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сегодня, 10:03
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Клещами покусаны уже 66 человек
Среди пострадавших 29 детей.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории доставлены для исследования 63 клеща, из них 12 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, шесть — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, один — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. Вирус клещевого энцефалита в Липецкой области не циркулирует.
В 10,6% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 88% случаев — на территории домов и приусадебных участков.
Сдать клещей для исследований на зараженность возбудителями можно в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу, в Липецкий областной кожно-венерологический диспансер.
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