Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Там будет скоро душегубка»!
Общество
В пруду села Мокрое рыбаки обнаружили массовый замор рыбы
Общество
В сарае нашли труп
Происшествия
В Липецком горсовете призывали Фонд капремонта пересесть с «Жигулей» на «БМВ»
Общество
В Липецкой области подорожал бензин, но подешевело дизтопливо
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Травмированной на скейтплощадке 13-летней девочке выплатят 550 000 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитый беспилотник, незрячий в логу и как поймать счастье
Общество
Следком передал в суд уголовное дело о краже 16 машин со штрафстоянки судебных приставов
Происшествия
В Подмосковье за убийство 16-летней давности задержан житель Липецкой области
Происшествия
Читать все
Герман Греф: «Это шедевр»
Общество
Травмированной на скейтплощадке 13-летней девочке выплатят 550 000 рублей
Происшествия
Полицейские кинологи работали у «Памятника Чернобыльцам»
Происшествия
На Зое «Мазда» ударила по коленям пешехода и скрылась с места ДТП
Происшествия
Сегодня в Липецке: путешествия души после смерти, почему начальники боятся увольнять бездарей
Общество
Липецкая вечЁрка: сбитый беспилотник, незрячий в логу и как поймать счастье
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
32-летний и 35-летний ельчане избили пенсионера за отказ их подвезти
Происшествия
40-летняя липчанка заплатила мошенникам за улучшение персонажа в «Роблакс» 90 000 рублей
Происшествия
Пожарные обнаружили труп мужчины у горящей кучи мусора
Происшествия
Читать все
Общество
1521
сегодня, 10:14
13

Герман Греф: «Это шедевр»

В историческом здании на Зегеля заработала «Школа 21».

В одном из самых красивых исторических зданий Липецка на Зегеля, 1 торжественно открыли «Школу 21» — школу цифровых технологий от Сбера. Получить востребованную ИT-профессию в ней можно совершенно бесплатно.

IMG_20250320_131124_690.jpg

Гостей и первых участников школы встречал интерактивный помощник Лили.

IMG_6122.jpg

— Хорошо, что я цифровая, а то бы уже ладошки вспотели… — Шутила Лили, начиная экскурсию: «На втором этаже находятся три кластера...»

WhatsApp Image 2025-03-20 at 16.07.11.jpeg

Вспотеть ладошки здесь могут как минимум из-за впечатлений от размаха здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Только представьте: конференц-зал длиной 30 метров и с высотой потолка в 7,7 метра! Когда-то в этом зале проходили балы.

WhatsApp Image 2025-03-20 at 16.07.45.jpeg

За время ремонта здания строители сделали невозможное — гармонично совместили дореволюционную красоту и современный комфорт.

Здание на улице Зегеля изначально было построено как учебное заведение: в 1911 году в нем располагалось реальное училище, потом базировались филиал Московского института стали и сплавов, ЛГТУ. Теперь в уникальном кампусе из красного кирпича будут создавать цифровое будущее страны и готовить специалистов самых разных ИT-профессий.

WhatsApp Image 2025-03-20 at 15.55.36.jpeg

— Открытие «Школы 21» — знаковое событие для всего региона. Когда мы сюда пришли — здесь были развалины. Огромными трудами всё создавалось. При этом знаковые черты объекта культурного наследия отреставрированы, сохранены и приумножены, — сказал губернатор Игорь Артамонов.

Липецкая «Школа 21» — уже шестнадцатая в стране по счёту. Открывать самое необычное и впечатляющее здание «Школы 21» в Липецк приехал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, главные отличительные черты этого кампуса — то, что в нём есть душа и сердце.

– В Липецке мы открываем уже 16-ю "Школу 21" в России. Кампус основан на самых современных технологиях — и, главное, в нём есть душа и сердце.

Одна из базовых особенностей нашей "Школы 21" — бесплатность обучения. Нет никаких барьеров, чтобы талантливые ребята из самых далёких населённых пунктов могли приехать и получить здесь лучшее в мире образование. У нас нет никаких ограничений и по возрасту, самому старшему абитуриенту школы в Липецке — 58 лет. "Школа 21" готовит уникальных специалистов по широкому спектру направлений, который мы продолжаем расширять, поэтому выпускники школы в среднем делают карьеру в 2,3 раза быстрее, чем выпускники других вузов.

