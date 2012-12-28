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Общество
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сегодня, 12:52
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Строительство в излучине Воронежа на Центральном пляже продолжится
Предприниматель Денис Шадрин сумел оспорить иск прокуратуры в суде.
«Суд установил, что спорные сооружения не являются объектами капитального строительства, соответствуют разрешенному виду использования земельного участка, предоставленного ответчику на основании договора аренды и с учетом условий договора водопользования. Они не создают угрозу жизни и здоровью граждан и не наносят вред природным ресурсам. Данные сооружения не имеют ограждающих элементов, не препятствуют свободному доступу граждан к водному объекту, пользованию его береговой полосой для передвижения и пребывания около него, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств, а также для удовлетворения иных нужд (отдыха, туризма). С учетом изложенного, суд пришел к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения иска об устранении нарушений водоохранного законодательства». — сообщили GOROD48 в пресс-службе судебной системы Липецкой области, добавив, что решение не вступило в законную силу.
Напомним, эта история началась в первых числах мая 2024 года, когда в самом красивом месте Центрального пляжа — у излучины реки Воронеж началось строительство кафе. К делу подключилась прокуратура, посчитавшая, что стройка перекрывает доступ к водоему. Прокуратура потребовали снести построенное, возбудила административное дело, и оштрафовала предпринимателя на 40 000 рублей. А потом через суд решила добиться прекращения стройки.
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