Сегодня в Липецке: общегородской субботник, чёрные кредиторы, кризис кризисом, а слишком умных на работу не берут
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Общество
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сегодня, 16:00
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В Липецке необычайно рано начались весенние субботники
В первом из них участвовали полторы тысячи горожан. Сегодня они убирали 19 участков улиц и общественных пространств, а также мыли автобусные остановки.
Заранее через свой Telegram-канал мэрия сообщила, что первый из них пройдет 13 марта в 12:00. «Приглашаем Вас принять участие, и навести порядок в нашем любимом городе — мешки и перчатки вам выдадут на месте». Из предложенных 20 мест уборки липчане могли выбрать ближайшее к работе или дому. В итоге, как сообщил GOROD48 глава города Роман Ченцов, на субботник пришли полторы тысячи человек. Они убирали 20 красных линий улиц разных районов: Сокола, Новолипецка, локаций у железнодорожного вокзала, в центре города. Основными участниками субботника стали чиновники, члены общественного самоуправления, студенты и старшеклассники.
Сам мэр решил присоединиться к молодежи — ученикам 46-й школы и студентам липецкого филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации, которые пришли в сквер Маркова.
Этот небольшой парк за областным Центром культуры, народного творчества и кино был благоустроен в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В нем появились пешеходные дорожки в плитке, освещение, две детские площадки, зона для занятий спортом и место для выгула собак. Сейчас, после зимы, парк выглядит, конечно, непрезентабельно, так как весь покрыт слоем опавшей листвы. Ее-то и нужно было «грабить», как называл процесс уборки липецкий губернатор Олег Королев.
К приезду мэра два сотрудника муниципального Центра развития территории ремонтировали оборванные цепи качелей детской площадки, а школьники и студенты нехотя разбирали метелки, лопаты и грабли.
— Поделите всех на группы, выделите каждой участок, скажите: «Убрали — свободны!» — дал наставление Роман Ченцов куратору уборки сквера, заместителю председателя городского департамента образования Вячеславу Погорелову.
Так и сделали.
— Осилим? — спросил Ченцов у подростков и студентов.
— Осилим! — сказали те.
Как оказалось, многие умели держать в руках грабли и метлы. Сам мэр надел предложенные ему перчатки и с удовольствием взялся за лопату, закидывая собранную с детской площадки листву в мешки.
— Все молодцы! Но только ими надо руководить, чтобы они знали свой фронт работ и что делать! — резюмировал глава города.
студентки попросили мэра сделать с ними фото
за всем происходящим внимательно следил человек в черном
Понятно, что за один субботник город не убрать. Поэтому мэрия запускает проект «Зеленый Липецк: Чистота Вместе», к которому призывают присоединится липчан, управляющие компании, организации, бизнес. По мнению мэра, в общее дело важен индивидуальный вклад как можно большего числа горожан:
— Надо прививать культуру общего бережного отношения к городу. Рад, что меня слышат. Всем нужно проникнутся мысль, что Липецк — наш общий дом, что мы все — члены одной большой семьи.
Конечно, первыми за наведение чистоты взялось специализированное муниципальное «Управление благоустройства Липецка». Еще на прошлой неделе на предприятии почти всю технику переоборудовали под летнюю уборку. Дворники и грузчики стали вычищать зимнюю грязь, скопившуюся у бордюров и дорожного ограждения. На дорогах появились пылесосы-«Бродвеи». Улицы стали мыть с помощью малой коммунальной техники.
Сегодня, кстати, студенты того же Финансового университета стали помощниками Александра Кретова, водителя коммунальной машины на базе «УАЗа» под мультяшным названием «Чистик». Водитель мыл стеклянные остановки водой под давлением, а студенты смывали с них грязь щетками, счищали объявления и клей скребками.
— Пока остановки мы просто вымоем, а позже уже наши сотрудники очистят их от следов краски и фломастеров специальными растворителями, — говорит Кретов.
Как пишет телеграм-канал мэрии, студенты вымыли остановки на площади Победы, улицах Советской, Максима Горького, Юных Натуралистов, Доватора, Буденного. Всего сегодня они привели в порядок 30 павильонов.
В Липецке — 360 остановок. Как показывает практика, к 1 мая их все успевают отмыть и отремонтировать.
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