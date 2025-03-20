Герман Греф: «Это шедевр»

В историческом здании на Зегеля заработала «Школа 21».

В одном из самых красивых исторических зданий Липецка на Зегеля, 1 торжественно открыли «Школу 21» — школу цифровых технологий от Сбера. Получить востребованную ИT-профессию в ней можно совершенно бесплатно.Гостей и первых участников школы встречал интерактивный помощник Лили.— Хорошо, что я цифровая, а то бы уже ладошки вспотели… — Шутила Лили, начиная экскурсию: «На втором этаже находятся три кластера...»Вспотеть ладошки здесь могут как минимум из-за впечатлений от размаха здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Только представьте: конференц-зал длиной 30 метров и с высотой потолка в 7,7 метра! Когда-то в этом зале проходили балы.За время ремонта здания строители сделали невозможное — гармонично совместили дореволюционную красоту и современный комфорт.Здание на улице Зегеля изначально было построено как учебное заведение: в 1911 году в нем располагалось реальное училище, потом базировались филиал Московского института стали и сплавов, ЛГТУ. Теперь в уникальном кампусе из красного кирпича будут создавать цифровое будущее страны и готовить специалистов самых разных ИT-профессий.— Открытие «Школы 21» — знаковое событие для всего региона. Когда мы сюда пришли — здесь были развалины. Огромными трудами всё создавалось. При этом знаковые черты объекта культурного наследия отреставрированы, сохранены и приумножены, — сказал губернатор Игорь Артамонов.Липецкая «Школа 21» — уже шестнадцатая в стране по счёту. Открывать самое необычное и впечатляющее здание «Школы 21» в Липецк приехал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, главные отличительные черты этого кампуса — то, что в нём есть душа и сердце.– В Липецке мы открываем уже 16-ю "Школу 21" в России. Кампус основан на самых современных технологиях — и, главное, в нём есть душа и сердце.Одна из базовых особенностей нашей "Школы 21" — бесплатность обучения. Нет никаких барьеров, чтобы талантливые ребята из самых далёких населённых пунктов могли приехать и получить здесь лучшее в мире образование. У нас нет никаких ограничений и по возрасту, самому старшему абитуриенту школы в Липецке — 58 лет. "Школа 21" готовит уникальных специалистов по широкому спектру направлений, который мы продолжаем расширять, поэтому выпускники школы в среднем делают карьеру в 2,3 раза быстрее, чем выпускники других вузов.Большое спасибо губернатору области Игорю Георгиевичу Артамонову и его команде, строителям и всей команде Сбера, которая участвовала в открытии кампуса. А ребятам желаю здоровья и уверенности в себе. Не сдавайтесь, жизнестойкость — одна из самых важных вещей. Если сегодня вы здесь, значит вы очень мотивированные люди. Будьте уверены в себе — и удача будет с вами».На обучение в «Школу 21» в Липецке было подано 2 857 заявок. Для поступления в школу необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти две игры на память и логику. Те, кто успешно справился с тестовыми заданиями — 240 человек в возрасте от 18 и старше попали в финальный отборочный этап — 26-дневный «бассейн». Участники интенсива приходят в кампус и уже там выполняют все задания.Из особенностей липецкого набора в «Школу 21» — большое количество девушек (33%). Средний возраст участников — 31 год, а самому старшему — 58 лет. Но в «Школе 21» учились и люди постарше: самому возрастному было 63 года. Начать жизнь заново, сменить профессию и исполнить мечту никогда не поздно!Уже с понедельника, 17 марта, участники приступили к обучению. Окна в здании на Зегеля теперь горят и ночью: кампус «Школы 21» открыт круглосуточно. В распоряжении участников — комфортабельные кластеры с компьютером, переговорные, конференц-зал, кафе и многочисленные зоны отдыха, где можно переключиться и поиграть в настольный теннис или даже в PlayStation.Коллектив школы совсем небольшой — 15 человек. Преподавателей как таковых здесь нет, а в основе обучения лежит методика, которая называется «равный равному». Авторами этой концепции были ещё великие советские педагоги, а её суть заключается в том, что знания передаются не сверху вниз, а по горизонтали. То есть участники учатся друг у друга: в случае со «Школой 21» смотрят небольшие видеоуроки и слушают лекции, после чего вместе решают поставленные задачи. А если не получается — гуглят, спрашивают подсказки у искусственного интеллекта или у соседа. Так участники заодно прокачивают мягкие навыки — способность эффективно вести коммуникацию, взаимодействовать и работать в команде.Как отметил Герман Греф, такая методология имеет плюсы. Материал лучше усваивается, увеличивается скорость донесения знаний. А коллаборации с ведущими компаниями позволяют готовить востребованных цифровых инженеров с актуальными знаниями в своей сфере.