад. Эта локация будет начинаться сразу же от взлетки.С променада по сети дорожек можно будет попасть в ПетроСад — зону детских аттракционов и ЛипГрад — подростковых и взрослых развлечений. Между ними будет Слобода с торговыми рядами, фудкортом, аркадными играми и бесплатной детской площадкой «Мечта Петра», главным украшением которой будет остов деревянного парусного корабля конца XVII века.Именно наполнение Слободы больше всего и обсуждали.— В целом концепция рабочая. Все идеи в ней здравые. Прекрасно, что парк аттракционов будет в стороне от тихих аллей Нижнего парка. Но это пока первый подход к снаряду. Я бы отказался от деревянных пергол, теневых навесов, которые ни от солнца не защищают, ни от дождя. Навесы должны быть нормальные. Если они из металла, то прослужат 40-50 лет, а если предлагаемого поликарбоната, то его служба 10 лет максимум, — сказал один из участников обсуждения Павел Семенов,организатор фестивалей исторической реконструкции «Русборг», «Ладейное Поле», «СтрЕлец».Собравшимся понравилась предложенная мэрией единая историческая стилистика Слободы. Но отдельные замечания все же прозвучали. Например, было предложено ограничить вес машин, которые будут завозить в парк аттракционов все нужное для его функционирования, так как дорожки в нем будут выполнены в плитке (а может, лучше постелить асфальт?) С учетом того, что в парке будет много детей, в нем могли бы появиться мастер-классы для занятий разными ремеслами. Так как в парк будут приезжать иногородние, хорошо было бы продавать там липецкие сувениры. Но, к сожалению, даже те бизнесмены, которые этим занимаются, не смогли вспомнить ничего другого, кроме романовской игрушки и елецких кружев. В зоне фудкорда предлагалось продавать помимо еды еще и липецкие продукты: мороженое, минералку, квас.В общем, процесс создания парка развлечений пошел, если взять во внимание еще и то, что благодаря чат-боту @propark48bot к этому времени мэрия собрала порядка сотни идей его развития от неравнодушных горожан.