Большое спасибо губернатору области Игорю Георгиевичу Артамонову и его команде, строителям и всей команде Сбера, которая участвовала в открытии кампуса. А ребятам желаю здоровья и уверенности в себе. Не сдавайтесь, жизнестойкость — одна из самых важных вещей. Если сегодня вы здесь, значит вы очень мотивированные люди. Будьте уверены в себе — и удача будет с вами».

photo_2025-03-20_14-58-53.jpg

На обучение в «Школу 21» в Липецке было подано 2 857 заявок. Для поступления в школу необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти две игры на память и логику. Те, кто успешно справился с тестовыми заданиями — 240 человек в возрасте от 18 и старше попали в финальный отборочный этап — 26-дневный «бассейн». Участники интенсива приходят в кампус и уже там выполняют все задания.

Из особенностей липецкого набора в «Школу 21» — большое количество девушек (33%). Средний возраст участников — 31 год, а самому старшему — 58 лет. Но в «Школе 21» учились и люди постарше: самому возрастному было 63 года. Начать жизнь заново, сменить профессию и исполнить мечту никогда не поздно!

Уже с понедельника, 17 марта, участники приступили к обучению. Окна в здании на Зегеля теперь горят и ночью: кампус «Школы 21» открыт круглосуточно. В распоряжении участников — комфортабельные кластеры с компьютером, переговорные, конференц-зал, кафе и многочисленные зоны отдыха, где можно переключиться и поиграть в настольный теннис или даже в PlayStation.

Коллектив школы совсем небольшой — 15 человек. Преподавателей как таковых здесь нет, а в основе обучения лежит методика, которая называется «равный равному». Авторами этой концепции были ещё великие советские педагоги, а её суть заключается в том, что знания передаются не сверху вниз, а по горизонтали. То есть участники учатся друг у друга: в случае со «Школой 21» смотрят небольшие видеоуроки и слушают лекции, после чего вместе решают поставленные задачи. А если не получается — гуглят, спрашивают подсказки у искусственного интеллекта или у соседа. Так участники заодно прокачивают мягкие навыки — способность эффективно вести коммуникацию, взаимодействовать и работать в команде.

WhatsApp Image 2025-03-20 at 16.14.03.jpeg

Как отметил Герман Греф, такая методология имеет плюсы. Материал лучше усваивается, увеличивается скорость донесения знаний. А коллаборации с ведущими компаниями позволяют готовить востребованных цифровых инженеров с актуальными знаниями в своей сфере.

«Школа 21» обучает самым востребованным и современным ИТ-профессиям. Но в Липецке пошли ещё дальше — жители области смогут поступить на онлайн-программы Нетологии, которые включают в себя образовательный модуль «Школы 21». Им будут доступны совместные программы бакалавриата Нетологии с Высшей школой экономики, Финансовым университетом при Правительстве РФ и Тюменским государственным университетом. Участники всех программ будут иметь возможность на протяжении всего обучения посещать липецкий кампус, где смогут получить дополнительные цифровые навыки и стать частью ИТ-сообщества.

WhatsApp Image 2025-03-20 at 16.05.48.jpeg

По словам директора «Школы 21» Александра Федякова, с липецким кампусом начинаются новые вехи в жизни «Школы 21». После прохождения «бассейна» можно будет сразу выбрать будущую профессию, причём не только в сфере разработки с глубоким знанием языка программирования, но и набирающие популярность специальности, связанные с системным анализом и кибербезопасностью.

— Формирование квалифицированного заказчика, который умеет запрос клиента перевести на язык цифры, становится всё более востребованным, — отметил Александр Федяков.

По некоторым таким профессиям время подготовки составляет всего около года. В школе также будут давать короткие курсы, когда можно параллельно погружаться в те профессии, которые могут вам быть интересны помимо основного образовательного трека.

Участники первого «бассейна» — люди самого разного возраста и профессий. Владимиру Гоняеву 26 лет. В сфере ИT он уже работал — старшим инженером на ОЭЗ «Липецк». Сейчас взял на месяц учебный отпуск и решил попробовать себя в «Школе 21». На предприятии к такой инициативе отнеслись отлично — ведь сотрудник повышает свою квалификацию.

WhatsApp Image 2025-03-20 at 16.13.05.jpeg

— Всё супер! Этапы были несложные — на логику, в принципе, каждому под силу их пройти. В «бассейне» уже тяжелее. Но на первоначальном этапе знания тоже нужны самые базовые, на уровне — как устроен компьютер. Остальное зависит уже от тебя: есть видеоуроки, лекции, можно использовать другие ресурсы — было бы желание учиться и двигаться вперёд. Я здесь уже четвёртый день провожу по 9-10 часов. А вообще корпус открыт и ночью, можно приходить в любое время. И ведь приходят! Я сейчас выполняю уже третий проект на языке С. Нахожусь на финальной стадии. Сама «Школа 21» очень впечатляет своим размахом! — поделился впечатлениями Владимир Гоняев.