«Школа 21» обучает самым востребованным и современным ИТ-профессиям. Но в Липецке пошли ещё дальше — жители области смогут поступить на онлайн-программы Нетологии, которые включают в себя образовательный модуль «Школы 21». Им будут доступны совместные программы бакалавриата Нетологии с Высшей школой экономики, Финансовым университетом при Правительстве РФ и Тюменским государственным университетом. Участники всех программ будут иметь возможность на протяжении всего обучения посещать липецкий кампус, где смогут получить дополнительные цифровые навыки и стать частью ИТ-сообщества.По словам директора «Школы 21» Александра Федякова, с липецким кампусом начинаются новые вехи в жизни «Школы 21». После прохождения «бассейна» можно будет сразу выбрать будущую профессию, причём не только в сфере разработки с глубоким знанием языка программирования, но и набирающие популярность специальности, связанные с системным анализом и кибербезопасностью.— Формирование квалифицированного заказчика, который умеет запрос клиента перевести на язык цифры, становится всё более востребованным, — отметил Александр Федяков.По некоторым таким профессиям время подготовки составляет всего около года. В школе также будут давать короткие курсы, когда можно параллельно погружаться в те профессии, которые могут вам быть интересны помимо основного образовательного трека.Участники первого «бассейна» — люди самого разного возраста и профессий. Владимиру Гоняеву 26 лет. В сфере ИT он уже работал — старшим инженером на ОЭЗ «Липецк». Сейчас взял на месяц учебный отпуск и решил попробовать себя в «Школе 21». На предприятии к такой инициативе отнеслись отлично — ведь сотрудник повышает свою квалификацию.— Всё супер! Этапы были несложные — на логику, в принципе, каждому под силу их пройти. В «бассейне» уже тяжелее. Но на первоначальном этапе знания тоже нужны самые базовые, на уровне — как устроен компьютер. Остальное зависит уже от тебя: есть видеоуроки, лекции, можно использовать другие ресурсы — было бы желание учиться и двигаться вперёд. Я здесь уже четвёртый день провожу по 9-10 часов. А вообще корпус открыт и ночью, можно приходить в любое время. И ведь приходят! Я сейчас выполняю уже третий проект на языке С. Нахожусь на финальной стадии. Сама «Школа 21» очень впечатляет своим размахом! — поделился впечатлениями Владимир Гоняев.Алине Шуваевой 36 лет. По образованию она технолог пищевого производства. Работала на птицефабрике, инженером-химиком. Есть муж и двое детей — пятилетняя дочь и сын-первоклассник. Но семья и маленькие дети — учёбе не помеха, особенно когда есть цель.— Как и большинство девчонок, во время декрета я стала искать удалённую работу и увлеклась дизайном и созданием сайтов. Купила курсы и начала делать сайты с помощью конструкторов — таких, как «Tilda» и другие. Училась онлайн. А тут появилась возможность прийти офлайн, увидеть реальных людей из ИT-сферы. Но главное — мне захотелось познакомиться с кодом, чтобы делать сайты не только на конструкторах! Сейчас много непонятного, но учиться очень интересно. И атмосфера здесь замечательная! Приезжаю по два раза в день. Вчера второй раз училась с 6 до 10 вечера, а есть и настолько увлечённые ребята, которые не уходят отсюда сутками, но спать тут нельзя — они всё время занимались, — рассказала Алина Шуваева.Владиславу Волокитину 24 года. Образование средне-специальное и связано с гидравликой. До «Школы 21» Владислав искал себя — работал риэлтором, компьютерным мастером. Теперь собирается переквалифицироваться в программисты.— Всё предельно понятно. Учиться нравится. Цель — понимать код и сменить сферу деятельности, — признался Владислав.Напутственные слова участникам четырёхнедельного «заплыва» в липецком «бассейне» прислали ребята из других кампусов «Школы 21». Они советовали оставлять девять минут для разминки и кофе, развивать в себе шестое чувство, перепроверять код пять раз перед отправкой задания и не забывать про точки, желали чувствовать себя как рыба в воде уже на девятый день «бассейна». А главное — обрести знания, друзей и клёвую работу!Кстати, учиться в школе можно и без отрыва от производства, ведь прийти в кампус можно в любое время дня и ночи, но самая эффективная и популярная у участников схема — потратить на прохождение 26-дневного «бассейна» свой отпуск или студенческие каникулы.Открытие «Школы 21» — очередной важный этап в развитии ИT-образования в Липецкой области. До этого в регионе был сделан акцент на развитие его начального и средне-технического звена. В Липецкой области работают многочисленные ИT-кубы и ИT-биты, «Кванториум» и «Мобильный Кванториум», молодёжные ИT-центры в возрождённом лагере «Прометей» и при ЛГТУ. Появление «Школы 21» — ещё один логичный и долгожданный этап проводимой в субъекте работы по цифровизации. Грамотные, квалифицированные ИT-специалисты нужны региону. Уже сейчас Липецкая область входит в топ-10 субъектов России по уровню цифровой зрелости. Дальше — больше.