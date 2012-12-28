Клещами покусаны уже 66 человек

Среди пострадавших 29 детей.

По состоянию на 27 марта с укусами клещей к врачам обратилось 66 человек. Среди них 29 детей (46%).Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории доставлены для исследования 63 клеща, из них 12 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, шесть — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, один — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. Вирус клещевого энцефалита в Липецкой области не циркулирует.В 10,6% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 88% случаев — на территории домов и приусадебных участков.Сдать клещей для исследований на зараженность возбудителями можно в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу, в Липецкий областной кожно-венерологический диспансер.