Алине Шуваевой 36 лет. По образованию она технолог пищевого производства. Работала на птицефабрике, инженером-химиком. Есть муж и двое детей — пятилетняя дочь и сын-первоклассник. Но семья и маленькие дети — учёбе не помеха, особенно когда есть цель.

WhatsApp Image 2025-03-20 at 16.12.27.jpeg

— Как и большинство девчонок, во время декрета я стала искать удалённую работу и увлеклась дизайном и созданием сайтов. Купила курсы и начала делать сайты с помощью конструкторов — таких, как «Tilda» и другие. Училась онлайн. А тут появилась возможность прийти офлайн, увидеть реальных людей из ИT-сферы. Но главное — мне захотелось познакомиться с кодом, чтобы делать сайты не только на конструкторах! Сейчас много непонятного, но учиться очень интересно. И атмосфера здесь замечательная! Приезжаю по два раза в день. Вчера второй раз училась с 6 до 10 вечера, а есть и настолько увлечённые ребята, которые не уходят отсюда сутками, но спать тут нельзя — они всё время занимались, — рассказала Алина Шуваева.

Владиславу Волокитину 24 года. Образование средне-специальное и связано с гидравликой. До «Школы 21» Владислав искал себя — работал риэлтором, компьютерным мастером. Теперь собирается переквалифицироваться в программисты.

— Всё предельно понятно. Учиться нравится. Цель — понимать код и сменить сферу деятельности, — признался Владислав.

Напутственные слова участникам четырёхнедельного «заплыва» в липецком «бассейне» прислали ребята из других кампусов «Школы 21». Они советовали оставлять девять минут для разминки и кофе, развивать в себе шестое чувство, перепроверять код пять раз перед отправкой задания и не забывать про точки, желали чувствовать себя как рыба в воде уже на девятый день «бассейна». А главное — обрести знания, друзей и клёвую работу!

Кстати, учиться в школе можно и без отрыва от производства, ведь прийти в кампус можно в любое время дня и ночи, но самая эффективная и популярная у участников схема — потратить на прохождение 26-дневного «бассейна» свой отпуск или студенческие каникулы.

Открытие «Школы 21» — очередной важный этап в развитии ИT-образования в Липецкой области. До этого в регионе был сделан акцент на развитие его начального и средне-технического звена. В Липецкой области работают многочисленные ИT-кубы и ИT-биты, «Кванториум» и «Мобильный Кванториум», молодёжные ИT-центры в возрождённом лагере «Прометей» и при ЛГТУ. Появление «Школы 21» — ещё один логичный и долгожданный этап проводимой в субъекте работы по цифровизации. Грамотные, квалифицированные ИT-специалисты нужны региону. Уже сейчас Липецкая область входит в топ-10 субъектов России по уровню цифровой зрелости. Дальше — больше.
Школа 21
образование
13
0
0
8
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГОСТЬ53
5 минут назад
Не забцдьте, граждане, что вы русские , а то маловато русских -то слов, а коллаборация- это сотрудничество. Да, действительно, понты да показуха пока что...
Ответить
q
13 минут назад
Очередной центр решительных корпоративов.
Ответить
Кв48
22 минуты назад
Были развалины, крепкое здание только со двора стяжками двухтавровами стены усилилены. Я там начинал учиться в ЛФ МИСиС. А ещё во во время ВОВ там был госпиталь.
Ответить
Школа геймеров
28 минут назад
C сайта школы : " Обучение напоминает игру. Нужно придерживаться правил, прокачивать навыки, зарабатывать опыт и внутреннюю валюту, участвовать в турнирах и повышать свой уровень. Участники самостоятельно ищут нужную информацию и обмениваются знаниями друг с другом. Привычных лекций здесь нет
Ответить
Макс
30 минут назад
Сбербанку деньги девать некуда? Наши деньги.
Ответить
Р
34 минуты назад
25 процентов годовых спасибо не надо
Ответить
Житель
48 минут назад
"Кампус, кластер.. " - что-то там про русские слова говорили они.
Ответить
Михаил Дмитриевич
49 минут назад
Очень полезный проект для города и всего региона в целом.
Ответить
Приёмная
53 минуты назад
Медвежонка там ещё была , забыли упомянуть .
Ответить
Кто оплачивает
55 минут назад
бесплатность обучения ?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить