Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С утра на улице Московской — сотни мигрантов: иностранцы предпочитают живую очередь онлайн-записи
Общество
«Люди не умеют летать»: жители липецкого анклава требуют обеспечить проход к остановкам через железнодорожные пути
Общество
Порядок на кладбище наведут по решению суда
Общество
Комиссия центрального аппарата СК проверит работу липецкого Следкома за последние пять лет
Общество
13-летнего мальчика доставали из Каменного лога
Происшествия
«Лучший контролер — совесть»: управление главного смотрителя Липецка призывает бережно относиться к укрытиям
Общество
При проведении земляных работ нашли скелетированный труп
Происшествия
В Комсомольском пруду едва не утонул ребёнок: его спасли очевидцы
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
15-летнего подростка ранили ножом: он истекал кровью
Происшествия
Читать все
Строительство в излучине Воронежа на Центральном пляже продолжится
Общество
На спящего 14-летнего мальчика напал с ножом 70-летний дед
Происшествия
Секретный репортаж о лестнице в Каменном логу
Общество
В правительстве области появилась вакансия министра экономического развития
Общество
15-летнего подростка ранили ножом: он истекал кровью
Происшествия
Мэрия к апрелю согласует проект насыпи через лог вместо аварийного моста на Соколе
Общество
При проведении земляных работ нашли скелетированный труп
Происшествия
В новостройке у Петровского рынка вспыхнул пожар
Происшествия
На косметический ремонт и очистку памятников Липецк потратит 6,5 миллиона рублей
Общество
Два человека пострадали во время пожара в Ельце
Общество
Читать все
Общество
1026
сегодня, 12:52
9

Строительство в излучине Воронежа на Центральном пляже продолжится

Предприниматель Денис Шадрин сумел оспорить иск прокуратуры в суде.

В Правобережном районном суде Липецка закончилось слушание гражданского дела по иску прокуратуры к предпринимателю Денису Шадрину с требованием прекратить строительство кафе на Центральном пляже.





«Суд установил, что спорные сооружения не являются объектами капитального строительства, соответствуют разрешенному виду использования земельного участка, предоставленного ответчику на основании договора аренды и с учетом условий договора водопользования. Они не создают угрозу жизни и здоровью граждан и не наносят вред природным ресурсам. Данные сооружения не имеют ограждающих элементов, не препятствуют свободному доступу граждан к водному объекту, пользованию его береговой полосой для передвижения и пребывания около него, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств, а также для удовлетворения иных нужд (отдыха, туризма). С учетом изложенного, суд пришел к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения иска об устранении нарушений водоохранного законодательства». — сообщили GOROD48 в пресс-службе судебной системы Липецкой области, добавив, что решение не вступило в законную силу.

Напомним, эта история началась в первых числах мая 2024 года, когда в самом красивом месте Центрального пляжа — у излучины реки Воронеж началось строительство кафе. К делу подключилась прокуратура, посчитавшая, что стройка перекрывает доступ к водоему. Прокуратура потребовали снести построенное,  возбудила административное дело, и оштрафовала предпринимателя на 40 000 рублей. А потом через суд решила добиться прекращения стройки.
стройка. Центральный пляж
0
0
12
4
6

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
4 минуты назад
Интересно канализацию куда будут сливать? Наверно провели коммуникации как положено, прямиком в реку
Ответить
велосипедист
6 минут назад
всё на словах красиво. конечно ага. вот только машины будут тудя пердящие шумящие ехать. вечерами спокойно там не посидишь. будет музыка орать. "отдыхающие" там будут шуметь и вероятно не трезвые. мусор куда будут девать - непонятно. отходы куда будут девать - непонятно. вдоль пляжа уже беспрепятственно не пройти. надо обходить эти сараи. уединения никакого. надеюсь провалится этот "проект". ещё эти аттракционы, жесть. где в тишине на природе отдохнуть то?
Ответить
123
6 минут назад
Надо на лысом острове небоскреб построить этажей на 40 и торговый центр с пивнушками
Ответить
23 минуты назад
От городского пляжа, как впрочем и от Нижнего парка в скором времени останутся одни названия. Как пример - Петровский пруд.
Ответить
смех
43 минуты назад
Тогда и 25-ти этажка не будет ---не препятствовать свободному доступу граждан к водному объекту, --- взял её да обошёл . Вердикт . ЖК Пляж ! 25 этажей !
Ответить
смех
45 минут назад
Коричневый сарай и трубы для тенов , --не препятствуют свободному доступу граждан к водному объекту, -- тогда я паровоз !
Ответить
Мда уж
47 минут назад
То стройка Турист -2 , теперь пляж. Прокуратура , как много в этом слове !
Ответить
Дура лекс
сегодня, 13:04
В соответствии со ст. 6 ВК РФ нельзя строить здания или любые иные сооружения на территории 20-метровой береговой полосе от кромки воды
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 13:03
Правильно все,Народ годами там отдыхал,дно там хорошее,нет глубины сразу,подход ровный,а тут бац-и никому не мешает. Наливайка у воды.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить